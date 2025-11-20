Mindicsgate-nek nevezték el az ukrán korrupciós botrányt, és megbuktatnák a kormányt
Nem kellett sokat várni az ukrajnai korrupciós botrány politikai következményeire. Az ukrán parlament szerdán elsöprő többséggel megszavazta Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter felmentését, aki 2021-től ez évig energiaügyi miniszterként szolgált, valamint utódjáét, Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszterét is – tudta meg a Kyiv Post.
Mindkettőjüket összefüggésbe hozták egy 100 millió dolláros visszaosztási üggyel az állami nukleáris ügynökségnél. A két miniszter már november 12-én benyújtotta lemondását. A korrupciós botrányt az a hivatal tárta fel, melynek függetlenségét a nyáron Zelenszkij meg akarta semmisíteni.
A korrupciós botrány érinti az Energoatom nukleáris energiatermelő vállalat tisztviselőit és Timur Mindics üzletembert, a Kvartal–95 gyártócég társtulajdonosát is. Utóbbiban Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek korábban részesedése volt. Mindics még azelőtt elmenekült, hogy letartóztathatták volna. Zelenszkij, akit nem gyanúsítanak a korrupciós ügyben, szankciókat vezetett be Mindics és egy másik üzletember ellen.
Fellázadhattak Zelenszkij ellen a pártján belül?
Mikita Poturajev képviselő közzétett egy a Nép Szolgája párt nevében írt állásfoglalást, amely határozottan támogatja a korrupcióellenes vizsgálatokat, és új koalíció, valamint új kormány szükségességét hirdeti a parlamentben. Igaz, azt nem tudni, hogy a párton belül a kezdeményezés mekkora támogatottságot élvez, ám népszerű pártpolitikusok beálltak mögé.
Eddig a kormánypárt ritkán fogalmazta meg saját álláspontját, és sosem kritizálta sem Zelenszkijt, sem kinevezéseit. Mindössze négy hónapja kapott 262 szavazatot Julija Szviridenko miniszterelnök kormánya, amelyet a párt egyes tagjai most nyilvánvalóan le akarnak váltani – jutott a következtetésre az ukrán lap.
A Kyiv Post forrásai szerint a kormánypárt jelentős része úgy érzi, hogy felhasználták. A névtelenséget kérő források kiindulópontként a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) és a SAPO (Specializált Korrupcióellenes Ügyészség) ügyét nevezték meg. Mint ismert, a nyáron Zelenszkij a befolyása alá vonta volna a független szerveket, ám a tömeges tiltakozások miatt és nemzetközi politikai nyomásra az elnök végül elállt ettől a szándékától. A pletykák szerint az ötlet Andrij Jermaktól, az elnöki hivatal vezetőjétől származhatott. A pártnak az sem tetszik, hogy döntések születnek anélkül, hogy kikérnék a véleményét.
Ráadásul a kormányfőt Jermak protezsáltjának tarják. A párt azért kritizálja a kormányt, mert azt a parlament nevezi ki és hagyja jóvá, és neki tartozik elszámolással, így könnyű célpont a felháborodott képviselőknek. Egyes Nép Szolgája-képviselők nemrég gúnyt is űztek a kormányból, amiért sokáig nem volt hajlandó bemutatni cselekvési programját.
A volt elnök szerint csak egy új, szakértői alapokra épülő kormány képes visszaállítani a demokratikus kereteket. A korrupciós botrány miatt Petro Porosenko is a teljes ukrán kabinet lemondását követeli.
„Kívülről a Verhovna Radában zajló viták és nézeteltérések káosznak tűnhetnek. De pontosan így születik meg a parlamenti önállóság. Ma a képviselők rákényszerítették a miniszterelnök-helyettest, hogy ne csak beterjessze a korrupcióval vádolt miniszterek felmentéséről szóló indítványokat, hanem válaszoljon kellemetlen kérdésekre is. A Nép Szolgája pártban pedig kezdeményezés indult egy »ellenállási koalíció« és ennek megfelelő új kormány létrehozására. Talán a válságból való kilábalás első lépése lesz, amelyet Ukrajna eltorzult hatalmi struktúrája okozott, és esélyt ad a normális politikába való visszatérésre, amely képes meghozni a szükséges döntéseket” – írja Volodimir Viatrovics ellenzéki képviselő.
A közvélemény megosztott az esetleges új többség és új kormány kilátása kapcsán. Sokan halva született ötletnek tartják a nemzeti egységkormányt, szerintük ez csak az ellenzék kísérlete a hatalom visszaszerzésére, amelytől 2019-ben éppen korrupció miatt fosztották meg.
Zelenszkij napjai meg vannak számlálva – orosz kajánság, vagy tényleg lehúzzák az arany-wc-n?
Az ukrán korrupciós botránynál már csak az a kérdés, hogy mikor ér el az elnökig, hiszen legszorosabb szövetségeseiről, minisztereiről már kiderült, hogy érintettek. A brüsszeli képmutatás csimborasszója, hogy sokan „járulékos veszteségként” emlegetik az ellopott dollármilliókat; és Zelenszkij gátlástalanságát is jól jelzi, hogy minden botrány dacára ismét eurómilliárdokért kuncsorog Brüsszelben.