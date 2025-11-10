Deviza
Szijjártó Péter szerint az Orbán—Trump-megállapodás után a magyar családoknak nem lesz kellemetlen meglepetésük karácsonykor

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Donald Trump és Orbán Viktor tiszteli, becsüli egymást, és barátságban vannak egymással. Szijjártó Péter szerint, emiatt is, a karácsonyi energiakiadások nem nőnek meg.
VG
2025.11.10., 11:21

„Az Orbán—Trump-megállapodás az eddigieknél még sokkal világosabban megmutatja, hogy Ursula von der Leyen meg jó néhány nyugat-európai politikus totálisan alkalmatlan a saját feladatára” – fogalmazott Szijjártó Péter a Józan ész nevű YouTube-csatornán.

TRUMP, Donald; SZIJJÁRTÓ Péter; ORBÁN Viktor
Szijjártó Péter elmondta, hogy Donald Trump és Orbán Viktor tiszteli, becsüli egymást, és barátságban vannak egymással / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy a megállapodás kölcsönösen jó a feleknek, az Európai Bizottság elnöke viszont „egy botrányosan tragikus” megállapodást kötött korábban az amerikai elnökkel. 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében.

Szijjártó elmondta, hogy a két vezető tiszteli, becsüli egymást, és barátságban vannak egymással. „Hogy mit profitál az Orbán–Trump-barátságból Magyarország? Azt, hogy továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárai lesznek itt Magyarországon.” 

Azt profitálták a magyar emberek, hogy amikor karácsony környékén az energiakiadásaikat számolják, akkor azok nem lesznek a háromszorosai a mostaniaknak

– jelentette ki.

A politikus kiemelte, hogy a „brüsszeli csata” még hátra van. 

Az Európai Bizottság javaslata szerint 2028-ra nullára kell csökkenteni a tagországok oroszországi olaj- és gázimportját. 

Az orosz energiafüggőség tavaly az olaj esetében 3 százalék volt, a gáz esetében 24 százalék körüli. A magyarországi és a szlovákiai adatok ezeknél jóval magasabbak. 

Tavaly 13 millió tonna orosz kőolaj érkezett az Európai Unióba. Ebből Magyarországra 4,8 millió tonna jutott, ami az ország kőolajszükségletének 87,5 százaléka volt. Azoknak a tagállamoknak, amelyek továbbra is orosz olajat importálnak, terveket kell készíteniük a fennmaradó import fokozatos kivezetésére a 2027 végére történő teljes megszüntetés céljából.

Orbán–Trump-csúcs: itt vannak a legfontosabb bejelentések

Orbán Viktor Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal. A megbeszélés tétje nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, hanem a jövő geopolitikai irányainak kijelölése is. 

A teljes szankciómentesség mellett a felek abban is megállapodtak, hogy hazánk kis méretű moduláris atomerőműveket vásárol az USA-tól. Ha mindegyik megépülne, annak az értéke elérheti a 20 milliárd dollárt is, ha csak ötre van szükség, akkor ez lefeleződik. 

Megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal amerikai nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi Paks I. atomerőmű számára. A megállapodás értéke megközelítőleg 114 millió dollár.

Magyarország vállalta, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárol, tovább diverzifikálva ezzel energiaforrásait. A szerződések értéke várhatóan megközelíti a 600 millió dollárt. 

A washingtoni tárgyaláson abban is megállapodtak, hogy „pénzügyi védőpajzsot” nyújtanak Magyarországnak. 

A pénzügyi védőpajzs nem csupán pénzt jelent: hitelességet, koordinációt és garanciát is nyújtanak, amely a spekulatív támadások ellen védi Magyarország gazdaságát.

A kettős adóztatás eltörléséről azonban nem született megállapodás Trump és Orbán között. 2024 eleje óta Magyarország és az Egyesült Államok között nincs érvényben a több mint 45 éve kötött kettős adóztatás elleni egyezmény. 
 

