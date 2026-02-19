Orbán Viktorral indul a parlamenti nagyüzem, rendkívüli ülést is összehívtak

A parlamentben hétfőn kezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, amelynek első napirend előtti felszólalója Orbán Viktor miniszterelnök lesz. A Házbizottság csütörtöki döntése alapján ugyanazon a napon, február 23-án este 20 órától rendkívüli ülést is tartanak.

Az esti rendkívüli ülést az ellenzéki képviselők kezdeményezték a gödi Samsung-akkumulátorgyár kapcsán – írja a HVG. A napirenden két ellenzéki javaslat szerepel: egyrészt egy vizsgálóbizottság felállításáról szóló indítvány, amely a kormányzati felelősség feltárására irányul, másrészt egy másik előterjesztés, amely az ilyen jellegű üzemek szigorúbb ellenőrzését, valamint a lakosság, a munkavállalók és a környezet védelmét célozná.

A gödi Samsung-akkumulátorgyára az elmúlt napokban került a figyelem középpontjába, mivel a Telex szerint az üzemben dolgozók egy részét rákkeltő nehézfémporok (nikkel, kobalt, mangán) belélegzésének tették ki, extrém esetben akár 510-szeres határérték-túllépéssel. A cég belső mérései jóval riasztóbb adatokat mutattak, mint amit a hatóságokkal megosztott, a problémákat pedig hónapokig nem oldották meg.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal és a Samsung cáfolta a portál állításait. Az eset kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy jogi lépéseket tesz a Telex ellen, mert a portál szerinte álhíreket és hazugságokat terjesztett a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban, őt pedig alaptalanul belekeverte ezekbe.