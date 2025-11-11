Deviza
EUR/HUF384.91 +0.35% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF436.87 -0.09% CHF/HUF415.11 +0.71% PLN/HUF90.99 +0.46% RON/HUF75.71 +0.34% CZK/HUF15.86 +0.43% EUR/HUF384.91 +0.35% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF436.87 -0.09% CHF/HUF415.11 +0.71% PLN/HUF90.99 +0.46% RON/HUF75.71 +0.34% CZK/HUF15.86 +0.43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,229.31 -0.56% MTELEKOM1,782 -0.11% MOL3,020 +1.68% OTP32,000 -2.5% RICHTER9,865 +1.44% OPUS530 +0.76% ANY7,000 -0.85% AUTOWALLIS153 -1.29% WABERERS5,680 +2.16% BUMIX10,432 -0.13% CETOP3,741.21 +0.07% CETOP NTR2,340.11 +0.07% BUX107,229.31 -0.56% MTELEKOM1,782 -0.11% MOL3,020 +1.68% OTP32,000 -2.5% RICHTER9,865 +1.44% OPUS530 +0.76% ANY7,000 -0.85% AUTOWALLIS153 -1.29% WABERERS5,680 +2.16% BUMIX10,432 -0.13% CETOP3,741.21 +0.07% CETOP NTR2,340.11 +0.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ukrán korrupció
Volodimir Zelenszkij
NABU
Sapo
Kijev
Energoatom

Egy tanún múlhat Zelenszkij totális bukása: már Kijevben is látják, hogy nagy a baj, a brüsszeli haragtól rettegnek

Az ukrán elnök egyik legközelebbi szövetségese, Timur Mindics megszökött az országból, miközben ezer órányi lehallgatott anyag terheli az energiaszektort és a politikai elitet. A legújabb ukrán korrupciós botrány egy akkora belpolitikai földrengést okozhat, amelybe akár Zelenszkij is elveszítheti a fejét.
VG
2025.11.11., 21:23

Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmasa megszökött az országból – ezzel új szintre lépett a hatalmi harc Kijevben. Több mint ezer órányi lehallgatott anyag kerülhet napvilágra, amely az elnök belső köreit is összefüggésbe hozta az elmúlt évek legnagyobb ukrán korrupciós botrányával, ez pedig Európa bizalmát is megrendítheti Kijevben.

Trump meets Zelensky and European leaders in Washington DC ukrán korrupció
A legújabb ukrán korrupciós botrány egy akkora belpolitikai földrengést okozhat, amelybe akár Zelenszkij is elveszítheti a fejét / Fotó: AFP

A Berliner Zeitug értesülései alapján a felvételek között lehetnek azok a bizonyos „Mindics-szalagok” is, amelyekről az ukrán sajtó hetek óta suttog: állítólag a Zelenszkij-kör több tagjának hangja is hallható rajtuk. 

Bár ez hivatalosan még nem lett megerősítve, több magas rangú politikus és vállalatvezető már a hatóságok célkeresztjébe került – köztük az állami atomenergetikai cég, az Energoatom menedzserei, valamint Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter is.

Mindics állítólag izraeli útlevéllel lépte át a határt, néhány órával azelőtt, hogy a házkutatások megkezdődtek volna.

A botrány azóta politikai lavinát indított el: kijevi források szerint egy beismerő vallomás is elég lehet ahhoz, hogy a politikai földrengés összedöntse az elnöki hivatalt.

Zelenszkij is belebukhat az ukrán korrupcióba

Az ügy a legrosszabbkor jött az ukrán elnöknek. Zelenszkij már hónapok óta komoly nyomás alatt van: a nyár végén megpróbálta korlátozni a független korrupcióellenes szervezetek – a NABU és a Sapo – jogköreit, de a tiltakozások hatására visszavonulót fújt. Az EU azóta is követeli e szervezetek megerősítését, míg a Trump-kormány visszafogottabban reagált, de Washington sem támogatta a lépést.

Ennek következtében Ukrajnában két tábor alakult ki:

  • az EU-hoz közeledő korrupcióellenes erők;
  • és a Zelenszkijt támogató keményvonalas csoportok, amelyek között most nyílt hatalmi háború robbant ki.

Szakértők szerint formálódik egy „Zelenszkij-ellenes koalíció”, amelyben nyugati hátterű civil szervezetek, ellenzéki politikusok – köztük Petro Porosenko volt elnök és Vitalij Klicsko kijevi polgármester – valamint a NABU és a Sapo vezetői is szerepet játszanak. 

Ők egyre inkább Európára építik politikai kapcsolataikat, miközben Zelenszkij Washington támogatását próbálja megőrizni.

A botrány ennek következtében akár az Egyesült Államokig is elérhet. Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint az FBI már most is offshore pénzmozgásokat vizsgál, amelyek a Mindics-ügyhöz köthetők.

Ha ez beigazolódik, az amerikai hatóságok is eljárást indíthatnak, ami nemzetközi dimenzióba emelné az ügyet.

Egy dolog már most biztos: a „Mindics-ügy” felforgatta Ukrajna politikai életét, és komoly próbatétel elé állítja Zelenszkij elnökségét. A következő hetek döntőek lehetnek – ha a lehallgatási anyagokból bizonyítékok kerülnek elő a legfelsőbb körökre, az Európa bizalmát is megrendítheti Kijev iránt, az ukrán elnök pedig akár az utcán is landolhat.

Zelenszkij kebelbarátja lett Ukrajna legkeresettebb bűnözője: kicsoda Timur Mindics, Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának főszereplője?

Volt, hogy az elnökkel együtt írta a tévés poénokat, most pedig a korrupcióellenes nyomozók elől menekül. Timur Mindics, Zelenszkij régi barátja és üzlettársa az ukrán politika legsúlyosabb korrupciós botrányának középpontjába került. Ártatlanságát az sem erősíti, hogy a nyomozók szerint a házkutatások előtt már elhagyta az országot.

 

 

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
179 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
moduláris atomreaktor

Ez már a washingtoni út hozománya: parlamenti felhatalmazással vizsgálnák az új magyarországi atomerőművek telepítését

Máris elindult a munka az új generációs atomerőművek telepítése felé.
2 perc
Volodimir Zelenszkij

Egy tanún múlhat Zelenszkij totális bukása: már Kijevben is látják, hogy nagy a baj, a brüsszeli haragtól rettegnek

Az ukrán elnök egyik legközelebbi szövetségese, Timur Mindics megszökött az országból, miközben ezer órányi lehallgatott anyag terheli az energiaszektort és a politikai elitet.
5 perc
orosz-ukrán háború

Megmenekültek a szomszédban az amerikai szankcióktól: hajlandók kivonulni az oroszok, eladnak mindent – a fekete leves csak most jöhet

Amerikai szankciókkal sújtva a szerb olajtársaság amúgy sem volt működőképes.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu