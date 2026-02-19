Deviza
Lepofozták az OTP-t, a többiek megúszták

Mínuszban zárt a BUX. A blue chipek közül egyedül az OTP búcsúzott a parkettől jelentős árfolyamveszteséggel.
Murányi Ernő
2026.02.19, 17:27
Frissítve: 2026.02.19, 17:55

A geopolitikai feszültségek és az energiaárak ebből fakadó emelkedése rontotta a hangulatot csütörtökön az európai tőzsdéken. A kontinensen a földgázárak mintegy 8 százalékkal emelkedtek, míg a nyersolaj jegyzése 2025 nyara óta a legmagasabbra szökött. 

OTP Bucharest,,Romania,-,June,28,,2020:,A,Logo,Of,The
Az OTP-n verték el a port / Fotó: LCV / Shutterstock

Befeszültek a piacok

A piaci szereplők aggódnak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus eszkalációja megzavarhatja az LNG-ellátási láncokat. A Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú szállítási útvonal – különösen a Katarból, a világ második legnagyobb exportőréből érkező szállítások esetében – különös figyelem övezi. 

Az ING elemzői szerint ezek a kockázatok épp egy olyan időszakban fokozódtak, amikor az EU gáztároló kapacitása folyamatosan csökken, felülről közelítve a 30 százalékos töltöttséget.

Nem csoda tehát, hogy valamennyi meghatározó európai részvényindex markánsan a negatív tartományba csúszott.

Idehaza az OTP-t vették elő

Ebbe a sorba állt be a BUX is, a legfontosabb hazai tőzsdemutató 0,9 százalékkal, 126 674 pontra esett. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 16 milliárd forintot.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipek közül igazából csupán az OTP-n verték el a port a befektetők. A bankrészvény árfolyama 1,9 százalékkal 39 690 forintra zuhant.

 OTP részvény
OTP részvény09:48:28
Árfolyam: 39 760 HUF +70 / +0,18 %
Forgalom: 1 077 563 890 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol záróára mindössze 0,2 százalékkal, 3570 forintra süllyedt.

 MOL részvény
MOL részvény09:49:31
Árfolyam: 3 534 HUF -36 / -1,02 %
Forgalom: 749 641 124 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai 11 820 forinton, húsz forinttal történelmi csúcsuk alatt stagnáltak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:49:27
Árfolyam: 11 790 HUF -30 / -0,25 %
Forgalom: 188 450 000 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Míg a Magyar Telekom kurzusa 0,1 százalékkal, 1992 forintra nőtt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:47:41
Árfolyam: 1 982 HUF -10 / -0,5 %
Forgalom: 37 114 214 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Folytatódott viszont a 4iG-részvények visszapattanása, csütörtökön 2,1 százalékkal, 3670 forintra drágult a papír, amiben egy csütörtöki hír is nagy szerepet játszhatott.

 4IG részvény
4IG részvény09:47:52
Árfolyam: 3 620 HUF -50 / -1,38 %
Forgalom: 169 367 900 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A forint viszont délután öt órára szinte teljesen ledolgozta napközben összeszedett veszteségét, az euró 378,9 forint körül mozgott a bankközi devizapiacon.   

EUR / HUF árfolyam
