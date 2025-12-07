Deviza
EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94% EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
Volodimir Zelesznkij
Macron

Zelenszkij Macronnal és Merzzel indítja a hetet, a francia elnök nem teketóriázik: "Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra"

Hétfőn Londonban találkozik Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral. Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, "amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti".
VG/MTI
2025.12.07, 13:30

Jövő hétfőn Londonban találkozik Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral, a megbeszélés témája Washingtonnak az ukrajnai háború lezárását célzó közvetítői tevékenysége lesz - jelentette be a francia államfő szombaton.

Zelenszkij korrupciós botrány
Zelenszkij egy hét alatt kétszer találkozik Macronnal / Fotó: AFP

Zelenszkij egy hét alatt kétszer találkozik Macronnal

"Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra" - szögezte le Macron az X-en.

A francia elnök hangsúlyozta, hogy "továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy rákényszerüljön a békére", szerinte ugyanis Moszkva "nem keresi a békét". Bejegyzésében egyúttal "a lehető legnagyobb határozottsággal" elítélte a szombatra virradóra végbement  orosz támadásokat Ukrajna ellen, különösen az energetikai infrastruktúra és a közlekedési hálózatok elleni csapásokat.

Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetője, az Ukrenerho szerint a pénteki nagy orosz légitámadás után a hálózat helyreállítása több hetet vehet igénybe. Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho vezetője az ukrán állami televízió híradójában nyilatkozva elmondta, hogy a helyzet súlyos, a helyreállítási munkálatok hetekig, nem pedig napokig fognak tartani.

A kiterjedt károk miatt a legtöbb régióban a tervezett áramszünetek időtartamát 4-8 óráról 12-16 órára emelték, ami gyakran a vízszolgáltatás kimaradásával is jár 

- mondta Zajcsenko.

A szombatra virradóra végrehajtott orosz csapások Ukrajna egész területén energetikai létesítményeket céloztak. A washingtoni székhelyű CSIS intézet becslése szerint a támadásban körülbelül 653 drón és 51 rakéta, illetve manőverező robotrepülőgép vett részt, ezzel ez a háború valószínűleg harmadik legnagyobb légicsapása volt.

Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, "amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti".

Macron - aki hétfőn négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Párizsban - megismételte azt az álláspontját, hogy Donald Trump amerikai elnök békejavaslata csak úgy valósulhat meg, ha az európaiak is részt vesznek a tárgyalásokon, és "az utolsó szót Ukrajna mondja ki".

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12497 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu