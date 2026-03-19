Zelenszkij olyan csodafegyvert mutatott volna Trumpnak, amit még nem látott: egy telefonon is elfér, nincs előtte láthatatlan – civilek kezébe adná az ukrán elnök

Donald Trump nem utazott a legutóbbi Müncheni Biztonsági Konferenciára, pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglepetéssel készült számára.

Zelenszkij olyat mutatott volna Trumpnak, amit még nem látott: csodafegyvereket fejlesztenek az ukránok / Fotó: Kay Nietfeld / DPA / AFP

Zelenszkij azt állítja, hogy egy olyan modern, műveletirányítást támogató szoftvert fejlesztettek ki, amivel a harctéri eseményeket élőben követhetik a döntéshozók.

Az ukrán innováció

„Bizonyítékom van arra, hogy a védelmi rendszerek fejlesztése történhet gyorsan és olcsón. Ez az iPad olyan szoftvert futtat, amely lehetővé teszi számunkra, hogy valós időben irányítsuk a hadseregünket” − mondta Zelenszkij.

I have proof that the evolution of security can be fast – and cheaper than old defense systems. This is an iPad with software that lets us control our security in real time. It’s true. We have these iPads – I have one, my Prime Minister has one, our Minister of Defense, and our… pic.twitter.com/ErqNGqhTa3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026

Az ukrán elnök a fejlesztésről először Cristopher Miller újságírónak beszélt egy interjú alkalmával. Az államfő arra is kitért, hogy meg akarta mutatni az innovatív rendszert Donald Trump amerikai elnöknek, aki az eszköz segítségével élőben láthatta volna a harctéri történéseket.

A tableten látható a frontvonalak aktuális helyzete, sőt annyira pontos adatokat szolgáltat, hogy minden egyes elesett ellenséget képes regisztrálni.

Zelenszkij úgy véli, hogy a technológia a jövőben akár átlagemberek számára is elérhető lehet majd, ezzel a növelve a polgári védelem potenciálját egy esetleges fegyveres konfliktus alkalmával.

Együttműködéseket indítana az ukrán hadsereg

Ukrajna kormánya elfogadott egy határozatot, amely lehetővé teszi, hogy az ukrán hadsereg, a helyi vállalatok, valamint a nemzetközi partnerek együttműködhessenek pilóta nélküli rendszerekhez szükséges, mesterségesintelligencia-modellek betanításában, valós harctéri adatok felhasználásával.

A hadviselés jövője az autonóm rendszereké. Feladatunk, hogy növeljük a drónok és más harci rendszerek autonómiáját, hogy gyorsabban észleljék a célpontokat, pontosabban elemezzék a helyzetet, és segítsék a döntéshozatalt a harctéren

− mondta Mihajlo Fedorov, Ukrajna védelmi minisztere.

A miniszter arról is beszélt, hogy a fejlesztések kulcsa a neurális hálózatok bővítése, amihez nagy mennyiségű adatra van szükség. Ennek érdekében az ukrán védelmi minisztérium technológiai innovációs és fejlesztési központjában egy olyan dedikált AI-platformot hoztak létre, amely lehetővé teszi:

a modellek biztonságos betanítását anélkül, hogy közvetlen hozzáférést kapnának érzékeny adatbázisokhoz,

nagy mennyiségű, annotált fotó- és videóanyag feldolgozását,

valamint folyamatosan frissülő adatok felhasználását.

Fedorov arra is kitért, hogy Ukrajna ma egy egyedülálló harctéri adatbázissal rendelkezik, amihez fogható nincs a világon. A rendszer több millió jegyezettel ellátott képkockát tartalmaz, melyeket több tízezer bevetés alkalmával gyűjtöttek össze. Ezeket az adatokat már jelenleg is használják neurális rendszerek betanítására, így lehetővé téve, hogy autonóm fegyverek automatikusan azonosítsák a földi és légi célpontokat küldetéseik során.

A fegyverrendszereket és védelmi technológiákat fejlesztő nemzetközi partnerek, valamint ukrán vállalatok részéről erős igény mutatkozik az adatok iránt.

„A következő lépés egy mindenki számára előnyös partnerháló kialakítása. Az együttműködés keretében a részt vevő vállaltok lehetőséget kapnak arra, hogy mesterségesintelligencia-modelljeiket a modern harctérről származó valós adatok segítségével képezzék. Mindeközben Ukrajna gyorsabban haladhat az autonóm rendszerek és az új technológiai megoldások frontvonalbeli implementációjával. Készen állunk arra, hogy partnereinkkel közösen dolgozzunk hadiipari innovációk fejlesztésén” − nyilatkozta Mihajlo Fedorov.