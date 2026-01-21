Deviza
Korrekció után felfelé indult a BUX, erős szinteken mozog a forint

Ázsiában vegyes volt a hajnali kép. A pesti parketten enyhe pluszban kezdtek a fontosabb részvények. A forint erős szinteken keresi az irányt.
Faragó József
2026.01.21, 09:09

A BUX 121 851 közelében nyitott fél százalékos pluszban. A pesti parkett vezető indexe tegnap még lefelé korrigált. A forint továbbra is erős szinteken mozog.

pesti parkett
Felfelé keresik az irányt a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában irányt kerestek a piacok

A tegnapi kereskedést jelentős eséssel fejezték be a tengerentúli részvényindexek. A széles piacot leépező S&P 500 index 2 százalékot csúszott, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 2 százaléknál is többet szánkázott, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag bő másfél százalékot esett.

Hajnalban Ázsiában vegyes mozgásokat láthatunk: a hongkongi Hang Seng minimális pluszba kapaszkodott, míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite enyhe mínuszba csúszott. A japán Nikkei közel fél százalékot esett. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel indíthatják a mai kereskedést a tegnapi esést követően.

 

Pesti parkett: felfelé tekint a piac

Az OTP 38 160 forintról indult, háromnegyed százalékos pluszban.

 OTP részvény
OTP részvény12:56:07
Árfolyam: 37 670 HUF -200 / -0,53 %
Forgalom: 4 986 221 830 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3 600 forinton kezdett, negyed százalékos pluszban.

 MOL részvény
MOL részvény12:52:13
Árfolyam: 3 568 HUF -24 / -0,67 %
Forgalom: 1 243 932 638 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 10 280 forintról startolt, negyed százalékos pluszban.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:53:09
Árfolyam: 10 130 HUF -120 / -1,18 %
Forgalom: 787 311 190 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1 926 forintron kezdett, minimális mínuszban.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:55:09
Árfolyam: 1 910 HUF -18 / -0,94 %
Forgalom: 220 390 340 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az AutoWallis bő egy százalékot pattant.

 AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény12:55:22
Árfolyam: 155 HUF +2 / +1,29 %
Forgalom: 5 715 960 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

Equilor Trader 

Erős szinteken a forint

Tegnap összességében erősödni tudott a hazai fizetőeszköz. Ha a technikai képetnézzük, akkor azt látjuk, hogy a támaszok 385-nél, majd 384,38-nál feszülnek, míg felül 385,69-nél, majd 387,40-nél húzódnak fontosabb ellenállási szintek.

Ma tőzsdenyitás előtt 384,77 és 385,25 között oszcillált az euró-forint. Majd 384,9 közelében nyitott.

 

