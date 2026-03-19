Frissült a vörös lista: már a magyarok kedvenc üdülőhelyeinek egy részét sem ajánlják utazásra

Idén 11 új ország került a vörös listára, azaz a Külgazdasági és Külügyminisztérium utazásra nem javasolt országainak sorába. A vörös listán szereplő országokban vagy térségekben válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cselekmények, zavargások, természeti katasztrófák, betegségek vagy egyéb, a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető események tapasztalhatók, melyek önmagukban indokolták a legszigorúbb biztonsági besorolást.
2026.03.19, 10:50

Akik Európán kívülre tervezik a nyaralást, azoknak a foglalás előtt mindenképp érdemes felkeresni a Külügyminisztérium oldalát, ugyanis a háborús események következtében jelentősen bővült a vörös listás országok száma. Ráadásul számos, a magyarok által kedvelt üdülőhely is bekerült a biztonsági kockázatokat rejtő országok közé. Fontos tudni, hogy amennyiben a célországban a piros besorolást háborús helyzet vagy fegyveres konfliktus indokolja, ebben az esetben a biztosítók többsége mentesül a térítési kötelezettség alól, azaz egy figyelmetlenül kiválasztott úti cél esetén nagyon pórul járhatunk - derül ki az Origo cikkéből.

Idén 11 új ország került a vörös listára, azaz a Külgazdasági és Külügyminisztérium utazásra nem javasolt országainak sorába. Fotó: AFP
Idén 11 új ország került a vörös listára, azaz a Külgazdasági és Külügyminisztérium utazásra nem javasolt országainak sorába. Fotó: AFP

Mutatjuk a 2026-ban vörös listára került országokat

Az utóbbi hónapokban jelentősen megnőtt azon országok száma, amelyek a legmagasabb vörös besorolás alá esnek:

  • Egyesült Arab Emírségek (2026. 03. 01.)
  • Izrael (2026. 02. 28.)
  • Bahrein (2026. 03. 01.)
  • Katar (2026. 03. 01.)
  • Kuvait (2026. 03. 01.)
  • Libanon (2026. 03. 01.)
  • Palesztina (2026. 03. 01.)
  • Venezuela (2026. 01. 03.)
  • Szaúd-Arábia: az ország keleti határától számított kb. 300 km-es körzete (2026. 03. 02.)*
  • Kamerun egyes területei (2026. 01. 28.)*
  • Benin egyes területei (2026. 01. 27.)*

A *-al jelölt országok egyéb területei kiemelt biztonsági kockázatot rejtenek, azaz II- es (narancssárga) vagy fokozott óvatossággal látogathatók, azaz III-as (sárga) biztonsági kategóriában szerepelnek. Azon országok és térségek, melyek ezen a listán nem szerepelnek II-es (narancssárga), III-as (sárga) vagy IV-es (zöld) biztonsági kategóriában vannak.

I-es, piros besorolás: Külgazdasági és Külügyminisztérium  legszigorúbb biztonsági figyelmeztetése. A kategóriába tartozó országokban, térségekben válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cselekmények, zavargások, természeti katasztrófák, betegségek vagy egyéb – a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető – események tapasztalhatók, s a konzuli védelem biztosítása vagy nagyon komoly akadályokba ütközik, vagy a körülmények teljesen ellehetetlenítik azt.

A piros kategóriába eső országok és térségek részletes listája a Külügyminisztérium oldalán olvasható. 

Sokakat meglephet, hogy 

már az olyan ismertebb turista célpontok egyes régiói is veszélyesként vannak megjelölve, mint Japán (a Fukushima atomerőmű környéke), Egyiptom ( Sínai-félsziget északi és középső része, valamint a líbiai és szudáni határ térsége), vagy épp a Fülöp-szigetek (Mindanao szigete és az azt körülvevő szigetvilág).

Fegyveres konfliktusban érvényes-e az utasbiztosítás?

A biztosítók többsége nem vállal kártérítést közvetlen hadicselekményekből adódó károkra, ennek ellenére nem teljesen kilátástalan a helyzet – ismertette a Közel-Keleten zajló háborús események kapcsán Németh Péter, a CLB kommunikációs igazgatója. Jó tudni azonban egy fontos, meghatározó körülményről: amennyiben az utazás megkezdésekor a külügyminisztérium listáján még nem volt piros az úti cél, és a konfliktus utólag, vagyis a kint tartózkodás idején eszkalálódik, akkor a biztosítás legalább az esetleges sürgősségi egészségügyi ellátás költségét megtérítheti – magyarázza. A járattörléssel, az ott tartózkodás kényszerű meghosszabbításával és a hazautazással járó pluszköltségek megtérítését az aktuális feltételek megléte vagy esetleges totális hiánya alapján mérlegelik a biztosítók. Vagyis a helyzet egyáltalán nem fekete vagy fehér. 

Mindenesetre, ha a célország „nem javasolt” kategóriában van, a szerződés megkötése előtt mindenképpen tájékozódni kell az apróbetűs részről, vagy akár speciális, háborús kockázatot is fedező utasbiztosítást kötni. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu