Deviza
EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0% EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
montanai bár
vizsgálat
Svájc
katasztrófa
tűz

Bűnügyi vizsgálat indult a crans-montanai bár vezetői ellen a halálos szilveszteri tűz után

A svájci hatóságok szerint a szilveszteri éjszakán történt crans-montanai tűzvész körülményei több súlyos biztonsági kérdést is felvetnek. Bűnügyi vizsgálat indult annak megállapítására, történt-e mulasztás vagy szabályszegés a bár üzemeltetése során.
Hajdu Gréta
2026.01.03, 20:20

Hivatalos bűnügyi vizsgálatot indítottak a svájci hatóságok annak a Crans-Montana-ban működő bárnak a két francia üzletvezetője ellen, ahol szilveszter éjjel pusztító tűzvész tört ki. A tragédiában negyven ember életét vesztette, további száztizenkilencen megsérültek, többen közülük súlyosan. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás gyanúja miatt folyik az eljárás. A rendőrség és a Wallis kanton főügyésze közös közleményben erősítette meg, hogy a nyomozás célja a felelősség pontos megállapítása. Amennyiben a gyanú megalapozottnak bizonyul, az eljárás vádemeléssel is végződhet a bár vezetői ellen.

Bűnügyi vizsgálat
Bűnügyi vizsgálat indult a svájci bár tulajdonosai ellen / Fotó: AFP

Gyertyák és mennyezeti hangszigetelés kerültek a bűnügyi vizsgálat középpontjába

A hatóságok előzetes megállapításai szerint a tüzet pezsgősüvegekbe helyezett gyertyák okozhatták, amelyek meggyújtották a mennyezet hangszigetelő rétegét. A nyomozók azt vizsgálják, hogy az alkalmazott hangszigetelő anyag megfelelt-e a tűzvédelmi előírásoknak, illetve hogy a bár rendelkezett-e engedéllyel nyílt láng, így gyertyák használatára.

 A pénteken nyilvánosságra hozott információk szerint különösen azt elemzik, hogy a dekorációként használt gyertyák elhelyezése és a belső kialakítás együttese jelentett-e fokozott tűzveszélyt, és hogy a személyzet megfelelően fel volt-e készülve egy esetleges vészhelyzet kezelésére.

Népszerű üdülőhely, sok külföldi áldozat

Crans-Montana Svájc egyik legismertebb alpesi üdülőhelye, ahol a szilveszteri időszakban kiemelkedően nagy a forgalom, különösen külföldi turisták körében. A hatóságok korábbi közlései szerint az áldozatok és sérültek között több nemzet állampolgárai is vannak, ami tovább növeli az ügy nemzetközi jelentőségét.

A tűz gyors terjedését és a magas áldozatszámot a nyomozók szerint az is befolyásolhatta, hogy a bár zsúfolt volt, a füst pedig rövid idő alatt ellepte a belső teret. 

A mentésben nagy erőkkel vettek részt a tűzoltók és a katasztrófavédelem egységei.

Hosszú nyomozás várható

A svájci ügyészség jelezte: a vizsgálat hosszabb időt vehet igénybe, mivel műszaki szakértők, tűzvizsgálók és tanúk meghallgatása is szükséges. A cél annak megállapítása, hogy történt-e mulasztás az üzemeltetés során, és ha igen, az közvetlen összefüggésben állt-e a tragédia bekövetkeztével.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu