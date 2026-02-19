Budapest–Belgrád: kiderült, melyik budapesti kerületben lépnek rá a „gázra" – innen gyorsul teljes sebességre a vonat a határig
Hamarosan befejeződik a Budapest–Belgrád-vasútvonal hazai szakaszának felújítása. Mielőtt azonban megkezdődik az újjáépített vasútvonalon a teher- és személyszállító vonatok közlekedése, a kivitelezéssel megbízott vállalkozó dinamikus teszteket végzett a vasúti pályán egy speciális mérővonattal február 10. és 18. között – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).
A tájékoztatás szerint mivel a MÁV csoport 150. számú vonalának Soroksár–Kelebia-szakaszán 160 kilométer/óra lesz a személyszállító vonatok engedélyezett sebessége, valós körülmények között kellett vizsgálni átadás előtt a vasúti pályát, ezen belül elsősorban a pályageometriát és a felsővezeték-hálózatot.
A mozdonyból, mérőkocsiból és vezérlőkocsiból – utóbbira a gyors fordulók miatt volt szükség – álló nagy sebességű tesztvonat hétköznapokon 9 és 17 óra között közlekedett Soroksár és Kelebia között, a szerelvényen dolgozó szakemberek 60–160 kilométeres sebességtartományban végezték a méréseket.
A próbamenettel vált bizonyossá, hogy Soroksár és Kelebia között végig, menetrend szerint lehet 160 kilométer/órával közlekedni, erre a sebességre alkalmas a pálya- és a felsővezeték-rendszer is. Ferencváros és Kelebia között végig két új vágány és új felsővezeték-rendszer épült, emellett valamennyi állomás megújult, a gyalogos- és közúti-vasúti átkelőhelyek egyaránt.
Ferencváros és Soroksár között 80, innentől az országhatárig 160 kilométer/óra lesz a vasútvonalon az engedélyezett sebesség.
Ismertették, hogy a mérések idején ideiglenes forgalmi korlátozásokat kellett bevezetni a biztonság érdekében, így egyes vasúti átjáróknál alkalmanként hosszabb várakozási idő alakult ki. A tesztvonat elhaladásakor jelzőőrök biztosították a vasúti átkelőket, amelyek az áthaladást követően azonnal megnyíltak a forgalom előtt.
A vonal átadását követően nemcsak kényelmesebb, de jóval gyorsabb lesz a vasúti utazás, mint a beruházás előtt. Budapestről Kiskőrösre 43, Soltvadkertre 52, Kiskunhalasra 83, míg Kelebiára 104 perccel hamarabb lehet várhatóan eljutni személyszállító vonattal, annak köszönhetően, hogy egy közepes szintű szolgáltatásból Magyarország legkorszerűbb vasútvonalát sikerült kialakítani – hangsúlyozta az ÉKM közleményében.
Felpörögtek az események a Budapest–Belgrád-vasútvonalon
Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 10-én hivatalosan is megkezdődött a pályatesztelés a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszán, Soroksár és Kelebia között. A kivitelező által végzett vizsgálatok február 19-ig tartottak a nappali időszakban, amelynek során fokozatosan növelték a tesztvonatok sebességét.
Az első napon 60 kilométer per órával haladtak, másnap már 70 kilométer per órával, majd naponta további 10 kilométer per órás emeléssel a 160 kilométer per órás sebesség eléréséig. A tesztvonat a határt átlépve rövid ideig Szerbia területére is belép, de Szabadkáig nem közlekedik, majd visszatér Magyarországra.
A pályatesztelést a Deutsche Bahnhoz tartozó DB Systemtechnik speciális mérővonata végzi, amely Európa egyik legfejlettebb, nagy sebességű tesztelésre alkalmas szerelvénye. A választás valószínűleg részben az ETCS (Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) jelrendszer tesztelésének igénye miatt esett erre a járműre, mivel a DB Systemtechnik rendelkezik a szükséges szakértelemmel és technikai kapacitással az ilyen jellegű vizsgálatokhoz.
A tervek és a legreálisabb forgatókönyv szerint február 27-én 0:00 órakor megszűnik a vágányzár, és megindul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer per órás sebességgel. A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.
