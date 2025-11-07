Az ukránoknak éppen az a vadászgép kell nagyon, amilyen a magyaroknak is van: 2026-ban megkaphatják, de ez csak a kezdet – saját gyáruk lesz

Denisz Smihal védelmi miniszter bejelentette: egy ukrán vállalat és a Saab aláírt egy megállapodást a Gripen helyi gyártásának előkészítéséről. A tervek szerint 2033-tól már Ukrajnában zajlana a gépek összeszerelése.

Egy Saab JAS-39E Gripen / Fotó: NurPhoto via AFP

Smihal leszügezte: Kijev célja, hogy 2026-ban megérkezzenek az első, C és D változatú Gripenek, miután Svédország szándéknyilatkozatot írt alá Ukrajnával 100–150 darab E változatú Gripen eladásáról októberben. A pilóták és technikusok képzése már a következő év elején megkezdődhet, hogy a szakemberek felkészüljenek a gépek érkezésére.

Az Ukranszkaja Pravda emlékeztet: Ukrajna és Svédország meg fogja vitatni annak lehetőségét is, hogy Ukrajna más, nem a legmodernebbek közé tartozó repülőgépeket is kaphasson.

Mitől népszerű a Gripen?

A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és F változat.

Szakmai értékelések szerint a Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, ráadásul igen költséghatékony is. Különféle fegyverzetekkel szerelhető fel, ami lehetővé teszi, hogy számos küldetéstípusban vegyen részt az elektronikus hadviseléstől a hagyományos levegő-levegő harcokig, valamint a bombázásokig.

Mindezt jól mutatja, hogy sok száz példányt gyártottak le és üzemeltetnek világszerte számos országban. A legújabb modell, a Gripen E/F jelentős felújításon esett át, és egyenrangú teljesítményt nyújt a Lockheed Martin F–35 Lightning II.-vel.

A Gripen vadászgépek fontos szerepet töltenek be a magyar légierőben

A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. A legújabb változatából, a Jas–39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú Jas–39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött.