"Azt érezzük, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben az ő megélhetésüket és eredményességüket javítani kell " – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen a kormány legújabb programjáról. Szerdán jelentette be a tárcavezető az éttermeket támogató akciótervet, ennek részleteit ismertette a miniszter.

Itt a kormány legújabb programja: már idén 100 milliárdot szórna rá az éttermekre Nagy Márton

Az éttermeket egy 5+1 elemből álló csomaggal segítenék, a program keretösszege 100 milliárd forint. Összesen 9600 étterem tartozik ebbe a kategóriába Nagy Márton szerint, a cukrászdákra és kávézókra nem vonatkozik a program.

A turizmus jól megy, de azt látjuk, hogy a jelenlegi adókörnyezetben nehezen jön ki a matek

– indokolta, hogy miért volt szükség az akciótervre. A miniszter kiemelte a fehérítési hatást, fontosnak tartják, hogy a fehérítés megtörténjen. Szerinte ez az egyik legérzékenyebb szektor, amelyet érint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése.

A kormány jóváhagyta a csomagot, amely a következő lépésekből áll:

Az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció adómentessé téletel a vállalkozás árbevételének 1 százalékig, de legfeljebb évi 100 millió forintig – 2026. január elsejétől él az intézkedés, amely a bevezetés évében 30-40 milliárd forint kölségvetési hatása, hosszú távon pedig 20-25 milliárd forint. Turizmusfejlesztési hozzájárulás 4 százalékról 2 százalékra csökkentése az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások esetében – ennek költségvetési hatása 30-32 milliárd forint. Felszolgálási díj "kiterjesztése" adózási szempontból, az éttermek árbevételük 20 százalékát így kezelhetik. A minimálbér feletti részre nem kell megfizetni a szochot és az szja-t – a költségvetési hatása 35-55 milliárd forint, februártól alkalmazható. Kedvezményes hitel a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponttól – 10 millió forintot fognak adni forgóeszközre és a beruházásokra, 2,5 százalékos kamat mellett. Január 26-ától lehet igényelni. Vendéglátó Kisokos – ebben leírják, hogy milyen előrásoknak kell megfelelni. Nagy Márton szerint nem elkapni akarják az éttermeket, hanem a transzparens működést lehetővé tenni. A szektor papírmentessé tétele – 2027. január elsejétől teljesen papírmentessé tennék az éttermi szolgáltatásokat. Mivel online pénztárgép rendszerek vannak, ezért ezek a számlák megvannak. "Ezt mi vállaljuk" – ígérte a miniszter.

Ugyanakkor Nagy Márton jelezte, hogy a költségvetési hatása első ránézésre 100 milliárd, de a fogyasztás növelő hatása miatt kisebb lehet, ezért nem aggódnak amiatt, hogy a költségvetés stabilitását veszélyeztetné a program. Nagyságrendileg úgy számolnak, hogy a 9600 étterem 40 százaléka Budapesten koncentrálódik, 60 százaléka vidéken.