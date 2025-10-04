Hiába az erős gazdaság, az emberek nem felejtenek: Babis nyeri a cseh választásokat, Brüsszel már retteg – Orbán Viktor gratulált

Frissülő cikkünk...

18.44



98,88 százalékos feldolgozottság mellett Andrej Babis pártjának 1 923 036 szavazata van, az ellenzéki SPOLU-nak 1 282 078, Babis már győzelmi beszédet is mondott (videó a cikk végén). A választási eredményt részletesen itt tekinthetik meg.

18:25



98 százalékos a feldolgozottság, lényegében győzött Andrej Babis, az ANO 1 909 514 vokssal a szavazatok 34,88 százalékát kapta meg. A SPOLU 1 265 655 millió szavazattal a második, a voksok 23,12 százalékát tudhatja magáénak.

Orbán Viktor miniszterelnök már gratulált neki a közösségi oldalán. „Győzött az igazság! Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának. Gratulálok, Andrej!" – írta a miniszterelnök a közösségi felületén.

18.14

96 százalékos feldolgozottság mellett, csaknem 1,9 millió vokssal – az előzetes mérések alatt kicsivel – a szavazatok 35,14 százalékát szerezte meg a cseh választásokon szombaton az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom.

A nagy rivális, Petr Fiala miniszterelnököt is delegáló kormánykoalíció, a SPOLU 22,9 százalékkal, valamivel több, mint 1,2 millió vokssal áll a második helyen este 6 után, derül ki a választási részeredményekből.

18:03

A nem hivatalos végeredményt szombat estére ígérte a számlálást végző Cseh Statisztikai Hivatal. A Csehországban hagyományosan kétnapos képviselőházi választás pénteken délután kezdődött és szombaton kettőkor fejeződött be. A választást megzavaró incidensekről, problémákról nem érkeztek jelentések.

A kétnapos parlamenti választás

a gazdaságról,

a bérekről,

a nyugdíjakról

és a jelzálogkölcsönökről

szóló népszavazás volt négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után. Már a voksolás előtt Babis pártja volt a toronymagas esélyes.

Az ANO kizárta, hogy koalíciós megállapodást kössön a jelenleg kormányzó pártokkal vagy a liberális Kalózokkal, amelyek tavalyig tagjai voltak a kabinetnek. Ez azt jelenti, hogy a Motorosok pártjára lesz kénytelen támaszkodni, amelyik ellenzi a robbanómotorok kivezetését , amelyet az Európai Unió 2025-ig tervez.