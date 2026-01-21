Deviza
Távol-Kelet
Észak-Korea
atomfegyver

Riasztó figyelmeztetés Szöulból: Észak-Korea évente 10–20 atombombát gyárthat

Dél-Korea új elnöke, I Dzsemjong kijelentette, hogy Észak-Korea jelenleg évente 10–20 atomfegyver előállításához elegendő plutóniumot és dúsított uránt termel, miközben továbbra is fejleszti interkontinentális ballisztikus rakétáit. Szakértők szerint Észak-Korea a nemzetközi szankciók ellenére több tucat atomtöltettel rendelkezik.
VG/MTI
2026.01.21, 08:02
Frissítve: 2026.01.21, 09:00

Észak-Korea évente akár 20 atomfegyver gyártásához elegendő nukleáris anyagot állít elő – jelentette ki szerdán I Dzsemjong dél-koreai elnök. Hozzátette, ugyanakkor Phenjan továbbra is fejleszti a hosszú hatótávolságú ballisztikus rakétatechnológiáját, hogy el tudja érni az amerikai kontinenst.

Riasztó figyelmeztetés Szöulból: Észak-Korea évente 10–20 atombombát gyárthat!
Fotó: AFP

„Egy bizonyos ponton Észak-Korea megszerzi azt a nukleáris arzenált, amelyre szerinte szüksége van a rezsim fenntartásához, valamint olyan interkontinentális ballisztikus rakétákat (ICBM) állít elő, amelyek nemcsak az Egyesült Államokat, hanem az egész világot fenyegethetik” – hangoztatta.

I Dzsemjong úgy vélekedett: ha egyszer túlzott mennyiségű (nukleáris fegyver) lesz a birtokában, akkor külföldre, határain túlra fog lépni. Ekkor globális válság fog kialakulni.

A politikus szerint pragmatikus megközelítésre van szükség az észak-koreai nukleáris kérdés megoldásához, és a nukleáris anyagok gyártásának és az interkontinentális ballisztikus rakéták fejlesztésének felfüggesztése is előnyös, mindenkinek jó lépés lenne.

Szakértők szerint Észak-Korea nemzetközi szankciók ellenére több tucat atomtöltettel rendelkezik, és azt állítja, hogy ez az arzenál szükséges elrettentés az Egyesült Államok és szövetségesei által jelentett katonai fenyegetés ellen. Phenjan azt hangsúlyozta, hogy soha nem fog lemondani atomfegyvereiről, és visszavonhatatlanul nukleáris hatalomnak nyilvánította magát.

I Dzsemjong júniusban történt beiktatása óta az Északkal való párbeszéd újrafelvételét szorgalmazza, ami radikális fordulatot jelent elődje, a konzervatív Jun Szogjol politikai vonalához képest. Phenjan azonban nem reagált kedvezően erre.

Atomarzenálon töri a fejét az ország, amelyet atomcsapás ért – így változott meg a világ 2025-ben

Már az is vészcsengőket szólaltathatott meg, amikor nemrégiben kiderült, lehet, hogy Dél-Korea beállna tizedik atomhatalomnak. Atomfegyver megszerzése mint lehetőség a tengerük túlsó partján is, ez biztos nem jutott az eszünkbe e néhány hetes hírt követően – helyben azonban igen.

