Jelentősen javultak a gazdasági várakozások Németországban 2026 első hónapjában: a ZEW hangulatindex 13,8 ponttal 59,6 pontra emelkedett – derül ki a német ZEW kutatóintézet felméréséből.

Itt a fordulat? Váratlanul kilőtt a német gazdaság egyik fontos mutatója, amiből Magyarország csak profitálhat

A hirtelen hangulatjavulás azért is számít meglepetésnek, mert a Egyesült Államok éppen a múlt hétvégén további vámokat jelentett be. A vámháború pedig értelemszerűen az olyan exportra termelő országoknak fáj a leginkább, mint Németország. Ennek ellenére a ZEW mostani felmérése szerint az exportorientált iparágak egyes területein jelentős javulást tapasztaltak.

A ZEW hangulatindexe utoljára 2021 júliusában járt ilyen magas szinten.

Különösen az acél- és fémipar, valamint a gépipar egyenlege nőtt – 18,2, illetve 22,7 ponttal. Az autóipar egyenlege 16,5 ponttal, mínusz 5,5 pontra emelkedett. A vegyipar és gyógyszeripar, valamint a villamosipar egyenlege is javult, 12,4, illetve 14,0 ponttal. Ezek az eredmények összhangban vannak a 2025. novemberi ipari termelési adatokkal, amelyek jelentősen jobbak voltak a vártnál, és a megrendelések meglepően erős növekedésével. A kutatóintézet felhívja arra is a figyelmet, hogy Mercosur-megállapodás valószínűleg szintén javította az exportigényes ágazatok kilátásait. Az Egyesült Államok kiszámíthatatlan kereskedelempolitikája azonban további terhet ró a német exportágazatra.

A ZEW index meredeken emelkedik. 2026 fordulópontot jelenthet

– kommentálta a legfrissebb eredményeket dr. Achim Wambach professzor, a ZEW elnöke, aki szerint a pozitív gazdasági várakozások ellenére további erőfeszítéseket kell tenni Németország üzleti helyszínként való vonzerejének erősítésére a fenntartható növekedés lehetővé tétele érdekében.



Akár 6000 eurós állami támogatást is adhat a német kormány az elektromos autókra

A váratlan hangulatjavulás összefüggésben lehet azzal is, hogy 2026. január elsejével Németország újraindította az elektromos autók állami támogatását. A program keretében a jogosultak 1500 és 6000 euró közötti egyszeri hozzájárulást kaphatnak attól függően, hogy milyen típusú járművet választanak, mekkora a háztartásuk adóztatható éves jövedelme, és hány gyermeket nevelnek.