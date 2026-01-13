Deviza
Ítéletidő: elesett a bécsi reptér, ezzel már nem tudnak elbánni: Olaszországba terelik a járatokat, fontos közleményt adtak ki

A repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött.
Andor Attila
2026.01.13, 09:29
Frissítve: 2026.01.13, 10:16

Nemcsak itthon esik az ónos eső. Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légijáratokat a bécsi repülőtér - jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője.

brüsszeli repülőtér
Jegesedés: leállt a bécsi repülőtér / Fotó: AFP

A szóvivő szerint a bécsi repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani. 

A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.

Az érkező járatokat más repülőterekre - például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe - irányítják át. A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető.

Budapestet is fenyegeti a jég 

 A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú (narancs) riasztást kedd reggel a HungaroMet Zrt., itt a következő néhány órában tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint kedd éjfélig Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyében van érvényben másodfokú figyelmeztetés tartós ónos eső veszélye miatt. Vas, Veszprém, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt.

Az előrejelzés szerint kedden a reggeli órákig a Dunántúl északkeleti területein további legfeljebb 2 centiméter hó hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső gyengül, megszűnik. A halmazállapot-váltás határa fokozatosan kelet, északkelet felé tolódik és az Észak-Dunántúl keleti területein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos eső, illetve a fagyott eső.

Tartós ónos esőre elsősorban a Dunántúl északi részén van számottevő esély, akár több milliméternyi csapadékkal. A csapadékzóna kelet felé tolódásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás. A középső országrészben napközben halmazállapot-váltás hatására többfelé fordulhat elő ónos eső, jellemzően 1 milliméternél kevesebb. Az ország északkeleti, keleti harmadán viszont szinte végig havazás valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 4-10 centiméter friss hó.

Itt lehet élőben követni a repteret kamerán! 

