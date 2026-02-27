Deviza
Németország
német gazdaság
Friedrich Merz

Szuperévét éli Németország, de ne irigyeljük: most döntheti végképp romba a gazdaságot a politika

Több kulcsfontosságú tartományi választás lesz idén. Kiderül, hogy a kormány képes-e teljesíteni a német gazdaság megreformálására tett ígéreteit.
M. Cs.
2026.02.27, 20:05

Választási szuperév lesz az idei Németországban, öt tartományban is voksolnak, és az eredmények nem csupán a politikai életet forgathatják fel, hanem befolyásolhatják a német gazdaság további alakulását, a berlini nagykoalíció reformtörekvéseinek a sorsát is. Ez lesz ugyanis a Friedrich Merz kancellár vezette kormány első komoly megmérettetése, kiderül majd, mennyire marad stabil a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták alkotta nagykoalíció.

német gazdaság Friedrich Merz
Az idei tartományi választások fontosak Friedrich Merz kancellár és a német gazdaság jövője szempontjából is / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

Nagy a tét az Alternatíva Németországért (AfD) számára is, amely először szerezhet többséget egy tartományi parlamentben és alakíthat kormányt.

Azokban az időkben, amikor az egész ország gazdasági modellje átalakításra szorul, a regionális választásokon elért rövid távú orientációváltás és a hosszú távú reformok közötti konfliktus valódi problémává válik.

A választások gyengíthetik vagy erősíthetik a kancellárt

Az ING elemzése szerint az idei választásoknak azért van különösen nagy tétjük, mert a tartományi kormányok jelölik ki a parlament felsőháza, a Bundesrat tagjait, amelynek jelentős a szerepe a törvényalkotásban.

A CDU vezette kabinet kemény ellenállásra számíthat a Bundesratban a baloldali tartományok részéről, hogy csigatempósra lassítsa a reformtervek megvalósítását. Ezzel szemben a párt előretörése nem csupán a felsőházban erősítené Merz pozícióját, hanem 

erőteljes üzenet is lenne, hogy a választók támogatják a kormány programját.

A sok közül az öt fontos választást 

  • Baden-Württemberg (március 8.), 
  • Rajna-vidék-Pfalz (március 22.), 
  • Szász-Anhalt (szeptember 6.), 
  • Berlin (szeptember 20.) 
  • Mecklenburg-Elő-Pomeránia (szeptember 20.) 

tartományokban rendezik.

Before the state election: Protest in front of SWR-Triell
Már tart a kampány / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

Az AfD szempontjából elsősorban a szászországi választás fontos, ahol 2024-ben a második helyen végzett, most viszont magasan vezet, a támogatottságát 38-40 százalékosra mérik – messze nagyobbra, mint bármely más koalícióét.

Baden-Württemberg, a német gazdaság egyik köhögő motorja

A baden-württembergi választás azért lesz különösen nagy jelentőségű, mert a tartomány Németország harmadik legnépesebbje és egyik legfontosabb gazdasági központja. Olyan cégeknek ad otthont, mint a Mercedes-Benz, a Porsche, a Bosch, a Trumpf és a SAP, amelyek azonban egyre nagyobb bajban vannak, így érdekes lesz megtudni, mennyire sikerül előretörnie itt az AfD-nek.

A legfrissebb közvélemény-kutatási eredmények szerint a CDU támogatottsága a tartományban 28 százalék, a 2011 óta kormányzó Zöldeké 22 százalék, az AfD-é 20 százalék – több mint duplája a 2021-ben elért 9,7 százaléknak.

Március korai figyelmeztető jel lehet

A tartomány gazdasága 2024-ben 0,4 százalékkal zsugorodott – rosszabbul teljesített a gyenge országos átlagnál is. Az itteni nagyvállalatok halmozzák a veszteségeket és leépítenek.

Federal Council
A tartományok küldik a felsőház, a Bundesrat tagjait / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

Merz számára ennek a választásnak azért is nagy a tétje, mert kormányzásának egy éve alatt ugyan hatalmas pénzügyi fordulatot hajtott végre Európa legnagyobb gazdasága a gigantikus kiadásnövelő csomaggal, a szükséges strukturális reform irányába azonban csak óvatos lépéseket tettek.

A két márciusi választás korai figyelmeztető jel lehet a berlini koalíciós pártok számára, hogy kifogytak az időből. Egy vereségsorozat pontosan akkor korlátozná Merz erejét a Bundesratban, amikor kormánynak 

olyan reformokat kellene keresztülvinnie, amelyekhez szükséges a parlament mindkét házának a támogatása.

Végre lendületbe jöhet a gazdaság

A választási szuperév a bank elemzői szerint nem csupán Merz népszerűségének próbája. Az is kiderül, hogy a politikai fősodor képes-e még elég hatékonyan kormányozni ahhoz, hogy a választók kitartsanak mellette. Mindez ráadásul egy olyan évben, amikor a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) jelentése szerint az elmúlt három év legerősebb negyedévének köszönhetően a német gazdaság új lendülettel vágott neki a 2026-os évnek.

Local elections in Bavaria
Kivételesen nagy súlya van a választók döntésének / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

A Destatis megerősítette, hogy 2025 utolsó három hónapjában a GDP 0,3 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, a növekedést elsősorban a magánfogyasztás és az állami kiadások emelkedése hajtotta.

Európa legnagyobb gazdaságának nagy szüksége is lenne erre a lendületre, a Deutsche Welle által idézett közgazdászok azonban egyre kevésbé optimisták.

A német gazdaság csak lassan és nagy áron alkalmazkodik a strukturális átalakuláshoz az innováció és az új üzleti modellek révén

– figyelmeztetett például Timo Wollmershäuser, az Ifo előrejelzésekért felelős vezetője.

A Nemzetközi Valutaalap Németország hosszú távú potenciális növekedését éves átlagban mindössze 0,7 százalékra becsüli. A német kormány gazdasági szakértői tanácsa szintén 0,7 százalékos értékre jutott, ami azt az átlagos éves növekedési rátát jelenti, amelyet Németország 2070-ig elérhetne.

A tartósan gyenge növekedés elsődleges oka az elöregedő népesség, ami csökkenti a rendelkezésre álló munkaerőt, miközben a támogatásra szoruló nyugdíjasok száma várhatóan növekszik.

Az Európai Unió tagállamai között Németország munkaereje a legidősebb, a munkavállalók majdnem negyede 55 és 64 éves közötti. 


 

