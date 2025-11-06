Vaddisznódetektorokkal vadásszák az ukrán drónokat az oroszok

A polgári technológiákat egyre innovatívabb módon alkalmazzák a modern hadviselésben. Jó példa erre, hogy az oroszok kínai vaddisznódetektorokat használnak az ukrán drónok ellen – írja ukrán szakértőkre hivatkozva a Vsluh.

Vaddisznódetektorokkal vadásszák az ukránokat az oroszok / Fotó: Marco Lissoni / Shutterstock

Az FSTH-LD03 nevű kínai rendszer a Ka-sávban működik. (A Ka-sáv az elektromágneses spektrum mikrohullámú sávjának része, a frekvenciatartománya 26,5–40 gigahertz, és általában műholdas kommunikációra használják.) A kínaiak technológiája 24–26 gigahertz között működik. A vaddisznók észlelésére kifejlesztett eszköz mikro-Doppler-technológiát használ,

120 fokos a látómezeje,

és 150 méteres sugarú körön belül bármilyen mozgást képes érzékelni.

A rendszer szinte azonnal meg tudja állapítani, hogy a behatoló vaddisznó, ember vagy ellenséges drón.

Kezdetben az ilyen radarokat vadon élő állatok felderítésére használták. Kína azonban hamarosan felismerte, hogy ezeknek az eszközöknek a technikai potenciálja sokkal szélesebb lehet. A Ka-sávot ma már repülőtereken is használják, és a közlekedési rendőrök, meteorológusok, de még biológusok is ezzel követnek madarakat és rovarokat. A mikro-Doppler-technológia ugyanis a legkisebb mozgást is képes érzékelni.

A vaddisznó elleni drónok mint az orosz–ukrán háború fegyverei

Az Ukrajnának beszállító nyugati gyártók drága légvédelmi rendszereket gyártanak, amelyek széles körű célpontészleléssel és -követéssel rendelkeznek. Az orosz hadsereg azonban, amelyet a szankciók korlátoznak, minimális erőfeszítéssel igyekszik elérni céljait, így kénytelen improvizálni is.

Az oroszok a mezőgazdasági célú kínai radarokat nemcsak gyorsan integrálták a katonai rendszerbe, hanem optimalizálták is a háborúhoz.

A vaddisznó elleni drón érzékeli az alacsonyan repülő célpontot, nyomban beazonosítja a mozgás helyét, és továbbítja a koordinátákat a támadó drónoknak, hogy semlegesítsék. Így ezek a látszólag szerény és jelentéktelen kis eszközök komoly fenyegetést jelentenek az ellenségre és a drága felszerelésre.

Sőt, a radarok és a támadó drónok kombinálásával az orosz hadseregnek sikerült átvennie a kezdeményezést a front egyes szakaszain.