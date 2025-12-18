Részvénypiac: ennyi volt az MI-rali? - veszélyesen gyorsan zuhan az Oracle árfolyama, a befektetők nem látják a hatalmas beruházások megtérülését
Gyengült a részvénypiac a csütörtöki ázsiai kereskedelemben; a technológiai szektor jelentős ütést kapott a mesterségesintelligencia- (MI) beruházásokkal kapcsolatos kiújult aggodalmak miatt. A befektetők jegybanki kamatdöntő ülésekre várnak, a globális monetáris politika egyes elemei teljesen eltérő irányba indulhatnak el.
Az árupiacokat ismét geopolitikai feszültségek kavarták fel. Az olajárak tovább emelkedtek az ötéves mélypontról, miután Donald Trump amerikai elnök elrendelte az összes szankcionált, Venezuelába belépő és onnan kilépő olajszállító tanker totális blokádját. Az ezüst új történelmi csúcsra emelkedett, ami az arany árát is felfelé húzta.
Részvénypiac: célkeresztben az MI-szektor, szakad az Oracle
Az Európai Központi Bank, a norvég jegybank, valamint a svéd központi bank is csütörtökön ismerteti kamtadöntéseit; a figyelem elsősorban a kilátásokra irányul, mivel az elemzők egyik intézménytől sem számítanak kamatváltoztatásra. Nem így Japánban: a piac pénteken kamatemelésre számít, viszont a jövő évben követendő monetáris politikai irányvonallal kapcsolatban teljes a bizonytalanság.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő, legszélesebb indexe 0,5 százalékkal csökkent,
- Dél-Korea 1,3 százalékkal esett,
- Hongkong Hang Seng indexe pedig 0,5 százalékkal gyengült.
- A japán Nikkei 1,2 százalék mínuszban zárt.
- A Nasdaq határidős kontraktusai 0,3,
- az S&P 500 futures 0,2 százalékkal emelkedtek, miután a Wall Streeten szórták a tech papírokat, a befektetők ismét aggódnak az ágazat elképesztő mértékű beruházási hullámának megtérülése miatt.
Az MI-szektor iránytűjének számító Nvidia részvényei 3,8 százalékkal zuhantak.
Az Oracle papírjai 5,4 százalékkal estek, miután a cég bejelentette, hogy egy adatközponti projektet támogató részvényügylet nem tartalmazza a kulcsfontosságú partner, a Blue Owl Capital részvételét. A részvény közel 50 százalékot veszített értékéből szeptember közepe óta, amikor az OpenAI-jal kötött megállapodás miatt egy nap alatt 35 százalékkal száguldott felfelé. Az Oracle maradt a legfőbb aggodalom.
Tovább mélyült a befektetői szkepticizmus a cég agresszív MI-infrastruktúraépítésével kapcsolatban
– mondta a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője, hozzátéve, hogy a Nasdaq 100-zal kapcsolatban most már semlegesebb álláspontra helyezkedett.
„A megugró tőkekiadások, a magas eladósodottság, az építési késedelmek, az OpenAI hatalmas készpénzégetése és a vegyes második negyedéves eredmények aláásták a bizalmat, így az Oracle az MI-infrastruktúra-hype kifulladásának jelképévé vált” – tette hozzá.
„A befektetők továbbra is csak korlátozott információkkal rendelkeznek arról, hogy az MI-szektorban milyen bevétel, nyereség és készpénzáramlás várható. Így egyre erősödik az aggodalom, hogy az MI nem biztosít a lelkesedéssel arányos hozamokat” – kommentálta a Bloombergnek a helyzetet Frank Thormann, a Schroders Investment Management portfóliókezelője.
Inflációs meglepetés erősíti a BoE kamatcsökkentésének esélyét
Az amerikai monetáris politika frontján Christopher Waller Fed-kormányzó – akit Jerome Powell jegybankelnök lehetséges utódai között tartanak számon, azt nyilatkozta, hogy a jegybanknak van tere a kamatcsökkentésre a munkaerőpiac gyengülésének jelei miatt.
A befektetők a nap későbbi részében publikálandó amerikai novemberi inflációs adatra is figyelnek, amely azonban nem tartalmaz havi összehasonlítást, mivel egy rekordhosszú kormányzati leállás megakadályozta az októberi adatgyűjtést.
Az előrejelzések szerint a maginfláció éves alapon három százalékkal emelkedett a múlt hónapban.
- A devizapiacon a font 1,3374 dolláron állt, miután az éjszaka folyamán 1,3313 dollárig zuhant.
- A brit infláció novemberben a vártnál jóval nagyobb mértékben, 3,2 százalékra esett vissza, ami március óta a legalacsonyabb szint.
- Ez gyakorlatilag bebetonozta a Bank of England kamatcsökkentését, amelyet a piac mintegy 98 százalék valószínűséggel áraz.
- Az euró 1,1742 dolláron stabilizálódott, nem messze a háromhavi csúcstól (1,18), az EKB kamatdöntése előtt.
- Az amerikai államkötvények hozamai nagyrészt változatlanok voltak.
- A kétéves hozam 1 bázisponttal, 3,4725 százalékra csökkent,
- a tízéves hozam 4,1431 százalékon stagnált.
Az olajárak második napja emelkedtek Trump venezuelai blokádról szóló bejelentése után, miközben az ország exportjának nagy része továbbra is szünetel.
- Az amerikai WTI nyersolaj 1,7 százalékkal, 56,91 dollárra drágult hordónként,
- az Európában irányadó Brent határidős jegyzése 1,5 százalékkal, 60,62 dollárra emelkedett.
- Az arany ára az azonnali piacon 0,3 százalékkal, 4330 dollárra csökkent unciánként,
- az ezüst 0,2 százalékkal, 66,17 dollárra esett vissza, de továbbra is csak hajszálnyira maradt el a szerdán elért 66,88 dolláros történelmi csúcstól.