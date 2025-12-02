Deviza
Szétzúzta az uniós ország első eurós költségvetését a Z generáció, pedig még be sem vezették az eurót

Az országos tüntetéshullám meghátrálásdra kényszerítette a kormányt, visszavonták a 2026-os költségvetés-tervezetet. Bulgária a tervek szerint január elsejétől vezetné be az eurót, és a politikai feszültség olyan komollyá vált, hogy a miniszterelnök ígéretet tett – nem távozik az euró megérkezése előtt.
2025.12.02, 16:28
Frissítve: 2025.12.02, 16:32

A bolgár kormány kedden visszavonta azt a nagy vihart kavart 2026-os költségvetési javaslatot, ami miatt egy héten keresztül tömeges tüntetések zajlottak, javarészt a Z generáció vezetésével, Bulgária számos nagyvárosában. A megmozdulásokat erőszak is kísérte. Hetvenegy embert vettek őrizetbe.

Közel százezer ember vonult utcára Bulgária fővárosában / Fotó: Nikolay Doychinov / AFP

„A Miniszterek Tanácsa azt javasolta a Nemzetgyűlésnek, hogy fogadjon el határozatot a 2026-os állami költségvetés tervezetének visszavonásáról” – jelentette be keddi sajtóközleményében a bolgár kormány.

A legnagyobb tüntetés hétfőn mintegy 50 000–100 000 embert vonzott a főváros, Szófia utcáira különböző médiaforrások, köztük a Bolgár Hírügynökség szerint, de békésen zajlott – írta a Politico. A tüntetés feloszlása után néhány, korábban a tüntetéseken részt nem vevő álarcos zavargó petárdákat és palackokat dobált a rendőrökre, szemetes konténereket égetett el és rendőrautókat rongált meg.

A szófiaival egyidőben tiltakozások zajlottak egy tucat másik városban is, többek között Plovdivban, Várnában és Burgaszban is. A mostani tüntetések a legnagyobb demonstráció az országban 2013 óta, amikor a polgárok tömegei tiltakoztak a médiamágnás-oligarcha Deljan Peevski politikai kinevezése ellen a titkosszolgálat élére. Ugyanakkor Peevski továbbra is nagy befolyással bír a háttérben.

A 2026-os költségvetés-tervezet volt az utolsó szikra

A tüntetők a nyilvánosságra került költségvetés-tervezet miatt vonultak utcára, mivel az magasabb adókat és társadalombiztosítási járulékokat rótt volna a magánszektorra, miközben több forrást juttatott volna az állami szektor számára. A tiltakozók jelentős része a kormánykoalíció lemondását is követelte, olyan táblákat tartva a kezükben, mint

  • „Jön a Z generáció”,
  • „Lemondás” és
  • „Ki a maffiával”.

A demonstrálók olyan kulcsfigurákat céloztak meg, akiket a háttér a politikai szálakat mozgató embereknek tartanak, így a már említett Deljan Peevskit, valamint Bojko Boriszovot, a jobboldali GERB párt vezetőjét.

Ivaylo Mirchev, az ellenzéki koalíció, a We Continue the Change – Democratic Bulgaria képviselője egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „Bulgária felébredt”.

„A kormány saját kapzsisága és arroganciája miatt összeomlott. Nem maradhat hatalmon... Az egész tüntetés a lemondását követelte; tudják, hogy lejárt az idejük, és most rettegnek ettől a példátlan energiától. Mivel a színpadon a legfiatalabbak állnak, ők a jövőjüket akarják, és nem elégednek meg hamis ígéretekkel” – írta bejegyzésében Mirchev.

Az euróbevezetés küszöbén Bulgária

A zavargások ráadásul a lehető legrosszabbkor jöttek Bulgária számára. Az ország ugyanis arra készül, hogy január elsejétől bevezetik az Európai Unió hivatalos fizetőeszközét, az eurót.

A 2007 óta EU-tag Bulgáriában ugyanakkor a lakosság körülbelül fele szkeptikusan áll ehhez a fontos gazdaságpolitikai lépéshez. Sokan az esetlegesen megugró infláció miatt aggódnak. Azonban a Politico szerint szép számmal akadnak olyanok is, aki az egységes uniós valuta iránti közvélemény támogatását aláásni kívánó, Oroszország által terjesztett dezinformáció miatt bizonytalanodtak el.

Bulgária miniszterelnöke a tömeges tiltakozások ellenére nem volt hajlandó lemondani, mondván, hogy az országának stabil kormányra van szüksége, miközben kevesebb mint egy hónap múlva az euró bevezetésére készül – jelentette a Bloomberg.

„Húsz év európai uniós tagság után lehetőségünk van lezárni ezt a folyamatot” – mondta újságíróknak a fővárosban, Szófiában Rosen Zseljazkov, aki egy kisebbségi kabinetet vezet, amelyet a politikai spektrum minden oldaláról támogatnak pártok. 

Nem szabad elbuknunk ebben a következő néhány hétben.

