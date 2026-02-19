Széles skálán mozog Magyarországon a fiatalok támogatása – ezek a lehetőségek érhetők el 2026-ban

A fiatalok kirepülése a szülői házból az élet természetes rendje a világ minden pontján. A karrierjét és önálló életét megkezdő fiatal felnőttet a család legtöbbször a lehetőségihez mérten igyekszik támogatni, de ez nem mindig elegendő az életkor támasztotta kihívások leküzdéséhez. Ehhez nyújthatnak segítő kezet az állami támogatások. Szerencsére a fiatalok támogatására Magyarországon is számos elem létezik.

Fiatalok támogatása: számos lehetőség és támogatás érhető el 2026-ban is / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A magyar kormány évek óta családbarát kormányként hivatkozik magára, és ehhez kapcsolódóan többek között a nyugdíjasoknak, a nagycsaládosoknak és a fiataloknak is több kedvezményt bejelentettek a mögöttünk hagyott években. Az egyik első nagyszabású családpolitikai intézkedés a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) volt, amely 2019-ben indult, és 2023 végéig zajlott. Később több támogatás is megjelent, és jelenleg is jó néhány fut még, amik ráadásul összevonhatóak.

Otthonteremtési támogatások

A CSOK után nem sokkal megjelent a Falusi CSOK is, amely a sima CSOK kivezetése után is velünk maradt, miközben 2024-től a CSOK-ot felváltotta a CSOK Plusz.

2025-ben indult el az Otthon Start program , amely egy államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál, amit magyar magánszemélyeknek első saját lakóingatlanuk vásárlására vagy építésére vehetnek fel kedvező feltételekkel. A legfeljebb 50 millió forintos hitelt maximum 100 millió forint értékű lakásra vagy 150 millió forint értékű házra vehetik fel.

Családtámogatások

A fiatalok támogatásának fontos részét képezik a családtámogatások. Ezek közül az első fecske a gyermekvállalás előtt álló párok által igénybe vehető babaváró hitel 2019-es bevezetése volt. A másik fontos oszlop pedig az anyák adómentessége. Kezdetben ez csak a négy gyermeket nevelő édesanyákra vonatkozott bizonyos feltételek teljesülése esetén.

2023-tól vált ez a fiatalok egyik fontos támogatásává, amikor is kiterjesztették a 30 év alatti édesanyákra. Ráadásul 2026. január elsejétől ez már valamennyi 30 év alatti édesanyára vonatkozik. Ezzel egyidejűleg a háromgyermekes édesanyák, valamint a 40 év alatti, legalább kétgyermekes édesanyák teljes szja-mentességéről is döntött a kormány. Az szja-mentesség kedvezményezetti köre ráadásul a következő években tovább bővül majd.