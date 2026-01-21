Korrekció után felfelé indult a BUX, erős szinteken mozog a forint
A BUX 121 851 közelében nyitott fél százalékos pluszban. A pesti parkett vezető indexe tegnap még lefelé korrigált. A forint továbbra is erős szinteken mozog.
Ázsiában irányt kerestek a piacok
A tegnapi kereskedést jelentős eséssel fejezték be a tengerentúli részvényindexek. A széles piacot leépező S&P 500 index 2 százalékot csúszott, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 2 százaléknál is többet szánkázott, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag bő másfél százalékot esett.
Hajnalban Ázsiában vegyes mozgásokat láthatunk: a hongkongi Hang Seng minimális pluszba kapaszkodott, míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite enyhe mínuszba csúszott. A japán Nikkei közel fél százalékot esett.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel indíthatják a mai kereskedést a tegnapi esést követően.
Pesti parkett: felfelé tekint a piac
Az OTP 38 160 forintról indult, háromnegyed százalékos pluszban.
A Mol 3 600 forinton kezdett, negyed százalékos pluszban.
A Richter 10 280 forintról startolt, negyed százalékos pluszban.
A Magyar Telekom 1 926 forintron kezdett, minimális mínuszban.
Az AutoWallis bő egy százalékot pattant.
Erős szinteken a forint
Tegnap összességében erősödni tudott a hazai fizetőeszköz. Ha a technikai képetnézzük, akkor azt látjuk, hogy a támaszok 385-nél, majd 384,38-nál feszülnek, míg felül 385,69-nél, majd 387,40-nél húzódnak fontosabb ellenállási szintek.
Ma tőzsdenyitás előtt 384,77 és 385,25 között oszcillált az euró-forint. Majd 384,9 közelében nyitott.