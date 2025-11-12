Sorra hullanak a miniszterek az ukrán korrupciós botrányban – mikor ér el a lavina Zelenszkijhez?

Egyre több kormánytagot ragad magával a legújabb ukrán korrupciós botrány: most Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter nyújtotta be a lemondását, miután az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nagyszabású vizsgálatában őt is megnevezték.

Az elnök és a kormány követelésére Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter lemondott, ám a legújabb ukrán korrupciós botránynak várhatóan nem ő lesz az utolsó áldozata / Fotó: AFP

Hrincsuk szerdán nyújtotta be a lemondását, ám az ezt bejelentő Facebook-bejegyzésében leszögezte: „A pozíció soha nem volt öncél számomra. Hálás vagyok az elnöknek, a kormánynak és a parlamentnek a lehetőségért, hogy az ország javára dolgozhattam.” Hrincsuk hangsúlyozta, hogy szakmai tevékenysége során semmiféle jogsértés nem történt, és az ellene felhozott spekulációk nem helyénvalók.

Zelenszkijt is elsöpörheti az ukrán korrupciós botrány

Nem sokkal Hrincsuk nyilatkozata előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetben jelezte, hogy mind az energetikai, mind az igazságügyi miniszternek le kell mondania, részben a beléjük vetett bizalom hiánya miatt. Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert Julija Szviridenko kormányfő már felfüggesztette hivatalából a folyamatban lévő korrupciós nyomozás miatt, a parlament pedig a menesztéséről is dönthet.

A NABU hétfőn különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektorban. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet befolyásszerzési hálózatot épített ki az állami stratégiai vállalatoknál, köztük az Enerhoatom atomerőműveinél.

A hatóságok kedden hét személyt gyanúsítottként hallgattak ki, ötöt pedig őrizetbe vettek – neveket azonban nem hoztak nyilvánosságra.

Szerdán a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ) elrendelte Ihor Mironyuk, Haluscsenko egykori tanácsadójának előzetes letartóztatását, 126 millió hrivnya (1,177 milliárd forint) óvadék ellenében. Zelenszkij kiemelte: „Teljesen elfogadhatatlan, hogy az energetikai ágazatban még mindig működjenek visszaélési sémák, miközben az ország áramkimaradásokkal és orosz támadásokkal küzd.”