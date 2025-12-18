Kezdenek kisimulni Varga Mihály ráncai: akkorát javultak az inflációs folyamatok, hogy sem a forint, sem az árrésstopok nem aggasztják már

Ritka pillanat történt kedden, hónapok óta először fordult elő, hogy nem növelte, hanem ellenkezőleg, jelentősen csökkentette inflációs várakozását a jegybank. Idei utolsó kamatdöntését tartotta a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a várakozásoknak megfelelően változatlanul, 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot. Emellett közzétette a csütörtök délelőtt nyilvánosságra kerülő decemberi inflációs jelentés sarokszámait is, amelyek kifejezetten kedvező alapfolyamatokról árulkodnak a magyar gazdaságban.

Lassan de, kezdenek kisimulni Varga Mihály ráncai: akkorát javultak az inflációs folyamatok, hogy már az árrésstopok kivezetésétől se tart / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Magyar Nemzeti Bank: tartósan a toleranciasávban maradhat az infláció

Az MNB új frissített prognózisa szerint idén 4,4 százalékos, jövőre pedig 3,2 százalékos lehet az infláció. Mindkettő optimistább az előző jelentés során közölt adatokkal: szeptemberben még 2025-re 4,6 százalékos, 2026-ra pedig 3,8 százalékos fogyasztói árindexet jósolt, tehát utóbbit 0,6 százalékponttal vágta vissza.

Ami ennél is lényegesebb, hogy a jegybank számításai szerint az infláció tartósan a jegybank toleranciasávjában alakul, azaz a 2027 végéig tartó előrejelzési horizonton végig 4 százalék alatti drágulásra számít. Igaz, a 3 százalékos célt fenntartható módon 2027 második felében érheti el.

Varga Mihály a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy az infláció alapfolyamatai szeptemberhez viszonyítva kedvezőbb irányba mozdultak el, elsősorban a javuló külső költségkörnyezetnek és a forint idei erősödésének köszönhetően, amely hatás már az iparcikkek és a piaci szolgáltatások áralakulásában is érzékelhető.

Az idei árfolyam-erősödés hatása egyre inkább megjelenik a beszerzési árakban is

– mondta Varga, miután a hazai fizetőeszköz az év eleje óta 7 százalékkal értékelődött fel az euróhoz képest. Ez egyébként a régióban is kiemelkedő volt, a cseh korona 4 százalékkal, a lengyel złoty 1 százalékkal erősödött, miközben a román lej 2 százalékkal gyengült.

Nem okozna akkora árrobbanást az árrésstopok eltörlése

Az inflációs alapfolyamatok mellett van egy másik tényező, amit minden rendre előkerül elemzői kommentárokban a havi inflációs adatok közlésekor, ez pedig árrésstopok hatása, amelyek mesterségesen mérséklik a drágulást, tehát kivezetésük kockázatot jelent. A rend kedvéért érdemes felidézni:

március 17-től a kormány 30 alapvető élelmiszer árrését korlátozta 10 százalékban,

áprilisban a banki és telekommunikációs vállalatok azt vállalták, hogy eltekintenek az inflációkövető díjemeléstől 2026. június 30-ig,

május 19-től kiterjesztette a drogériákra szintén 30 termékre, amelyek esetében 15 százalékos árrést határozott meg,

decemberben pedig amellett, hogy meghosszabbította, további 15 termékkel kiegészítette az élelmiszer-árrésstopot.

Ezek együttes hatása a jegybank szerint is mintegy másfél százalékpont, tehát hiába csökkent éves mélypontjára, 3,8 százalékra novemberben az infláció, nélkülük bőven 5 százalék fölött lenne. Varga Mihály ugyanakkor a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy vélhetően nem okozna ekkora árrobbanást, ha a kormány végül a kivezetésük mellett döntene.

Ha a kormány úgy dönt, hogy megszünteti az árrésstopokat, nem hiszem, hogy másfél százalékponttal nő az infláció Magyarországon

– mondta a jegybankelnök, aki ezt azzal magyarázta, hogy minél tovább vannak hatályban a hasonló hatósági intézkedések, hosszú távon annál inkább alkalmazkodik hozzájuk a gazdaság. Emiatt szerinte a kivezetésnél nem is lehet az egyszeri hatással számolni, mint bevezetésükkor, bár azt is hozzátetette nem lehet pontos számot mondani arra, hogy mennyivel emelkedne az infláció.