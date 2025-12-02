Megrohanták a rendőröket, így fogadta a tömeg az uniós ország első euróban készült költségvetését
Több tízezer ember gyűlt össze hétfőn Szófiában, hogy tiltakozzon a kormánykoalíció által támogatott 2026-os költségvetési tervek ellen. A rendőrség oszlatni kezdte a tömeget, ez azonban dulakodásba fordult — közölte a Bloomberg.
Az elmúlt hónapokban fokozódtak a politikai feszültségek, amelyek beárnyékolták az euró januárban történő bevezetését. Roszen Zseljazkov miniszterelnök kisebbségi kormánya négy évnyi eredménytelen választások után, amelyek nem hoztak stabil többséget, januárban hivatalba lépése óta nyomás alatt áll.
A kormányt Deljan Peevszki támogatja, egy törvényhozó és egykori médiamágnás, akit az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kiterjedt korrupció miatt szankcionált. Peevszki többször is tagadta, hogy bármilyen törvénysértést követett volna el.
Az Európai Unióhoz való csatlakozása óta, közel két évtizede, Bulgária a blokk szigorú ellenőrzése alatt áll a gyenge jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem hiánya miatt. A tüntetők Peevszki ellen tiltakoztak, akit sokan az ország korrupciójának szimbólumának tekintenek, valamint Bojko Boriszov volt miniszterelnök ellen, aki Zseljazkov Gerb pártját vezeti, az ország legnagyobb pártját.
Az egész ország tüntetett
A tüntetések erőszakossá váltak Peevszki pártjának székhelye előtt, ahol néhány, kapucnival és álarccal ellátott demonstráló petárdákat és üvegpalackokat kezdett dobálni a rendőrségre.
Egy rendőrautót megrongáltak, szemetes konténereket gyújtottak fel, mire a rohamrendőrök beavatkoztak és könnygázzal tisztították meg a területet.
A kereskedelmi BTV csatorna élő közvetítése szerint legalább egy újságíró és egy rendőr megsérült. Körülbelül 10 embert vettek őrizetbe.
Tömegek tüntettek, majd megjelent a rendőrség is
A nap folyamán tömegek gyűltek össze a parlament épülete előtt, ahol sokan „lemondást” skandáltak és bolgár, illetve Európi Uniós zászlókat lengettek. Több ezer ember vonult az utcákra az ország más városaiban is, hogy tiltakozzon a jövő évi költségvetési törvényjavaslat ellen, amelyet a korrupt politikusok finanszírozásának forrásának tekintenek.
Provokációnak nevezték az eseményt
Rumen Radev elnök, az ország legnépszerűbb politikusa és volt miniszterelnöke, akinek pozíciója nagyrészt reprezentatív lemondásra szólította fel a kormányt.
Ez nem a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapás, hanem a maffia provokációja, amelynek célja a két fél összecsapása
– írta Radev hivatalos Facebook-oldalán. Hozzátette: „A provokációk nem változtatnak a tényen: a bolgárok NEM-et mondtak erre a kormányra.”
Kiemelte, hogy az évekig tartó fiskális prudencia segítette Bulgáriát abban, hogy januárban az EU jóváhagyását szerezze meg az euróövezethez való csatlakozáshoz és "a folyamatos politikai zavargások ürügyet adtak a politikusoknak a kiadások növelésére".