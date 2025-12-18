Tízezres gazdatüntetés Brüsszelben: miközben mindenki az orosz vagyonra figyelt, ellepték a traktorok az utcákat, felsorakoztak a rendőrök – videó
Csütörtökön több ezer termelő vonul Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen. Magyar gazdák is lesznek ott, és „mi teljességgel egyetértünk velük” – mondta az agrártárca vezetője.
A videóüzenet szerint a kormány álláspontja egyértelmű: nemet kell mondani az EU–Mercosur-egyezményre, mert ez a megállapodás
- tönkretenné az európai gazdák versenyképességét,
- ellehetetlenítené az agráriumot,
- és veszélybe sodorná Európa élelmezésbiztonságát.
Nem véletlen, hogy egyre többen tiltakoznak ellene – emelte ki a tárcavezető.
Felidézte: a minap 57 magyar civil- és agrárszervezet fordult nyílt levélben a kormányhoz, valamint az európai parlamenti képviselőkhöz azt kérve, hogy a megállapodást jelenlegi formájában ne fogadják el. A Mercosur-egyezmény következtében ellenőrizhetetlen mennyiségben áramlanának be az Európai Unióba, így Magyarországra is kifogásolható minőségű agrártermékek.
Mintegy mintegy tízezer gazdálkodó érkezik mind a 27 EU-tagállamból az EU-negyedbe,
hogy részt vegyen a blokk fő mezőgazdasági lobbicsoportja, a Copa-Cogeca szerint ez lesz a legnagyobb mezőgazdasági tüntetés, amit Brüsszel ebben az évszázadban látott – írja a Politico.
„Mindenkinek azt mondtuk, hogy viselkedjen jól – mondta Peter Meedendorp, az európai fiatal gazdák CEJA csoportjának vezetője. – De hogy az észak-franciaországi csoport – ők radikálisabbak – mit fog tenni, nem tudjuk megmondani.”
Vannak, akik a kereskedelem miatt panaszkodnak. Mások a következő uniós költségvetés miatt. Megint mások az állatbetegségek vagy a zöldszabályok miatt. „Nehéz megmondani, hogy az egyik vagy a másik okból jönnek – mondta Christophe Hansen a Politicónak. – Több oka is van – és ezek nem ugyanazok, attól függően, hogy honnan érkeznek a gazdák.”
A következő uniós költségvetésben a mezőgazdasági kifizetések védelmétől kezdve a növényvédőszer-szabályok átdolgozásán át a kereskedelmi megállapodások lassításáig Brüsszel azt mondja, próbálkozik. A gazdák szerint ez még mindig nem elég.
A brazil elnök a tervezett EU–Mercosur-megállapodás felmondásával fenyegetett
Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök szerdán kilátásba helyezte, hogy Brazília otthagyja az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) országainak tervezett megállapodását, ha az 1999 óta tárgyalt szabadkereskedelmi egyezményt az uniós tagállamok nem hagyják jóvá szombatig.
Már figyelmeztettem őket, ha most nem tesszük meg, Brazília nem fog már alkut kötni, míg én vagyok az elnök
– hangoztatta a Latin-Amerika legnagyobb nemzetgazdaságát vezető baloldali elnök, akit a Folha de Sao Paulo című helyi lap idézett. Felidézte: Brazília már 26 évet várt a megállapodásra. „Ha most nemet mondanak, akkor mostantól mi is kemények leszünk velük. Mindenben engedtünk, amit a diplomácia lehetővé tett – tette hozzá Lula da Silva a brazil kabinet ülésén. – Megnehezít mindent, hogy Olaszország és Franciaország belpolitikai problémák miatt nem akar beleegyezni” – húzta alá a brazil elnök.
Ugyanakkor kijelentette,
abban a reményben fog a Mercosur-tagállamok Foz do Iguacuban tartandó szombati csúcstalálkozójára utazni, hogy a megállapodást Brüsszel előbb jóváhagyja.
Hangsúlyozta egyben, hogy a megállapodás jóval kedvezőbb az uniós tagállamok számára, mint a dél-amerikai országcsoportnak.