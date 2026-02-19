Deviza
Átmennének a Duna túloldalára és építenék a következő olajfinomítójukat a szerbek – Kína is beléphet a projektbe

A korábbi bejelentése után még most is keveset tudni Szerbia új olajfinomítójáról, melynek keretét a szerb energiaügyi tárca és a China Energy International Group megállapodása adja. Ennek értelmében Smederevo (Szendrő) városánál nagyjából 900 milliárd forintnak megfelelő összegből valósulna meg egy gigantikus beruházás egy új olajfinomító építésével.
VG
2026.02.19, 17:07
Frissítve: 2026.02.19, 17:25

Szerbia az elmúlt években szoros politikai és gazdasági kapcsolatokat épített ki Pekinggel és kínai állami vállalatokkal gazdaságának fejlesztése érdekében. Ennek része az a mintegy két éve megkötött megállapodás, aminek mentén az új olajfinomító épülne Smederevo városában. Bár a projekt kapcsán sok a kérdőjel, megvalósításának jelentős, pozitív gazdasági hatása lenne. A finomítóprojekt illeszkedik Szerbia Pekinggel folytatott együttműködésének mostani gyakorlatába, melyet egy 2009-es kínai–szerb megállapodás alapozott meg, amely lehetővé teszi, hogy Szerbia közvetlen állami szerződéskötést hajtson végre kínai cégekkel. Egyes értékelések szerint a szerbiai finomítóprojekt egybeesik a kínai olajszektorban zajló szélesebb átalakulással is – írja az Origo.

Pancsova, olajfinomító
Távlati felvétel a pancsevói olajfinomítóról Szerbiában / Fotó: Marko Djurica / Reuters

Kínai háttérrel létesülne az új olajfinomító

Szerb tisztviselők szerint az új finomító mintegy 700 embernek adna munkát. Dubravka Dedovic Handanovic energiaügyi miniszter közlése szerint a tulajdonos és üzemeltető „az egyik kínai olajvállalat” lenne, de konkrét nevet nem említett. A Belgráddal keretmegállapodást aláíró China Energy International Group a China Energy Engineering Corporation külföldi leányvállalata, amely jelentős állami 

  • infrastruktúra, és 
  • energetikai projekteket valósít meg. 

A társaság rendszeresen szervez ki és ad tovább munkákat más kínai cégeknek.

Dedovic Handanovic szerint a finomító napi akár százezer hordó kőolajat dolgozna fel, ami nagyjából megegyezik a Belgrád melletti Pancsevóban működő szerb főfinomító kapacitásával. További részleteket azonban egyelőre nem tudni a tervezett fejlesztésről, így arról sem, hogyan illeszkedne a szerbiai energiaiparba az új finomító. A balkáni országnak egyelőre egy működő finomítója van, Pancsevóban, mely korábban a már amerikai szankciók hatálya alá tartozó orosz olajat dolgozott fel.

Emlékezetes: az orosz olajat érintő amerikai szankciók miatt a pancsovai finomító egy időre olaj nélkül maradt. A finomító a szerb állami NIS olajvállalat alá tartozik, melyben az orosz érdekeltségek megszerzésében a Mol lett a befutó.

A Smederevo városában élők, valamint környezetvédelmi szervezetek aggályaikat fejezték ki amiatt, hogy az olajfinomító rontaná a város levegőjének minőségét, mely már amúgy is romlott a működő acélmű miatt. Ugyanakkor a beruházást nem ellenzik, pusztán megvalósításának helyszínével kapcsolatban vannak kritikáik a helyieknek.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

