Szétzúzta az uniós ország első eurós költségvetését a Z generáció, pedig még be sem vezették az eurót
A bolgár kormány kedden visszavonta azt a nagy vihart kavart 2026-os költségvetési javaslatot, ami miatt egy héten keresztül tömeges tüntetések zajlottak, javarészt a Z generáció vezetésével, Bulgária számos nagyvárosában. A megmozdulásokat erőszak is kísérte. Hetvenegy embert vettek őrizetbe.
„A Miniszterek Tanácsa azt javasolta a Nemzetgyűlésnek, hogy fogadjon el határozatot a 2026-os állami költségvetés tervezetének visszavonásáról” – jelentette be keddi sajtóközleményében a bolgár kormány.
A legnagyobb tüntetés hétfőn mintegy 50 000–100 000 embert vonzott a főváros, Szófia utcáira különböző médiaforrások, köztük a Bolgár Hírügynökség szerint, de békésen zajlott – írta a Politico. A tüntetés feloszlása után néhány, korábban a tüntetéseken részt nem vevő álarcos zavargó petárdákat és palackokat dobált a rendőrökre, szemetes konténereket égetett el és rendőrautókat rongált meg.
A szófiaival egyidőben tiltakozások zajlottak egy tucat másik városban is, többek között Plovdivban, Várnában és Burgaszban is. A mostani tüntetések a legnagyobb demonstráció az országban 2013 óta, amikor a polgárok tömegei tiltakoztak a médiamágnás-oligarcha Deljan Peevski politikai kinevezése ellen a titkosszolgálat élére. Ugyanakkor Peevski továbbra is nagy befolyással bír a háttérben.
A 2026-os költségvetés-tervezet volt az utolsó szikra
A tüntetők a nyilvánosságra került költségvetés-tervezet miatt vonultak utcára, mivel az magasabb adókat és társadalombiztosítási járulékokat rótt volna a magánszektorra, miközben több forrást juttatott volna az állami szektor számára. A tiltakozók jelentős része a kormánykoalíció lemondását is követelte, olyan táblákat tartva a kezükben, mint
- „Jön a Z generáció”,
- „Lemondás” és
- „Ki a maffiával”.
A demonstrálók olyan kulcsfigurákat céloztak meg, akiket a háttér a politikai szálakat mozgató embereknek tartanak, így a már említett Deljan Peevskit, valamint Bojko Boriszovot, a jobboldali GERB párt vezetőjét.
Ivaylo Mirchev, az ellenzéki koalíció, a We Continue the Change – Democratic Bulgaria képviselője egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „Bulgária felébredt”.
„A kormány saját kapzsisága és arroganciája miatt összeomlott. Nem maradhat hatalmon... Az egész tüntetés a lemondását követelte; tudják, hogy lejárt az idejük, és most rettegnek ettől a példátlan energiától. Mivel a színpadon a legfiatalabbak állnak, ők a jövőjüket akarják, és nem elégednek meg hamis ígéretekkel” – írta bejegyzésében Mirchev.
Az euróbevezetés küszöbén Bulgária
A zavargások ráadásul a lehető legrosszabbkor jöttek Bulgária számára. Az ország ugyanis arra készül, hogy január elsejétől bevezetik az Európai Unió hivatalos fizetőeszközét, az eurót.
A 2007 óta EU-tag Bulgáriában ugyanakkor a lakosság körülbelül fele szkeptikusan áll ehhez a fontos gazdaságpolitikai lépéshez. Sokan az esetlegesen megugró infláció miatt aggódnak. Azonban a Politico szerint szép számmal akadnak olyanok is, aki az egységes uniós valuta iránti közvélemény támogatását aláásni kívánó, Oroszország által terjesztett dezinformáció miatt bizonytalanodtak el.
Bulgária miniszterelnöke a tömeges tiltakozások ellenére nem volt hajlandó lemondani, mondván, hogy az országának stabil kormányra van szüksége, miközben kevesebb mint egy hónap múlva az euró bevezetésére készül – jelentette a Bloomberg.
„Húsz év európai uniós tagság után lehetőségünk van lezárni ezt a folyamatot” – mondta újságíróknak a fővárosban, Szófiában Rosen Zseljazkov, aki egy kisebbségi kabinetet vezet, amelyet a politikai spektrum minden oldaláról támogatnak pártok.
Nem szabad elbuknunk ebben a következő néhány hétben.