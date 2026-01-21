Ezért a magyar húsért rajonganak külföldön: Magyarország gasztrokincse lehetne, ha megtanulnánk megbecsülni – most egy hétig ezt ehetik a turisták Budapesten
A külföldiek többsége ma még kevéssé ismeri a mangalicát, pedig a magyar sertésből készülnek a világ legjobb sonkái – mondta a Világgazdaságnak Borsos Gergely, a Time Out Market Budapest general managere. A szakember szerint a legnagyobb gond nem az ismertség hiánya, hanem az, hogy itthon sem értékeljük eléggé saját alapanyagainkat.
Borsos Gergely szerint a mangalica megítélése tipikusan magyar történet. A nemzetközi közönség számára az iberico név azonnal ismerősen cseng, a mangalicáról viszont sokan nem tudják, pontosan micsoda. A general manager ilyenkor mindig azt mondja:
- írni,
- mesélni,
- mutatni
kell a mangalicát. Amint elmagyarázzák, hogy ugyanarról a minőségi világról beszélnek, rögtön megvan a közös hang – fogalmazott.
Úgy látja, a világ legjobb sonkái valójában magyar alapokon nyugszanak, csak gyakran külföldi kerülővel térnek vissza hozzánk.
A legjobb libamáj is Magyarországról indul, mégis Párizsból kell visszautaznia, hogy itthon újra felfedezzük. Klasszikus magyar csavar: nem becsüljük meg, ami a miénk, aztán drágán visszavesszük
– mondta.
A Time Out Market Budapest vezetője szerint éppen ezért fontos, hogy különböző konyhákon keresztül mutassák be a hazai alapanyagokat. A cél, hogy a külföldiek ne csak megkóstolják, hanem meg is jegyezzék: a mangalica egy szőrös, első ránézésre „csúnya” állat, de éppen ettől különleges.
Ronda és finom. Kicsit olyan, mint egy félvad disznó, de ha jó takarmányt kap – makkot, természetes eleséget –, akkor egészen kivételes íze lesz.
A mangalica húsa alapjaiban más, mint a hagyományos sertésé. Míg a tömegtermelésből származó disznó zárt tartásban nő fel, addig a mangalica szabadon mozog, hajtható állat volt a vándorló életmódot folytató közösségek mellett.
A mozgás, a természetes táplálék teljesen más szerkezetűvé teszi a húsát. Másként márványozódik, kicsit úgy, mint a wagyu marhánál, és amikor az ember megkóstolja, az íz is összehasonlíthatatlan.
Borsos Gergely szerint a legfontosabb feladat most az, hogy beszéljenek a mangalicáról, és tudatosítsák:
nem egzotikus furcsaság, hanem olyan nemzeti érték, amelyre gasztronómiai identitást lehet építeni.
Ha ez sikerül, a magyar sonka és a mangalica húsa nem külföldi közvetítéssel, hanem saját jogán kerülhet vissza a nemzetközi élvonalba.
Mangalica köré épülő gasztrohét a Time Out Marketen
A gondolat nem marad elmélet: január végén a Time Out Market Budapest teljes gasztronómiai kínálatát a mangalica köré szervezi. A Market éttermei egy-egy különleges „disznósággal” készülnek a vendégeknek, bemutatva, mennyire sokoldalú ez a tradicionális alapanyag.
A mangalica a magyar konyha ikonikus szereplője, amely nemcsak a hagyományos ételekben, hanem a modern és fine dining irányzatokban is egyre népszerűbb. Prémium minőségű húsát egyedi márványozottság jellemzi, amely szaftos, intenzív ízt és telt karaktert ad az ételeknek. Alacsony olvadáspontú zsírrétege krémesen olvad el a szájban, gazdag aromát hagyva maga után – ezért a klasszikus fogásoktól a street foodon át a csúcsgasztronómiáig minden stílusban remekül érvényesül – tette hozzá Borsos Gergely.
Kiemelte: január 26. és február 1. között a Market tíz étterme egy-egy erre az alkalomra megálmodott, különleges malacfogással bővíti kínálatát, amelyek a megszokott menü mellett lesznek elérhetők. A vendégek többek között mangalica pulled porkot kóstolhatnak császárzsömlében a Tuning Burgertől, mangalicás-kapros töltött káposztát a Casa Christától, mangalica shawarmát pitában a Pingrumbától, vagy Jókai ihlette pirított mangalica rilettet babsalátával és füstölt lével a Szaletlytől. A szervezők egy kifejezetten magyar alapanyagokra épülő, sokszínű kulináris hétre invitálják a látogatókat.
Ennyibe kerül a Mangalica Fesztivál menüje
Szaletly – Jókai ihlette pirított mangalica rilette babsalátával, füstölt lével – 5750 Ft
Tuning Burger – Mangalica pulled pork császárzsömlében – 3950 Ft
Casa Christa – Töltött káposzta mangalicával és kaporral – 5950 Ft
Pingrumba – Mangalica shawarma pitában szervírozva – 4750 Ft
LIRA by Essencia – Grillezett mangalica, sütőtökös ravioli, mángold – 6850 Ft
CANTEEN by Pesti István – Tokajis házi mangalicakolbász, fűszeres mustár, házi savanyúság, bosnyák lepény – 4250 Ft
101 Bistro – Kantoni ropogós malac – 4550 Ft
Anyukám Mondta – Hola Mangalica: fior di latte, stracciata pugliese, 22 hónapig érlelt spanyol mangalicasonka, diókrém – 6450 Ft
Hai Nam Pho – Com Tám – déli rizstál mangalicatarjával – 4250 Ft
M’EAT by Rácz Jenő – Mangalica termelői sonkatál (2 főre) – 8950 Ft
A kezdeményezés célja pontosan az, amiről Borsos Gergely beszélt: hogy a mangalica ne csak egy ismeretlen magyar szó legyen a turisták számára, hanem élő, megkóstolható, szerethető gasztroélmény.
