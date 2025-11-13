Deviza
Szokatlan gép szállt le Ferihegyen – még a repülőtér alkalmazottainak is leesett az álla

Egy vadászgép vendégeskedett a Budapest melletti légikikötőben.
Andor Attila
2025.11.13, 09:02
Frissítve: 2025.11.13, 09:12

A ritka vendég a brutális köd miatt az éjszakát is a Liszt Ferenc repülőtéren töltötte. Éppen Svédországból tartott haza az a JAS–39 Gripen, amelynek úti célja természetesen Kecskemét volt, ám az időjárási körülmények miatt hiába körözött a hírös város felett – írja a Baon.
 

vadászgép
Gripen vadászgép Ferihegyen / Fotó: Gut Zoltán / Facebook

A gyártó országba, Svédországba repült javításra Kecskemétről az egyik JAS–39 Gripen. A vadászgép egyenesen az otthonába, a kecskeméti katonai repülőtérre tartott leszállni viszont nem tudott. Hivatalosan ugyanis legalább 500 méter látótávolság kell egy repülő biztonságos landolásához. 

A Gripen tapasztalt pilótájával a fedélzetén amíg tudott, időzött Kecskemét fölött, de 100 méternél is kevesebb volt a látótávolság, és nem is javult.

Végül az a megoldás született, hogy a gép Ferihegyen szállt le. Ez viszont komoly feladatot jelent a Magyar Honvédség repülőműszaki állománya számára, ugyanis ki kell belőlük szerelni azokat az alkatrészeket, amelyek nem maradhatnak benne egy olyan repülőtéren, amely nem a saját katonai bázisa. A gép befedéséről is gondoskodni kell, a szakemberek azonban azonnal megkezdték a szükséges munkálatokat. 

 

 

Nagy fejlesztés jön a reptér környékén, kiírták a közbeszerzést  

Megkezdődhet az új fővárosi reptéri út előkészítése, az óriásprojekt bontással indulhat. A munka a tervek szerint két évig tart, és az új gyorsforgalmi út alapját teremti meg. Budapest közlekedése új korszakba lép: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez vezető út előkészítéséhez 169 épület bontására írta ki a kormány a közbeszerzést.

A projekt az új gyorsforgalmi út és a 3-as terminál megépítését készíti elő, jelentősen javítva a légikikötő elérhetőségét a belvárosból. Az 1000 milliárd forintos kormányzati fejlesztés első látható lépéseként az Építési és Közlekedési Minisztérium 11,8 milliárd forintos közbeszerzés kiírásával keresi a kivitelezőt a Liszt Ferenc repülőtér közúti elérhetőségét javító bontási munkákra.

A közbeszerzés a majdani új út előkészítését szolgálja: a cél a repülőtérhez vezető infrastruktúra modernizálása és bővítése.

A Magyar Építők szerint a bontásra ítélt területen 169 épület található összesen mintegy 341 ezer köbméternyi térfogattal. Közülük legalább 30 épület meghaladja az 500 köbmétert, hat épületet részlegesen kell bontani.

A nagyszabású beruházás része a 11 kilométeres gyorsforgalmi út megépítése az Üllői út külső része és a repülőtér között, valamint a 3-as terminál és a hozzá tartozó vasútvonal kialakítása. A projekt célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen Budapest belvárosa és a légikikötő között, ezzel is csökkentve a forgalmi torlódásokat és javítva a logisztikai elérhetőséget a fővárosban.

A közbeszerzésre az ajánlatokat december 18-ig várják, a munka elindulása pedig az óriásprojekt első mérföldköve lesz, amely Budapest egyik legnagyobb közlekedési és infrastrukturális fejlesztésévé válhat az elkövetkező években.

