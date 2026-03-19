Őrült fordulatot vett a forint – olyat erősödött a jegyzés, hogy a dollár és az euró is dermedve nézi
Jelentősen javítani tudott poziícióin a forint csütörtök délelőtt, a kereskedők az iráni konfliktus és az olajpiaci helyzet legfissebb fejleményeinek emésztgetését követően már a Brüsszelben zajló európai uniós csúcstalálkozóról érkező hírekre figyelnek.
A hazai fizetőeszköz gyengén indította a napot, déelőtt azonban lendületet vett, olyannyira, hogy 11 ótrakor már meggyőző előnyt mutatott az euróval és a dollárral szemben egyaránt.
A közös európai pénz jegyzése a 394,7-es szintről 392,5 forintig húzódott vissza, ami 0,25 százalékos forintelőnyt jelent.
A dollárhoz képest 0,6 százalékot erősödött a hazai valuta, a reggel kilenc órakor még 344,7-es keresztárfolyam 441,7-es szintig jött vissza.
A régiós pénzekhez képest is megfordította a csatát a magyar pénz. A cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe 11 órakor, holotta reggeli órákban még 0,2 százalékos drágulást mutatott mindkét környező országbeli pénz.
A forint mostani erősödése piaci korrekciónak tekinthető, miután az elmúlt néhány napban elentősen alulteljesítő volt, emiatt túladottá válhatott a valutánk.
A jelentős hazai energiaexport-kitettség miatt a gázárak mozgásának leginkább kitett forint számára kedvező, hogy napon belül enyhült afelfelé tartó árnyomás az energiahordozón. A holland TTF tőzsdén jegyzett földgáz árának a napon belüli emelkedése 35 százalékról 20 százalékra szelídült a délelőtt. Cikkünk írásakor megawattóránként 64,8 eurón állt a jegyzés.
A globális benchmarkként hazsnált Brent típusú nyersolaj ára eközben tovább emelkedik, a hordónkénti jegyzés a 115 dollárt súrolja alulról, ami hét százalékos napon belüli drágulást jelent.
Európa börzéin jelentősek a mínuszok, Londoltól frankfurton át Párizsig másfél-két százalékkal estek a fő indexek. A hazai BUX index ehhez képest jobban teljesít, mindössze 0,4 százalékos mínuszt halmoztt fel. A magyar blue chipek közül egyedül a Mol tudott emelkedni, 1,4 százalékkal. Az OTP 0,9 százalékot, a Richter másfél százalékot esett, a Magyar Telekom papírjai pedig oldalaznak.