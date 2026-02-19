Lepofozták az OTP-t, a többiek megúszták
A geopolitikai feszültségek és az energiaárak ebből fakadó emelkedése rontotta a hangulatot csütörtökön az európai tőzsdéken. A kontinensen a földgázárak mintegy 8 százalékkal emelkedtek, míg a nyersolaj jegyzése 2025 nyara óta a legmagasabbra szökött.
Befeszültek a piacok
A piaci szereplők aggódnak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus eszkalációja megzavarhatja az LNG-ellátási láncokat. A Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú szállítási útvonal – különösen a Katarból, a világ második legnagyobb exportőréből érkező szállítások esetében – különös figyelem övezi.
Az ING elemzői szerint ezek a kockázatok épp egy olyan időszakban fokozódtak, amikor az EU gáztároló kapacitása folyamatosan csökken, felülről közelítve a 30 százalékos töltöttséget.
Nem csoda tehát, hogy valamennyi meghatározó európai részvényindex markánsan a negatív tartományba csúszott.
Idehaza az OTP-t vették elő
Ebbe a sorba állt be a BUX is, a legfontosabb hazai tőzsdemutató 0,9 százalékkal, 126 674 pontra esett. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 16 milliárd forintot.
A blue chipek közül igazából csupán az OTP-n verték el a port a befektetők. A bankrészvény árfolyama 1,9 százalékkal 39 690 forintra zuhant.
A Mol záróára mindössze 0,2 százalékkal, 3570 forintra süllyedt.
A Richter papírjai 11 820 forinton, húsz forinttal történelmi csúcsuk alatt stagnáltak.
Míg a Magyar Telekom kurzusa 0,1 százalékkal, 1992 forintra nőtt.
Folytatódott viszont a 4iG-részvények visszapattanása, csütörtökön 2,1 százalékkal, 3670 forintra drágult a papír, amiben egy csütörtöki hír is nagy szerepet játszhatott.
A forint viszont délután öt órára szinte teljesen ledolgozta napközben összeszedett veszteségét, az euró 378,9 forint körül mozgott a bankközi devizapiacon.