Őrült fordulatot vett a forint – olyat erősödött a jegyzés, hogy a dollár és az euró is dermedve nézi

Jelentősen javítani tudott poziícióin a forint csütörtök délelőtt, a kereskedők az iráni konfliktus és az olajpiaci helyzet legfissebb fejleményeinek emésztgetését követően már a Brüsszelben zajló európai uniós csúcstalálkozóról érkező hírekre figyelnek.

A hazai fizetőeszköz gyengén indította a napot, déelőtt azonban lendületet vett, olyannyira, hogy 11 ótrakor már meggyőző előnyt mutatott az euróval és a dollárral szemben egyaránt.

A közös európai pénz jegyzése a 394,7-es szintről 392,5 forintig húzódott vissza, ami 0,25 százalékos forintelőnyt jelent.