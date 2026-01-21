Belehúzott a Netflix, gyűlik a pénz a gigaüzlethez, a Warner Bros. Discovery felvásárlásához

Ezúttal nem a Netflix üzleti eredményei, hanem a Warner Bros. Discoveryért (WBD) folytatott ádáz licitháború fejleményei kerültek a fókuszba a globális piacvezető streamingóriás negyedéves gyorsjelentése kapcsán. A keddi amerikai piaczárást követően közzétett beszámoló erős, a piaci várakozásokat több soron is meghaladó mutatókat tartalmazott, ennek ellenére a Netflix árfolyama 4 százalékot esett, miután a befektetők inkább a WBD-re tett 82,7 milliárd dolláros vételi ajánlat kockázatain lamentáltak.

A Netflix 82,7 milliárd dollárt fizetne a Warner Bros. Discoveryért / Fotó: NurPhoto via AFP

A Netflix kedden, napközben jelentette be, hogy a korábbi, befutónak látszó ajánlatának összegén nem változtat, viszont annak összetételén igen, s a részvény+készpénz kombó helyett kizárólag készpénzzel fizetne a WBD-ért, épp úgy, ahogy azt az előle ellenséges ajánlatával elhappolni kívánó Paramount Skydance tenné.

A Netflix mindent egy lapra tett fel

A WBD részvényesei a Netflix ajánlata mellett sorakoztak fel, streamingszolgáltató részvényesei később szavaznak a fejlődésben hatalmas mérföldkőnek számító egyesülésről. A jóváhagyásuk azonban borítékolható, a mostani árfolyamgyengülés ezért átmenetinek tekinthető.

A Netflix nem riadt vissza attól, hogy a hosszú távú növekedés érdekében azt tegye, ami helyes, még a rövid távú negatív részvényárfolyam-reakció rovására sem

– sommázta az elemzői véleményeket Michael Ashley Schulman, a Running Point Capital Advisors befektetési igazgatója. A befektetőknek küldött jegyzetében a Netflix azt írta, hogy a Warner Bros felvásárlásával még szélesebb és jobb minőségű film- és műsorválasztékot tud majd kínálni előfizetőinek, s hogy az HBO Max bevonásával személyre szabottabb, rugalmasabb előfizetési ajánlatokkal tud majd előállni.

A WBD-ajánlat teljesítéséhez szükséges készpénz előteremtésében a Netflix segítségére sietnek az ügyleten profitálni kívánó bankok is,

a Wells Fargo,

a BNP Paribas

és a HSBC

részvételével a hét elején 8,2 milliárd dolláros rövid távú áthídaló hitelcsomagot dobtak össze a teljesen készpénzes ajánlat megnyugtató finanszírozásához. A Netflix azt is közölte a befektetőkkel, hogy szünetelteti a részvény-visszavásárlásokat, hogy készpénzt gyűjtsön a Warner-megállapodás finanszírozásához, ezt a Reutersnek nyilatkozó elemzők elfogadható, logikus lépésnek nevezték.