Mercosur-ellenes tüntetés Strasbourgban: ritka összefogás született a gazdák védelmében – a zöldek és a jobboldaliak együtt tiltakoztak

A Mercosur kereskedelmi megállapodás elleni fellépés ritka politikai összefogást hozott létre Strasbourgban: a jobboldali és a zöld képviselőcsoportok egyaránt kiálltak a gazdák mellett a megállapodás mezőgazdaságra gyakorolt hatásai miatt. Hétfőn több ezer európai gazda demonstrált az Európai Parlament épülete előtt.

Fotó: Anadolu via AFP

Az Euractiv beszámolója szerint a tiltakozók előtt számos EP-képviselő szólalt fel, akik mindegyike a mezőgazdasági ágazat védelmét hangsúlyozta. Az Európai Néppárt (EPP) – amely gyakran a gazdák pártjaként pozícionálja magát – viszonylag alacsony létszámban vett részt a demonstráción, leszámítva néhány francia és lengyel képviselőt.

Thomas Waitz osztrák zöld képviselő – aki maga is gazdálkodó és frakciója mezőgazdasági szakpolitikusa – hangsúlyozta, hogy a Mercosur-ügy nem bal- vagy jobboldali kérdés, hanem a gazdák iránti tisztelet kérdése. „Találjunk többséget, és harcoljunk együtt” – fogalmazott a demonstráló gazdák előtt.

Saskia Bricmont zöld képviselő szintén élesen bírálta a megállapodást. Ugyanakkor a zöldek közül többen kritizálták Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt, amiért támogatta a szerződés létrejöttét. Több jobboldali francia képviselő – köztük Gilles Pennelle (Patrióták Európáért) és Marion Maréchal kiemelte pártjaik Ursula von der Leyen bizottsági elnök elleni bizalmatlansági indítványát.

Több száz gazda – mintegy 400 traktussal, többségük francia – úgy döntött, hogy éjszakára is Strasbourgban marad és folytatja a tiltakozást.

Miért tiltakoznak a gazdák a Mercosur ellen?

Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői januárban a paraguayi fővárosban, Asunciónban több mint huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást. A szerződés a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, mintegy 700 millió lakost érintve, és a vámok jelentős részét eltörölné.

A gazdák attól tartanak, hogy a megállapodás révén olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek (búza, kukorica, szója, baromfi- és marhahús, valamint bor) áramlanak be az európai piacokra, ami tisztességtelen versenyt teremtene, hátrányos helyzetbe hozva az uniós termelőket.