Ezt már a németek se értik: alig maradt gáz a tárolóikban, de az energiacégük most elkezdett Ukrajnának szállítani – "Büszkék vagyunk rá"

Új irányt vett az európai energiapiac: Németország LNG-terminálon keresztül földgázt szállít Ukrajnának, miközben az uniós gáztárolók töltöttsége 31 százalék alá csökkent. A német készletek mindössze 20,7 százalékon állnak, ami jóval alacsonyabb a tavalyi szintnél. A lépés egyszerre erősíti Ukrajna ellátásbiztonságát és vet fel kérdéseket a kontinens energiatartalékairól.
Csókási Annamária
2026.02.27, 20:56

Németország LNG-terminálon keresztül földgázt szállít Ukrajnának – jelentette be az ukrán állami energiacég, a Naftogaz.

Criticism of LNG plans in the port of Mukran északi áramalt
LNG-t kap Ukrajna Németországtól. / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Németországból egyenesen Ukrajnába szállítják az LNG-t

A szállítások február végén indultak el a balti-tengeri Mukran kikötőjéből, és céljuk, hogy a téli időszakban biztosítsák Ukrajna energiaellátását. A Mukranba érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) az Egyesült Államokból származik, és a francia TotalEnergies szállítja. A gázt a német Deutsche ReGas alakítja vissza gáz halmazállapotúvá, majd a lubmini betáplálási ponton keresztül, a korábban az Északi Áramlat-vezetékhez kiépített infrastruktúrát használva, déli irányba továbbítják. Az útvonal Lengyelországon keresztül vezet Ukrajnába.

A szállításoknál technikai nehézségek is előjöttek: a mukrani kikötőben a jegesedés miatt két hétig nem tudtak LNG-t betáplálni. A „Mellum” nevű hajó törte át a jeget, hogy a „Minerva Amorgos” LNG-tanker kiköthessen.

A német gazdasági minisztérium korábbi adatai szerint 2025-ben a német LNG-import 96 százaléka az Egyesült Államokból érkezett, ami jól mutatja az orosz vezetékes gáz kiváltására kiépített új ellátási struktúrát.

Ukrajna újabb országon keresztül kap amerikai LNG-t, beszálltak a litvánok is

Stratégiai útvonal Közép- és Kelet-Európa számára

A Deutsche ReGas szerint a mukrani terminál az egyetlen olyan, teljes egészében magánfinanszírozású és -üzemeltetésű német LNG-létesítmény, amely közvetlenül támogatja Ukrajna ellátását. A vállalat vezérigazgatója, Ingo Wagner úgy fogalmazott: 

az új partnerség megbízható importútvonalat nyit az idei évre.

Németország jelenleg öt LNG-terminállal rendelkezik: két úszó létesítmény működik Wilhelmshavennél, további terminálok Brunsbüttelben, Lubminban és Mukranban üzemelnek. Ezek a létesítmények lehetővé teszik, hogy a földgáz a hagyományos vezetékhálózattól függetlenül, tengeri úton is beérkezzen az országba.

Energiapiaci szempontból ez diverzifikációt jelent, ugyanakkor új kitettségeket is teremt, elsősorban a globális LNG-piac és a tengeri szállítás irányába.

Alacsony tárolói szint ellenére mérsékelt árak

A szállítások időzítése különösen érzékeny: az Európai Unió gáztárolói jelenleg 31 százalék alatti töltöttségen állnak, szemben a tavalyi 40,7 százalékkal. Németországban a készletek 20,7 százalékon, Franciaországban 21,1 százalékon állnak.

Az európai földgáz jegyzése ennek ellenére mérsékelt szinten mozog: a holland TTF gáztőzsdén az ár körülbelül 31 euró megawattóránként (mintegy 12 200 forint). A piac egyszerre reagál a geopolitikai kockázatokra és az időjárási, illetve megújulóenergia-termelési kilátásokra.

A befektetők figyelme a Hormuzi-szorosra is irányul, amely a globális LNG-kereskedelem mintegy 20 százalékának tranzitútvonala. A közel-keleti feszültségek – különösen az iráni nukleáris program körüli viták és az amerikai politikai nyilatkozatok – növelik az ellátási zavarok kockázatát.

