Lepofozták az OTP-t, a többiek megúszták

A geopolitikai feszültségek és az energiaárak ebből fakadó emelkedése rontotta a hangulatot csütörtökön az európai tőzsdéken. A kontinensen a földgázárak mintegy 8 százalékkal emelkedtek, míg a nyersolaj jegyzése 2025 nyara óta a legmagasabbra szökött.

Az OTP-n verték el a port / Fotó: LCV / Shutterstock

Befeszültek a piacok

A piaci szereplők aggódnak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus eszkalációja megzavarhatja az LNG-ellátási láncokat. A Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú szállítási útvonal – különösen a Katarból, a világ második legnagyobb exportőréből érkező szállítások esetében – különös figyelem övezi.

Az ING elemzői szerint ezek a kockázatok épp egy olyan időszakban fokozódtak, amikor az EU gáztároló kapacitása folyamatosan csökken, felülről közelítve a 30 százalékos töltöttséget.

Nem csoda tehát, hogy valamennyi meghatározó európai részvényindex markánsan a negatív tartományba csúszott.

Idehaza az OTP-t vették elő

Ebbe a sorba állt be a BUX is, a legfontosabb hazai tőzsdemutató 0,9 százalékkal, 126 674 pontra esett. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 16 milliárd forintot.