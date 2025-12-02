Megrohanták a rendőröket, így fogadta a tömeg az uniós ország első euróban készült költségvetését

Több tízezer ember gyűlt össze hétfőn Szófiában, hogy tiltakozzon a kormánykoalíció által támogatott 2026-os költségvetési tervek ellen. A rendőrség oszlatni kezdte a tömeget, ez azonban dulakodásba fordult — közölte a Bloomberg.

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV

Az elmúlt hónapokban fokozódtak a politikai feszültségek, amelyek beárnyékolták az euró januárban történő bevezetését. Roszen Zseljazkov miniszterelnök kisebbségi kormánya négy évnyi eredménytelen választások után, amelyek nem hoztak stabil többséget, januárban hivatalba lépése óta nyomás alatt áll.

A kormányt Deljan Peevszki támogatja, egy törvényhozó és egykori médiamágnás, akit az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kiterjedt korrupció miatt szankcionált. Peevszki többször is tagadta, hogy bármilyen törvénysértést követett volna el.

Az Európai Unióhoz való csatlakozása óta, közel két évtizede, Bulgária a blokk szigorú ellenőrzése alatt áll a gyenge jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem hiánya miatt. A tüntetők Peevszki ellen tiltakoztak, akit sokan az ország korrupciójának szimbólumának tekintenek, valamint Bojko Boriszov volt miniszterelnök ellen, aki Zseljazkov Gerb pártját vezeti, az ország legnagyobb pártját.