Berlin háború sújtotta területnek néz ki, kiderült hogy tényleg gyújtogatás miatt ment el az áram a fagyban

Beszámoltunk róla, szombaton reggel hirtelen sötétbe borult a német főváros délnyugati része. Erre százezres nagyságrendben fognak majd élesen emlékezni a berliniek, mint arra a napra, amikor Venezuelát bombázták, de náluk ment el az áram, még most is úgy fest, hogy napokra. A környéket rendőrök hada lepte el, mert gyújtogatásra gyanakodtak. Mára kiderült, hogy nem alap nélkül. Az áramszünet miatt leálltak a fűtőrendszerek, működésképtelenné váltak a jelzőlámpák, üzletek és szolgáltatások zártak be, a mobilkommunikáció is akadozik, és érintett a távfűtés is.

Gyújtogatás Berlinben: a környék lakói menekültté váltak a saját városukban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az áram azért ment el, mert szombat hajnalban tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál, a lichterfeldei erőmű közelében.

Úgy tűnik, e lángok nem maguktól lobbantak fel, az MTI híre szerint egy szélsőbaloldali szervezet, az úgynevezett Vulkán-csoport vállalta magára az akciót. Berlin érintett része jelenleg úgy néz ki, mintha háború sújtotta volna. És ez nem az első eset, hanem immár sorozat., amit nem sikerült megfékezni.

A hálózatüzemeltető Stromnetz Berlin közlése szerint 45 400 háztartást és mintegy 2200 vállalkozást érintett az áramszünet. A területen több idősotthon és egészségügyi intézmény is működik; egyes lakókat és betegeket már átszállítottak más intézményekbe, a kórházak pedig átálltak szükségáramra. Ráadásul igen hideg van, és még napokig rendkívüli állapotokra kell számítani.

Gyújtogatás Berlinben: nem az első eset, amelyet a szélsőbal okoz

Kritikus infrastruktúrát érintő esemény lévén a nyomozásba bevonták az állambiztonsági szolgálatot is, és a hatóságok emlékeztettek arra, hogy 2025 szeptemberében Berlin délkeleti részén már történt hasonló eset. Akkor is szélsőbaloldali csoportokhoz köthető szabotázs állt a háttérben.

A berlini rendőrség egyik szóvivője az MTI szerint vasárnap elmondta: a nyomozás most úgy áll, hogy „hitelesnek” tekintik a Vulkán-csoport levelét, amelyben a gyújtogatás elkövetőjeként jelentkezett, ugyanakkor a vizsgálat a történtek okának feltárása érdekében folytatódik.

Kai Wegner berlini polgármester a tetteseket szintén „nyilvánvalóan baloldali szélsőségeseknek” nevezte.