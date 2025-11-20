Mindicsgate-nek nevezték el az ukrán korrupciós botrányt, és megbuktatnák a kormányt

Nem kellett sokat várni az ukrajnai korrupciós botrány politikai következményeire. Az ukrán parlament szerdán elsöprő többséggel megszavazta Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter felmentését, aki 2021-től ez évig energiaügyi miniszterként szolgált, valamint utódjáét, Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszterét is – tudta meg a Kyiv Post.

Repedezik Zelenszkij hatalma, pártján belül is a kormány leváltását követelik / Fotó: Oleksandr Osipov

Mindkettőjüket összefüggésbe hozták egy 100 millió dolláros visszaosztási üggyel az állami nukleáris ügynökségnél. A két miniszter már november 12-én benyújtotta lemondását. A korrupciós botrányt az a hivatal tárta fel, melynek függetlenségét a nyáron Zelenszkij meg akarta semmisíteni.

A korrupciós botrány érinti az Energoatom nukleáris energiatermelő vállalat tisztviselőit és Timur Mindics üzletembert, a Kvartal–95 gyártócég társtulajdonosát is. Utóbbiban Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek korábban részesedése volt. Mindics még azelőtt elmenekült, hogy letartóztathatták volna. Zelenszkij, akit nem gyanúsítanak a korrupciós ügyben, szankciókat vezetett be Mindics és egy másik üzletember ellen.

Fellázadhattak Zelenszkij ellen a pártján belül?

Mikita Poturajev képviselő közzétett egy a Nép Szolgája párt nevében írt állásfoglalást, amely határozottan támogatja a korrupcióellenes vizsgálatokat, és új koalíció, valamint új kormány szükségességét hirdeti a parlamentben. Igaz, azt nem tudni, hogy a párton belül a kezdeményezés mekkora támogatottságot élvez, ám népszerű pártpolitikusok beálltak mögé.

Eddig a kormánypárt ritkán fogalmazta meg saját álláspontját, és sosem kritizálta sem Zelenszkijt, sem kinevezéseit. Mindössze négy hónapja kapott 262 szavazatot Julija Szviridenko miniszterelnök kormánya, amelyet a párt egyes tagjai most nyilvánvalóan le akarnak váltani – jutott a következtetésre az ukrán lap.

A Kyiv Post forrásai szerint a kormánypárt jelentős része úgy érzi, hogy felhasználták. A névtelenséget kérő források kiindulópontként a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) és a SAPO (Specializált Korrupcióellenes Ügyészség) ügyét nevezték meg. Mint ismert, a nyáron Zelenszkij a befolyása alá vonta volna a független szerveket, ám a tömeges tiltakozások miatt és nemzetközi politikai nyomásra az elnök végül elállt ettől a szándékától. A pletykák szerint az ötlet Andrij Jermaktól, az elnöki hivatal vezetőjétől származhatott. A pártnak az sem tetszik, hogy döntések születnek anélkül, hogy kikérnék a véleményét.