Frissült a vörös lista: már a magyarok kedvenc üdülőhelyeinek egy részét sem ajánlják utazásra
Akik Európán kívülre tervezik a nyaralást, azoknak a foglalás előtt mindenképp érdemes felkeresni a Külügyminisztérium oldalát, ugyanis a háborús események következtében jelentősen bővült a vörös listás országok száma. Ráadásul számos, a magyarok által kedvelt üdülőhely is bekerült a biztonsági kockázatokat rejtő országok közé. Fontos tudni, hogy amennyiben a célországban a piros besorolást háborús helyzet vagy fegyveres konfliktus indokolja, ebben az esetben a biztosítók többsége mentesül a térítési kötelezettség alól, azaz egy figyelmetlenül kiválasztott úti cél esetén nagyon pórul járhatunk - derül ki az Origo cikkéből.
Mutatjuk a 2026-ban vörös listára került országokat
Az utóbbi hónapokban jelentősen megnőtt azon országok száma, amelyek a legmagasabb vörös besorolás alá esnek:
- Egyesült Arab Emírségek (2026. 03. 01.)
- Izrael (2026. 02. 28.)
- Bahrein (2026. 03. 01.)
- Katar (2026. 03. 01.)
- Kuvait (2026. 03. 01.)
- Libanon (2026. 03. 01.)
- Palesztina (2026. 03. 01.)
- Venezuela (2026. 01. 03.)
- Szaúd-Arábia: az ország keleti határától számított kb. 300 km-es körzete (2026. 03. 02.)*
- Kamerun egyes területei (2026. 01. 28.)*
- Benin egyes területei (2026. 01. 27.)*
A *-al jelölt országok egyéb területei kiemelt biztonsági kockázatot rejtenek, azaz II- es (narancssárga) vagy fokozott óvatossággal látogathatók, azaz III-as (sárga) biztonsági kategóriában szerepelnek. Azon országok és térségek, melyek ezen a listán nem szerepelnek II-es (narancssárga), III-as (sárga) vagy IV-es (zöld) biztonsági kategóriában vannak.
I-es, piros besorolás: Külgazdasági és Külügyminisztérium legszigorúbb biztonsági figyelmeztetése. A kategóriába tartozó országokban, térségekben válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cselekmények, zavargások, természeti katasztrófák, betegségek vagy egyéb – a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető – események tapasztalhatók, s a konzuli védelem biztosítása vagy nagyon komoly akadályokba ütközik, vagy a körülmények teljesen ellehetetlenítik azt.
A piros kategóriába eső országok és térségek részletes listája a Külügyminisztérium oldalán olvasható.
Sokakat meglephet, hogy
már az olyan ismertebb turista célpontok egyes régiói is veszélyesként vannak megjelölve, mint Japán (a Fukushima atomerőmű környéke), Egyiptom ( Sínai-félsziget északi és középső része, valamint a líbiai és szudáni határ térsége), vagy épp a Fülöp-szigetek (Mindanao szigete és az azt körülvevő szigetvilág).
Fegyveres konfliktusban érvényes-e az utasbiztosítás?
A biztosítók többsége nem vállal kártérítést közvetlen hadicselekményekből adódó károkra, ennek ellenére nem teljesen kilátástalan a helyzet – ismertette a Közel-Keleten zajló háborús események kapcsán Németh Péter, a CLB kommunikációs igazgatója. Jó tudni azonban egy fontos, meghatározó körülményről: amennyiben az utazás megkezdésekor a külügyminisztérium listáján még nem volt piros az úti cél, és a konfliktus utólag, vagyis a kint tartózkodás idején eszkalálódik, akkor a biztosítás legalább az esetleges sürgősségi egészségügyi ellátás költségét megtérítheti – magyarázza. A járattörléssel, az ott tartózkodás kényszerű meghosszabbításával és a hazautazással járó pluszköltségek megtérítését az aktuális feltételek megléte vagy esetleges totális hiánya alapján mérlegelik a biztosítók. Vagyis a helyzet egyáltalán nem fekete vagy fehér.
Mindenesetre, ha a célország „nem javasolt” kategóriában van, a szerződés megkötése előtt mindenképpen tájékozódni kell az apróbetűs részről, vagy akár speciális, háborús kockázatot is fedező utasbiztosítást kötni.