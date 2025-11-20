Deviza
Mindicsgate-nek nevezték el az ukrán korrupciós botrányt, és megbuktatnák a kormányt

Az ukrajnai korrupciós botrány gyors politikai földindulást indított el. Az Energoatom körüli visszaosztási ügy miatt az ukrán parlament csütörtökön menesztett két érintett minisztert, ám még Zelelnszkij pártján belül sem elégedett meg ezzel mindenki, és felszólaltak az egész kormány leváltásáért. A Nép Szolgája párton belül egyre hangosabbak a Zelenszkij-rendszert bíráló hangok, és immár új kormánykoalíciót és nemzeti egységkormányt sürgetnek.
VG
2025.11.20, 12:21
Frissítve: 2025.11.20, 12:30

Nem kellett sokat várni az ukrajnai korrupciós botrány politikai következményeire. Az ukrán parlament szerdán elsöprő többséggel megszavazta Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter felmentését, aki 2021-től ez évig energiaügyi miniszterként szolgált, valamint utódjáét, Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszterét is – tudta meg a Kyiv Post.

Zelenszkij Kyiv,,Ukraine,-,September,20,,2022:,President,Of,Ukraine,Volodymyr
Repedezik Zelenszkij hatalma, pártján belül is a kormány leváltását követelik / Fotó: Oleksandr Osipov

Mindkettőjüket összefüggésbe hozták egy 100 millió dolláros visszaosztási üggyel az állami nukleáris ügynökségnél. A két miniszter már november 12-én benyújtotta lemondását. A korrupciós botrányt az a hivatal tárta fel, melynek függetlenségét a nyáron Zelenszkij meg akarta semmisíteni.

A korrupciós botrány érinti az Energoatom nukleáris energiatermelő vállalat tisztviselőit és Timur Mindics üzletembert, a Kvartal–95 gyártócég társtulajdonosát is. Utóbbiban Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek korábban részesedése volt. Mindics még azelőtt elmenekült, hogy letartóztathatták volna. Zelenszkij, akit nem gyanúsítanak a korrupciós ügyben, szankciókat vezetett be Mindics és egy másik üzletember ellen.

Fellázadhattak Zelenszkij ellen a pártján belül?

Mikita Poturajev képviselő közzétett egy a Nép Szolgája párt nevében írt állásfoglalást, amely határozottan támogatja a korrupcióellenes vizsgálatokat, és új koalíció, valamint új kormány szükségességét hirdeti a parlamentben. Igaz, azt nem tudni, hogy a párton belül a kezdeményezés mekkora támogatottságot élvez, ám népszerű pártpolitikusok beálltak mögé.

Eddig a kormánypárt ritkán fogalmazta meg saját álláspontját, és sosem kritizálta sem Zelenszkijt, sem kinevezéseit. Mindössze négy hónapja kapott 262 szavazatot Julija Szviridenko miniszterelnök kormánya, amelyet a párt egyes tagjai most nyilvánvalóan le akarnak váltani – jutott a következtetésre az ukrán lap.

A Kyiv Post forrásai szerint a kormánypárt jelentős része úgy érzi, hogy felhasználták. A névtelenséget kérő források kiindulópontként a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) és a SAPO (Specializált Korrupcióellenes Ügyészség) ügyét nevezték meg. Mint ismert, a nyáron Zelenszkij a befolyása alá vonta volna a független szerveket, ám a tömeges tiltakozások miatt és nemzetközi politikai nyomásra az elnök végül elállt ettől a szándékától. A pletykák szerint az ötlet Andrij Jermaktól, az elnöki hivatal vezetőjétől származhatott. A pártnak az sem tetszik, hogy döntések születnek anélkül, hogy kikérnék a véleményét.

Ráadásul a kormányfőt Jermak protezsáltjának tarják. A párt azért kritizálja a kormányt, mert azt a parlament nevezi ki és hagyja jóvá, és neki tartozik elszámolással, így könnyű célpont a felháborodott képviselőknek. Egyes Nép Szolgája-képviselők nemrég gúnyt is űztek a kormányból, amiért sokáig nem volt hajlandó bemutatni cselekvési programját.

A volt elnök szerint csak egy új, szakértői alapokra épülő kormány képes visszaállítani a demokratikus kereteket. A korrupciós botrány miatt Petro Porosenko is a teljes ukrán kabinet lemondását követeli.

„Kívülről a Verhovna Radában zajló viták és nézeteltérések káosznak tűnhetnek. De pontosan így születik meg a parlamenti önállóság. Ma a képviselők rákényszerítették a miniszterelnök-helyettest, hogy ne csak beterjessze a korrupcióval vádolt miniszterek felmentéséről szóló indítványokat, hanem válaszoljon kellemetlen kérdésekre is. A Nép Szolgája pártban pedig kezdeményezés indult egy »ellenállási koalíció« és ennek megfelelő új kormány létrehozására. Talán a válságból való kilábalás első lépése lesz, amelyet Ukrajna eltorzult hatalmi struktúrája okozott, és esélyt ad a normális politikába való visszatérésre, amely képes meghozni a szükséges döntéseket” – írja Volodimir Viatrovics ellenzéki képviselő.

A közvélemény megosztott az esetleges új többség és új kormány kilátása kapcsán. Sokan halva született ötletnek tartják a nemzeti egységkormányt, szerintük ez csak az ellenzék kísérlete a hatalom visszaszerzésére, amelytől 2019-ben éppen korrupció miatt fosztották meg.

Zelenszkij napjai meg vannak számlálva – orosz kajánság, vagy tényleg lehúzzák az arany-wc-n?

Az ukrán korrupciós botránynál már csak az a kérdés, hogy mikor ér el az elnökig, hiszen legszorosabb szövetségeseiről, minisztereiről már kiderült, hogy érintettek. A brüsszeli képmutatás csimborasszója, hogy sokan „járulékos veszteségként” emlegetik az ellopott dollármilliókat; és Zelenszkij gátlástalanságát is jól jelzi, hogy minden botrány dacára ismét eurómilliárdokért kuncsorog Brüsszelben.

