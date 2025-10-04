Hiába az erős gazdaság, az emberek nem felejtenek: Babis nyeri a cseh választásokat, Brüsszel már retteg – Orbán Viktor gratulált

Frissülő cikkünk...
18.44
98,88 százalékos feldolgozottság mellett Andrej Babis pártjának 1 923 036 szavazata van, az ellenzéki SPOLU-nak 1 282 078, Babis már győzelmi beszédet is mondott (videó a cikk végén). A választási eredményt részletesen itt tekinthetik meg.
18:25
98 százalékos a feldolgozottság, lényegében győzött Andrej Babis, az ANO 1 909 514 vokssal a szavazatok 34,88 százalékát kapta meg. A SPOLU 1 265 655 millió szavazattal a második, a voksok 23,12 százalékát tudhatja magáénak.
Orbán Viktor miniszterelnök már gratulált neki a közösségi oldalán. „Győzött az igazság! Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának. Gratulálok, Andrej!" – írta a miniszterelnök a közösségi felületén.
18.14
96 százalékos feldolgozottság mellett, csaknem 1,9 millió vokssal – az előzetes mérések alatt kicsivel – a szavazatok 35,14 százalékát szerezte meg a cseh választásokon szombaton az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom.
A nagy rivális, Petr Fiala miniszterelnököt is delegáló kormánykoalíció, a SPOLU 22,9 százalékkal, valamivel több, mint 1,2 millió vokssal áll a második helyen este 6 után, derül ki a választási részeredményekből.
18:03
A nem hivatalos végeredményt szombat estére ígérte a számlálást végző Cseh Statisztikai Hivatal. A Csehországban hagyományosan kétnapos képviselőházi választás pénteken délután kezdődött és szombaton kettőkor fejeződött be. A választást megzavaró incidensekről, problémákról nem érkeztek jelentések.
A kétnapos parlamenti választás
szóló népszavazás volt négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után. Már a voksolás előtt Babis pártja volt a toronymagas esélyes.
Az ANO kizárta, hogy koalíciós megállapodást kössön a jelenleg kormányzó pártokkal vagy a liberális Kalózokkal, amelyek tavalyig tagjai voltak a kabinetnek. Ez azt jelenti, hogy a Motorosok pártjára lesz kénytelen támaszkodni, amelyik ellenzi a robbanómotorok kivezetését , amelyet az Európai Unió 2025-ig tervez.
Babis arra építette a kampányát, hogy a jelenlegi cseh kormány elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába. Az ANO a csehek elégedetlenségét kihasználva már a tavalyi európai parlamenti és regionális választásokon is fölényes győzelmet aratott, és Babis most is erre alapozott, hogy maga mögé állítsa a szavazókat abban az országban, ahol
a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt leginkább zuhant a reáljövedelem,
és lassú a talpra állás.
A választók ezt nem felejtik el és nem bocsátják meg Petr Fiala kormányának, amely elsősorban a költségvetési deficit csökkentésére összpontosított. Ráadásul hozzá is szoktak a változáshoz: Csehországban 1996 óta nem nyert kormányon lévő koalíció, emlékeztetett a Reuters.
A helyzet iróniája, hogy a Fiala vezette koalíció a jelek szerint akkor bukik meg, amikor végre jó gazdasági hírekkel szolgálhat: leszorította a költségvetési deficitet a GDP 2 százaléka alá, az infláció a 2022–2023-as két számjegyűről 2,5 százalékra lassult, ami a legalacsonyabb Közép-Európában, és a bruttó átlagbér a második negyedévben 49 402 koronára, a tavalyihoz képest 7,8 százalékkal nőtt. (Egy cseh korona 16 forint.)
Az Európai Unió feszülten követi a prágai eseményeket. Ha Andrej Babis visszatér a hatalomba, Csehország lehet a harmadik közép-európai tagállam – Magyarország és Szlovákia mellett –, amely nyíltan szembefordul Brüsszellel több stratégiai kérdésben. Ez pedig közvetlen hatással lehet az EU egységére, valamint Ukrajna további támogatására.
Babist a kampánya során megtámadták és kórházba is kellett szállítani, az incidenst követően Orbán Viktor miniszterelnök is üzent a politikusnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.