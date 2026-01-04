Berlin háború sújtotta területnek néz ki, kiderült hogy tényleg gyújtogatás miatt ment el az áram a fagyban
Beszámoltunk róla, szombaton reggel hirtelen sötétbe borult a német főváros délnyugati része. Erre százezres nagyságrendben fognak majd élesen emlékezni a berliniek, mint arra a napra, amikor Venezuelát bombázták, de náluk ment el az áram, még most is úgy fest, hogy napokra. A környéket rendőrök hada lepte el, mert gyújtogatásra gyanakodtak. Mára kiderült, hogy nem alap nélkül. Az áramszünet miatt leálltak a fűtőrendszerek, működésképtelenné váltak a jelzőlámpák, üzletek és szolgáltatások zártak be, a mobilkommunikáció is akadozik, és érintett a távfűtés is.
Az áram azért ment el, mert szombat hajnalban tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál, a lichterfeldei erőmű közelében.
Úgy tűnik, e lángok nem maguktól lobbantak fel, az MTI híre szerint egy szélsőbaloldali szervezet, az úgynevezett Vulkán-csoport vállalta magára az akciót. Berlin érintett része jelenleg úgy néz ki, mintha háború sújtotta volna. És ez nem az első eset, hanem immár sorozat., amit nem sikerült megfékezni.
A hálózatüzemeltető Stromnetz Berlin közlése szerint 45 400 háztartást és mintegy 2200 vállalkozást érintett az áramszünet. A területen több idősotthon és egészségügyi intézmény is működik; egyes lakókat és betegeket már átszállítottak más intézményekbe, a kórházak pedig átálltak szükségáramra. Ráadásul igen hideg van, és még napokig rendkívüli állapotokra kell számítani.
Gyújtogatás Berlinben: nem az első eset, amelyet a szélsőbal okoz
Kritikus infrastruktúrát érintő esemény lévén a nyomozásba bevonták az állambiztonsági szolgálatot is, és a hatóságok emlékeztettek arra, hogy 2025 szeptemberében Berlin délkeleti részén már történt hasonló eset. Akkor is szélsőbaloldali csoportokhoz köthető szabotázs állt a háttérben.
A berlini rendőrség egyik szóvivője az MTI szerint vasárnap elmondta: a nyomozás most úgy áll, hogy „hitelesnek” tekintik a Vulkán-csoport levelét, amelyben a gyújtogatás elkövetőjeként jelentkezett, ugyanakkor a vizsgálat a történtek okának feltárása érdekében folytatódik.
Kai Wegner berlini polgármester a tetteseket szintén „nyilvánvalóan baloldali szélsőségeseknek” nevezte.
„Elfogadhatatlan, hogy újfent baloldali szélsőségesek támadnak áramhálózatunkra, és ezzel emberéleteket veszélyeztetnek” – hangsúlyozta a Berlin tartományt vezető kereszténydemokrata politikus.
A polgármester elfogadhatatlannak mondja, de évtizedek óta hagyják
A Vulkán-csoport baloldali szélsőségesei már 15 éve terrorizálják a várost. A politikusok és az igazságszolgáltatás azonban más ügyekkel van elfoglalva
– írja felbőszülten a Berliner Zeitung.
A helyi lap egy harmadik esetre is emlékszik az elmúlt három évből, 2024 márciusából, amikor a grünheidei Tesla-gyárat ellátó magasfeszültségű vezeték egy pilonja kapott lángra, és Brandenburgban és Berlin-Köpenickben háztartások ezrei maradtak áram nélkül napokra. Ezt is a Vulkán-csoport vállalta.
A lap azonban itt nem áll meg, egészen 2011-ig visszamenőleg sorolja a példákat, a tüzeket és a szélsőbalos csoportok neveit.
Az állami biztonsági szolgálat egyelőre nem azonosított gyanúsítottakat. Az úgynevezett kritikus infrastruktúra szabotálása nem nehéz. Ehhez még csak Putyin ügynökeire sincs szükség, akikre vonatkozóan folyamatosan figyelmeztetéseket adnak ki. Berlinben a legsúlyosabb szabotázsakciókat baloldali szélsőségesek hajtották végre
– írják.
Rendőrök hadai, hangosbemondók, sötétség – menekültek a saját városukban
Az áramszünet Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde városrészeket sújtja. Abból, hogy ilyen tartósan, sejteni lehet, hogy a károk igen súlyosak. Több nagyfeszültségű kábel sérült meg, és a javítási munka nagyon összetett: a teljes helyreállítás várhatóan csak csütörtök délutánra fejeződhet be.
A Steglitz-Zehlendorf kerület szükségszállásokat nyitott, ahova azonban nem sokan mentek. Sokan rokonoknál, barátoknál vagy szállodákban kerestek menedéket.
A rendőrség megerősített járőrözéssel és ideiglenes világítással tartja fenn a közbiztonságot, miközben hangosbemondókon és közösségi felületeken takarékos telefonhasználatra és a rászorulók segítésére szólít fel.