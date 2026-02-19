Széles skálán mozog Magyarországon a fiatalok támogatása – ezek a lehetőségek érhetők el 2026-ban
A fiatalok kirepülése a szülői házból az élet természetes rendje a világ minden pontján. A karrierjét és önálló életét megkezdő fiatal felnőttet a család legtöbbször a lehetőségihez mérten igyekszik támogatni, de ez nem mindig elegendő az életkor támasztotta kihívások leküzdéséhez. Ehhez nyújthatnak segítő kezet az állami támogatások. Szerencsére a fiatalok támogatására Magyarországon is számos elem létezik.
A magyar kormány évek óta családbarát kormányként hivatkozik magára, és ehhez kapcsolódóan többek között a nyugdíjasoknak, a nagycsaládosoknak és a fiataloknak is több kedvezményt bejelentettek a mögöttünk hagyott években. Az egyik első nagyszabású családpolitikai intézkedés a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) volt, amely 2019-ben indult, és 2023 végéig zajlott. Később több támogatás is megjelent, és jelenleg is jó néhány fut még, amik ráadásul összevonhatóak.
Otthonteremtési támogatások
A CSOK után nem sokkal megjelent a Falusi CSOK is, amely a sima CSOK kivezetése után is velünk maradt, miközben 2024-től a CSOK-ot felváltotta a CSOK Plusz.
2025-ben indult el az Otthon Start program , amely egy államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál, amit magyar magánszemélyeknek első saját lakóingatlanuk vásárlására vagy építésére vehetnek fel kedvező feltételekkel. A legfeljebb 50 millió forintos hitelt maximum 100 millió forint értékű lakásra vagy 150 millió forint értékű házra vehetik fel.
Családtámogatások
A fiatalok támogatásának fontos részét képezik a családtámogatások. Ezek közül az első fecske a gyermekvállalás előtt álló párok által igénybe vehető babaváró hitel 2019-es bevezetése volt. A másik fontos oszlop pedig az anyák adómentessége. Kezdetben ez csak a négy gyermeket nevelő édesanyákra vonatkozott bizonyos feltételek teljesülése esetén.
2023-tól vált ez a fiatalok egyik fontos támogatásává, amikor is kiterjesztették a 30 év alatti édesanyákra. Ráadásul 2026. január elsejétől ez már valamennyi 30 év alatti édesanyára vonatkozik. Ezzel egyidejűleg a háromgyermekes édesanyák, valamint a 40 év alatti, legalább kétgyermekes édesanyák teljes szja-mentességéről is döntött a kormány. Az szja-mentesség kedvezményezetti köre ráadásul a következő években tovább bővül majd.
Munkaerőpiaci támogatások
Nemcsak az otthonteremtést és a családalapítást, hanem a munkába állást is több program segíti. A pályakezdő, fiatal munkavállalók elhelyezkedésért a 25 év alattiak adómentességével igyekszik támogatni a magyar kormány. Ez 2022-ben lépett életbe.
2025-től elérhető a munkáshitel, ami a 26. életévüket be nem töltött, dolgozó fiatalok számára kialakított, kamatmentes, szabad felhasználású állami hitelkonstrukció. Ennek keretében maximum négymillió forint igényelhető, akár tízéves futamidővel, jellemzően ingatlanfedezet nélkül, 0,5 százalékos éves kezességvállalási díjjal.
Egyéb támogatások
Természetesen az eddig felsoroltakon felül jó néhány egyéb kedvezmény is érhető a fiatalok számára. 2025 augusztusában a kulturális és innovációs tárca két uniós finanszírozású programot indított:
- az egyik 23 milliárd forintos kerettel a hátrányos helyzetű fiatalok szakmatanulását segíti,
- a másik 6,6 milliárd forintot biztosít pályaorientációs és karrier-tanácsadásra.
A szakképzésben résztvevők számára ösztöndíjrendszer biztosít pénzügyi támogatást. Ennek keretében eddig 38 ezer diák részesült összesen 9,8 milliárd forintnyi ösztöndíjban, a havi támogatás összege 8 és 59 ezer forint között mozog.
Szintén népszerű konstrukció a 25 év alattiak utazási kedvezménye, melynek köszönhetően az érintettek féláron vásárolhatnak vonat- és buszbérleteket, így akár 150 ezer forintot is meg tudnak takarítani évente.
2025. január elseje óta a munkáltatók lakhatási támogatásban részesíthetik a 35 év alatti munkavállalóikat, ezzel havonta legfeljebb 150 000 forinttal járulhatnak hozzá a lakbérhez vagy a hiteltörlesztéshez. Ez a támogatás adómentes.