Deviza
EUR/HUF392,77 -0,2% USD/HUF342,35 -0,31% GBP/HUF454,55 -0,18% CHF/HUF430,29 -0,65% PLN/HUF91,79 -0,28% RON/HUF77,07 -0,3% CZK/HUF16,03 -0,32% EUR/HUF392,77 -0,2% USD/HUF342,35 -0,31% GBP/HUF454,55 -0,18% CHF/HUF430,29 -0,65% PLN/HUF91,79 -0,28% RON/HUF77,07 -0,3% CZK/HUF16,03 -0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 929,7 -0,27% MTELEKOM2 015 -0,5% MOL3 820 +1,52% OTP36 280 -0,5% RICHTER11 710 -1,45% OPUS499 -0,2% ANY7 240 +0,83% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 900 +0,82% BUMIX9 305,38 -0,05% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 562,23 -1,09% BUX121 929,7 -0,27% MTELEKOM2 015 -0,5% MOL3 820 +1,52% OTP36 280 -0,5% RICHTER11 710 -1,45% OPUS499 -0,2% ANY7 240 +0,83% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 900 +0,82% BUMIX9 305,38 -0,05% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 562,23 -1,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
piacok
forint
dollár
tőzsde
euró

Őrült fordulatot vett a forint – olyat erősödött a jegyzés, hogy a dollár és az euró is dermedve nézi

A tőzsdéket továbbra is nyomás alatt tartja az iráni helyzet, a pesti parketten csak a Mol tudott feljebb kerülni. A forint lendületet vett csütörtök délelőtt, a dollártól fél százalékkal, az euróhoz képest 0,25 százalékkal lépett el.
K. T.
2026.03.19, 11:22

Jelentősen javítani tudott poziícióin a forint csütörtök délelőtt, a kereskedők az iráni konfliktus és az olajpiaci helyzet legfissebb fejleményeinek emésztgetését követően már a Brüsszelben zajló európai uniós csúcstalálkozóról érkező hírekre figyelnek.

forint, deviza, euró, dollár
Megfordult a széljárás a forint piacán / Fotó: Shutterstock

A hazai fizetőeszköz gyengén indította a napot, déelőtt azonban lendületet vett, olyannyira, hogy 11 ótrakor már meggyőző előnyt mutatott az euróval és a dollárral szemben egyaránt.

A közös európai pénz jegyzése a 394,7-es szintről 392,5 forintig húzódott vissza, ami 0,25 százalékos forintelőnyt jelent.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest 0,6 százalékot erősödött a hazai valuta, a reggel kilenc órakor még 344,7-es keresztárfolyam 441,7-es szintig jött vissza.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós pénzekhez képest is megfordította a csatát a magyar pénz. A cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe 11 órakor, holotta reggeli órákban még 0,2 százalékos drágulást mutatott mindkét környező országbeli pénz.

A forint mostani erősödése piaci korrekciónak tekinthető, miután az elmúlt néhány napban elentősen alulteljesítő volt, emiatt túladottá válhatott a valutánk.

A jelentős hazai energiaexport-kitettség miatt a gázárak mozgásának leginkább kitett forint számára kedvező, hogy napon belül enyhült afelfelé tartó árnyomás az energiahordozón. A holland TTF tőzsdén jegyzett földgáz árának a napon belüli emelkedése 35 százalékról 20 százalékra szelídült a délelőtt. Cikkünk írásakor megawattóránként 64,8 eurón állt a jegyzés. 

A globális benchmarkként hazsnált Brent típusú nyersolaj ára eközben tovább emelkedik, a hordónkénti jegyzés a 115 dollárt súrolja alulról, ami hét százalékos napon belüli drágulást jelent.

 MOL részvény
MOL részvény11:48:46
Árfolyam: 3 824 HUF +62 / +1,62 %
Forgalom: 1 077 554 722 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Európa börzéin jelentősek a mínuszok, Londoltól frankfurton át Párizsig másfél-két százalékkal estek a fő indexek. A hazai BUX index ehhez képest jobban teljesít, mindössze 0,4 százalékos mínuszt halmoztt fel. A magyar blue chipek közül egyedül a Mol tudott emelkedni, 1,4 százalékkal. Az OTP 0,9 százalékot, a Richter másfél százalékot esett, a Magyar Telekom papírjai pedig oldalaznak.

Forint árfolyamfigyelő

1523 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
