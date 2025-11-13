Szokatlan gép szállt le Ferihegyen – még a repülőtér alkalmazottainak is leesett az álla

A ritka vendég a brutális köd miatt az éjszakát is a Liszt Ferenc repülőtéren töltötte. Éppen Svédországból tartott haza az a JAS–39 Gripen, amelynek úti célja természetesen Kecskemét volt, ám az időjárási körülmények miatt hiába körözött a hírös város felett – írja a Baon.



Gripen vadászgép Ferihegyen / Fotó: Gut Zoltán / Facebook

A gyártó országba, Svédországba repült javításra Kecskemétről az egyik JAS–39 Gripen. A vadászgép egyenesen az otthonába, a kecskeméti katonai repülőtérre tartott leszállni viszont nem tudott. Hivatalosan ugyanis legalább 500 méter látótávolság kell egy repülő biztonságos landolásához.

A Gripen tapasztalt pilótájával a fedélzetén amíg tudott, időzött Kecskemét fölött, de 100 méternél is kevesebb volt a látótávolság, és nem is javult.

Végül az a megoldás született, hogy a gép Ferihegyen szállt le. Ez viszont komoly feladatot jelent a Magyar Honvédség repülőműszaki állománya számára, ugyanis ki kell belőlük szerelni azokat az alkatrészeket, amelyek nem maradhatnak benne egy olyan repülőtéren, amely nem a saját katonai bázisa. A gép befedéséről is gondoskodni kell, a szakemberek azonban azonnal megkezdték a szükséges munkálatokat.

