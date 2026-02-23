Kiszivárgott Ukrajna levele a Barátság vezetékről, amit Ursula von der Leyenéknek küldött: ez teljes képtelenség, már másik olajcsövet javasol a magyaroknak és a szlovákoknak

Az orosz támadás által megrongált Barátság kőolajvezeték helyett Ukrajna felajánlja az EU-nak, hogy olajvezeték-infrastruktúrájának más elemeit, különösen az Odessza–Brodi-olajvezetéket használja az olaj Magyarországra és Szlovákiába történő tranzitjához – közölte a Szlovo Odessza.

Ukrajna felajánlja az EU-nak, hogy az Odessza–Brodi-olajvezetéken keresztül fogadjon olajat a Barátság kőolajvezeték helyett / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ukrajna üzent az EU-nak is

Ukrajna megfogalmazta álláspontját az Európai Unióhoz akkreditált képviseletének, ezzel együtt Ursula von der Leyennek a 2026. február 20-i, az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságához intézett levelében. Amíg a Barátság kőolajvezeték javítása folytatódik, Ukrajna felajánlja az EU-nak, hogy az Odessza–Brodi-olajvezetéken keresztül fogadjon olajat.

Oroszország dróntámadása miatt nincsen olaj

„Az agresszor állam által 2026. január 27-én elkövetett célzott támadások következtében jelentős károk keletkeztek Ukrajna olajvezeték-rendszerének elemeiben, beleértve a Barátság kőolajvezeték technológiai és segédberendezéseit is” – áll a dokumentumban.

Ukrán diplomaták tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy „jelenleg az ukrán szakemberek a sérült berendezések részletes műszaki ellenőrzését végzik, és felmérik a meghatározott vezetéken keresztüli olajszállítás haladéktalan újraindításának műszaki lehetőségeit és feltételeit”.

„Folyamatosan folynak az erőfeszítések a sérült elemek ellenőrzésére, a rendszer műszaki állapotának stabilizálására és az ellenséges csapás következményeinek elhárítására. Az ukrán fél ugyanakkor hangsúlyozni kívánja, hogy az olajvezeték-infrastruktúra zavartalan és stabil működése csak akkor lehetséges, ha az Oroszországi Föderáció leállítja a hatalmas rakéta- és dróntámadásokat, amelyek Ukrajna energetikai infrastruktúrájának megsemmisítésére irányulnak” – áll a levélben.

Kiemelten jelzik, hogy az ukrán szakemberek „kénytelenek sürgősségi és helyreállítási munkálatokat végezni a légi csapások folyamatos fenyegetése alatt, életüket kockáztatva”.

Újraéled a Barátság Magyarország, Szlovákia és Ukrajna közt

„Az európai országok, különösen Magyarország és Szlovákia olajellátásának biztonságának garantálása érdekében az ukrán fél felajánlja, hogy megvizsgálja az olaj szállításának lehetőségét Ukrajna meglévő olajvezeték-infrastruktúráján keresztül. Az ilyen logisztika konkrétan Ukrajna olajvezeték-rendszerén keresztül, vagy tengeri úton szervezhető meg, majd a tengeri kikötőkben átrakodják, és az Odessza-Brodi-olajvezetéken keresztül tovább szállítják az Európai Unió tagállamaiba” – javasolta Ukrajna az Európai Uniónak.

Ahogy az európai Pravda is beszámolt róla, Magyarország blokkolta az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt az Európai Uniótól, és azzal fenyegetőzik, hogy blokkolja azt, amíg Kijev vissza nem állítja az orosz olaj tranzitját Európába a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tervek szerint a 90 milliárd eurós dokumentumokat Ukrajna számára az EU Tanácsa elfogadta volna, és az Európai Parlament február 24-én írta volna alá, Oroszország teljes körű ukrajnai támadásának évfordulója alkalmából.