Óriási a riadalom: mindenhez csip kell, a csiphez meg egy gáz, amit elzár az iráni háború

A globális olaj- és gázellátáson kívül egyre több más szektort is veszélyeztet a iráni háború. Ezek közé tartozik a félvezető-gyártás is, amely számára létfontosságú a hélium, annak pedig az Egyesült Államok után messze Katar a legnagyobb exportőre. A hélium ráadásul semmivel sem helyettesíthető, így Katar kiesése elhúzódó válság esetén jelentős ellátási zavarokat okoz.

A problémára a Reuters március eleji tudósítása szerint már az iráni háború kitörése után pár nappal figyelmeztettek Dél-Koreában, ahol a globálisan felhasznált memóriacsipek kétharmadát gyártják, miután Katar leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) gyártását egy iráni támadás miatt.

Az újabb kockázattal ráadásul egy olyan időszakban szembesül a félvezető-ipar, amikor a mesterséges intelligenciához használt adatközpontok jelentette növekvő kereslet egyébként is súlyos ellátási gondokat okoz az okostelefon-, a laptop- és az autógyártók számára.

Dél-Korea ráadásul a csipellátási lánc további 14 további elemét – köztük a brómot és a csipellenőrző berendezéseket – tekintve is nagymértékben függ a Közel-Keletektől, de ezek közül szerencsére sok beszerezhető hazai forrásokból vagy más piacokról is.

A félvezetőipar aggódik leginkább a hélium miatt

A hélium nem tartozik ezek közé, ráadásul ezt a színtelen, szagtalan elemet gáz- és cseppfolyósított formában rengeteg területen használják: MRI-vizsgálatoknál, optikai szálak gyártásában, hegesztésnél, szivárgásérzékeléshez és légzsákok felfújásához, nem is beszélve a léggömbökről és a léghajókról – mondta a Deutsche Wellének Phil Kornbluth, a New Jersey-i székhelyű Kornbluth Helium Consulting elnöke.

Egyelőre azonban félvezetőipar aggódik a leginkább,

a különleges minőségű hélium ugyanis elengedhetetlen az ultra tiszta és ultra hideg gyártási környezet fenntartásához.

Erre a szennyeződésmentes héliumra az energia- és hőátvitelhez, valamint a vákuumkamrákban is szükség van.

Alternatívája nincs, mert a hélium drága más gázokhoz képest, ezért a legtöbb helyen már nem használják, ahol van helyettesítője. Így a hélium nélkül a gyártás lelassul, vagy akár le is áll.