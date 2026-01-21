Korrekció után felfelé indult a BUX, erős szinteken mozog a forint

A BUX 121 851 közelében nyitott fél százalékos pluszban. A pesti parkett vezető indexe tegnap még lefelé korrigált. A forint továbbra is erős szinteken mozog.

Felfelé keresik az irányt a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában irányt kerestek a piacok

A tegnapi kereskedést jelentős eséssel fejezték be a tengerentúli részvényindexek. A széles piacot leépező S&P 500 index 2 százalékot csúszott, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 2 százaléknál is többet szánkázott, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag bő másfél százalékot esett.

Hajnalban Ázsiában vegyes mozgásokat láthatunk: a hongkongi Hang Seng minimális pluszba kapaszkodott, míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite enyhe mínuszba csúszott. A japán Nikkei közel fél százalékot esett.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel indíthatják a mai kereskedést a tegnapi esést követően.

Pesti parkett: felfelé tekint a piac

Az OTP 38 160 forintról indult, háromnegyed százalékos pluszban.