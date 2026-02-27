Szuperévét éli Németország, de ne irigyeljük: most döntheti végképp romba a gazdaságot a politika

Választási szuperév lesz az idei Németországban, öt tartományban is voksolnak, és az eredmények nem csupán a politikai életet forgathatják fel, hanem befolyásolhatják a német gazdaság további alakulását, a berlini nagykoalíció reformtörekvéseinek a sorsát is. Ez lesz ugyanis a Friedrich Merz kancellár vezette kormány első komoly megmérettetése, kiderül majd, mennyire marad stabil a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták alkotta nagykoalíció.

Az idei tartományi választások fontosak Friedrich Merz kancellár és a német gazdaság jövője szempontjából is / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

Nagy a tét az Alternatíva Németországért (AfD) számára is, amely először szerezhet többséget egy tartományi parlamentben és alakíthat kormányt.

Azokban az időkben, amikor az egész ország gazdasági modellje átalakításra szorul, a regionális választásokon elért rövid távú orientációváltás és a hosszú távú reformok közötti konfliktus valódi problémává válik.

A választások gyengíthetik vagy erősíthetik a kancellárt

Az ING elemzése szerint az idei választásoknak azért van különösen nagy tétjük, mert a tartományi kormányok jelölik ki a parlament felsőháza, a Bundesrat tagjait, amelynek jelentős a szerepe a törvényalkotásban.

A CDU vezette kabinet kemény ellenállásra számíthat a Bundesratban a baloldali tartományok részéről, hogy csigatempósra lassítsa a reformtervek megvalósítását. Ezzel szemben a párt előretörése nem csupán a felsőházban erősítené Merz pozícióját, hanem

erőteljes üzenet is lenne, hogy a választók támogatják a kormány programját.

A sok közül az öt fontos választást

Baden-Württemberg (március 8.),

Rajna-vidék-Pfalz (március 22.),

Szász-Anhalt (szeptember 6.),

Berlin (szeptember 20.)

Mecklenburg-Elő-Pomeránia (szeptember 20.)

tartományokban rendezik.

Már tart a kampány / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

Az AfD szempontjából elsősorban a szászországi választás fontos, ahol 2024-ben a második helyen végzett, most viszont magasan vezet, a támogatottságát 38-40 százalékosra mérik – messze nagyobbra, mint bármely más koalícióét.

Baden-Württemberg, a német gazdaság egyik köhögő motorja

A baden-württembergi választás azért lesz különösen nagy jelentőségű, mert a tartomány Németország harmadik legnépesebbje és egyik legfontosabb gazdasági központja. Olyan cégeknek ad otthont, mint a Mercedes-Benz, a Porsche, a Bosch, a Trumpf és a SAP, amelyek azonban egyre nagyobb bajban vannak, így érdekes lesz megtudni, mennyire sikerül előretörnie itt az AfD-nek.