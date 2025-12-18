Tízezres gazdatüntetés Brüsszelben: miközben mindenki az orosz vagyonra figyelt, ellepték a traktorok az utcákat, felsorakoztak a rendőrök – videó

Csütörtökön több ezer termelő vonul Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen. Magyar gazdák is lesznek ott, és „mi teljességgel egyetértünk velük” – mondta az agrártárca vezetője.

Gazdatüntetés: ekkora akció még sohasem volt Brüsszelben / Fotó: AFP

A videóüzenet szerint a kormány álláspontja egyértelmű: nemet kell mondani az EU–Mercosur-egyezményre, mert ez a megállapodás

tönkretenné az európai gazdák versenyképességét,

ellehetetlenítené az agráriumot,

és veszélybe sodorná Európa élelmezésbiztonságát.

Nem véletlen, hogy egyre többen tiltakoznak ellene – emelte ki a tárcavezető.

Felidézte: a minap 57 magyar civil- és agrárszervezet fordult nyílt levélben a kormányhoz, valamint az európai parlamenti képviselőkhöz azt kérve, hogy a megállapodást jelenlegi formájában ne fogadják el. A Mercosur-egyezmény következtében ellenőrizhetetlen mennyiségben áramlanának be az Európai Unióba, így Magyarországra is kifogásolható minőségű agrártermékek.

Mintegy mintegy tízezer gazdálkodó érkezik mind a 27 EU-tagállamból az EU-negyedbe,

hogy részt vegyen a blokk fő mezőgazdasági lobbicsoportja, a Copa-Cogeca szerint ez lesz a legnagyobb mezőgazdasági tüntetés, amit Brüsszel ebben az évszázadban látott – írja a Politico.

„Mindenkinek azt mondtuk, hogy viselkedjen jól – mondta Peter Meedendorp, az európai fiatal gazdák CEJA csoportjának vezetője. – De hogy az észak-franciaországi csoport – ők radikálisabbak – mit fog tenni, nem tudjuk megmondani.”

Vannak, akik a kereskedelem miatt panaszkodnak. Mások a következő uniós költségvetés miatt. Megint mások az állatbetegségek vagy a zöldszabályok miatt. „Nehéz megmondani, hogy az egyik vagy a másik okból jönnek – mondta Christophe Hansen a Politicónak. – Több oka is van – és ezek nem ugyanazok, attól függően, hogy honnan érkeznek a gazdák.”

A következő uniós költségvetésben a mezőgazdasági kifizetések védelmétől kezdve a növényvédőszer-szabályok átdolgozásán át a kereskedelmi megállapodások lassításáig Brüsszel azt mondja, próbálkozik. A gazdák szerint ez még mindig nem elég.