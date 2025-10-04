Deviza
null
szavazat
ANO
csehország
Andrej Babiš

Hiába az erős gazdaság, az emberek nem felejtenek: Babis nyeri a cseh választásokat, Brüsszel már retteg – Orbán Viktor gratulált

Közel a 100 százalékos feldolgozottsághoz kimondható, hogy az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója mozgalom nyerte a cseh választásokat. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált a választási győzelemhez. A Fiala vezette koalíció pont akkor bukik meg, amikor végre erősödésnek indult a gazdaság.
Németh Tamás
2025.10.04., 18:14

Frissülő cikkünk...

18.44

98,88 százalékos feldolgozottság mellett Andrej Babis pártjának 1 923 036 szavazata van, az ellenzéki SPOLU-nak 1 282 078, Babis már győzelmi beszédet is mondott (videó a cikk végén). A választási eredményt részletesen itt tekinthetik meg. 

18:25

98 százalékos a feldolgozottság, lényegében győzött Andrej Babis, az ANO 1 909 514 vokssal a szavazatok 34,88 százalékát kapta meg. A SPOLU 1 265 655 millió szavazattal a második, a voksok 23,12 százalékát tudhatja magáénak. 

Orbán Viktor miniszterelnök már gratulált neki a közösségi oldalán. „Győzött az igazság! Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának. Gratulálok, Andrej!" – írta a miniszterelnök a közösségi felületén. 

18.14

96 százalékos feldolgozottság mellett, csaknem 1,9 millió vokssal – az előzetes mérések alatt kicsivel – a szavazatok 35,14 százalékát szerezte meg  a cseh választásokon szombaton az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom. 

A nagy rivális, Petr Fiala miniszterelnököt is delegáló kormánykoalíció, a SPOLU  22,9 százalékkal, valamivel több, mint 1,2 millió vokssal áll a második helyen este 6 után, derül ki a választási részeredményekből. 

18:03

A nem hivatalos végeredményt szombat estére ígérte a számlálást végző Cseh Statisztikai Hivatal. A Csehországban hagyományosan kétnapos képviselőházi választás pénteken délután kezdődött és szombaton kettőkor fejeződött be. A választást megzavaró incidensekről, problémákról nem érkeztek jelentések.

A kétnapos parlamenti választás 

  • a gazdaságról, 
  • a bérekről, 
  • a nyugdíjakról 
  • és a jelzálogkölcsönökről 

szóló népszavazás volt négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után. Már a voksolás előtt Babis pártja volt a toronymagas esélyes.

Az ANO kizárta, hogy koalíciós megállapodást kössön a jelenleg kormányzó pártokkal vagy a liberális Kalózokkal, amelyek tavalyig tagjai voltak a kabinetnek. Ez azt jelenti, hogy a Motorosok pártjára lesz kénytelen támaszkodni, amelyik ellenzi a robbanómotorok kivezetését , amelyet az Európai Unió 2025-ig tervez.

Babis nyerő húzása

Babis arra építette a kampányát, hogy a jelenlegi cseh kormány elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába. Az ANO a csehek elégedetlenségét kihasználva már a tavalyi európai parlamenti és regionális választásokon is fölényes győzelmet aratott, és Babis most is erre alapozott, hogy maga mögé állítsa a szavazókat abban az országban, ahol 

a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt leginkább zuhant a reáljövedelem,

és lassú a talpra állás.

A választók ezt nem felejtik el és nem bocsátják meg Petr Fiala kormányának, amely elsősorban a költségvetési deficit csökkentésére összpontosított. Ráadásul hozzá is szoktak a változáshoz: Csehországban 1996 óta nem nyert kormányon lévő koalíció, emlékeztetett a Reuters.

A helyzet iróniája, hogy a Fiala vezette koalíció a jelek szerint akkor bukik meg, amikor végre jó gazdasági hírekkel szolgálhat: leszorította a költségvetési deficitet a GDP 2 százaléka alá, az infláció a 2022–2023-as két számjegyűről 2,5 százalékra lassult, ami a legalacsonyabb Közép-Európában, és a bruttó átlagbér a második negyedévben 49 402 koronára, a tavalyihoz képest 7,8 százalékkal nőtt. (Egy cseh korona 16 forint.)

Brüsszel aggódva figyel

Az Európai Unió feszülten követi a prágai eseményeket. Ha Andrej Babis visszatér a hatalomba, Csehország lehet a harmadik közép-európai tagállam – Magyarország és Szlovákia mellett –, amely nyíltan szembefordul Brüsszellel több stratégiai kérdésben. Ez pedig közvetlen hatással lehet az EU egységére, valamint Ukrajna további támogatására.

Babist a kampánya során megtámadták és kórházba is kellett szállítani, az incidenst követően Orbán Viktor miniszterelnök is üzent a politikusnak. 

 

 

 

ANO

