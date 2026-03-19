Frissült a vörös lista: már a magyarok kedvenc üdülőhelyeinek egy részét sem ajánlják utazásra

Akik Európán kívülre tervezik a nyaralást, azoknak a foglalás előtt mindenképp érdemes felkeresni a Külügyminisztérium oldalát, ugyanis a háborús események következtében jelentősen bővült a vörös listás országok száma. Ráadásul számos, a magyarok által kedvelt üdülőhely is bekerült a biztonsági kockázatokat rejtő országok közé. Fontos tudni, hogy amennyiben a célországban a piros besorolást háborús helyzet vagy fegyveres konfliktus indokolja, ebben az esetben a biztosítók többsége mentesül a térítési kötelezettség alól, azaz egy figyelmetlenül kiválasztott úti cél esetén nagyon pórul járhatunk - derül ki az Origo cikkéből.

Idén 11 új ország került a vörös listára, azaz a Külgazdasági és Külügyminisztérium utazásra nem javasolt országainak sorába. Fotó: AFP

Mutatjuk a 2026-ban vörös listára került országokat

Az utóbbi hónapokban jelentősen megnőtt azon országok száma, amelyek a legmagasabb vörös besorolás alá esnek:

Egyesült Arab Emírségek (2026. 03. 01.)

Izrael (2026. 02. 28.)

Bahrein (2026. 03. 01.)

Katar (2026. 03. 01.)

Kuvait (2026. 03. 01.)

Libanon (2026. 03. 01.)

Palesztina (2026. 03. 01.)

Venezuela (2026. 01. 03.)

Szaúd-Arábia: az ország keleti határától számított kb. 300 km-es körzete (2026. 03. 02.)*

Kamerun egyes területei (2026. 01. 28.)*

Benin egyes területei (2026. 01. 27.)*

A *-al jelölt országok egyéb területei kiemelt biztonsági kockázatot rejtenek, azaz II- es (narancssárga) vagy fokozott óvatossággal látogathatók, azaz III-as (sárga) biztonsági kategóriában szerepelnek. Azon országok és térségek, melyek ezen a listán nem szerepelnek II-es (narancssárga), III-as (sárga) vagy IV-es (zöld) biztonsági kategóriában vannak.

I-es, piros besorolás: Külgazdasági és Külügyminisztérium legszigorúbb biztonsági figyelmeztetése. A kategóriába tartozó országokban, térségekben válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cselekmények, zavargások, természeti katasztrófák, betegségek vagy egyéb – a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető – események tapasztalhatók, s a konzuli védelem biztosítása vagy nagyon komoly akadályokba ütközik, vagy a körülmények teljesen ellehetetlenítik azt.

A piros kategóriába eső országok és térségek részletes listája a Külügyminisztérium oldalán olvasható.