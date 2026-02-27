Deviza
Gianni és Miki a magyar sajtokig kalandozott, és legendával találkozott

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós Magyarország gasztronómiai értékeit mutatja be. A legutóbbi adásban a sajtok kerültek terítékre.
VG
2026.02.27, 19:20
Frissítve: 2026.02.27, 19:24

Aligha van olyan magyar háztartás, ahol a hűtőszekrényben ne lenne legalább egyféle sajt. Lehet trappista, gouda, edami, mozzarella, reszelt vagy szeletelt, a sajt alapélelmiszernek számít. Felhasználjuk tésztához, pogácsához, melegszendvicshez, pizzához, és sokan szeretik szőlővel és dióval majszolni. Azonban a minőségi sajtot nem is olyan könnyű megtalálni.

sajt
Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós gasztrokalandjai során a sajtokat is górcső alá vette / Fotó: Shutterstock

A Mindmegette műsorában Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós gasztrokalandja folytatódik. A két gasztronómiai szakember egy videós műsorban segít abban, hogy megismerhessük a legjobb hazai termelőket. A két szakember több héten át járja az országot. Gasztroműsorukat a Mindmegette és a Magyar Nemzet oldalán, valamint a Hír TV-n láthatják a nézők. Az első adásban kovászos kenyereket teszteltek, az újabb epizódban pedig azt keresik, hogy melyik a jó kézműves sajt.

A műsorban tehéntejből készült, félkemény sajtokat kóstolt Gianni Annoni és Lizicsár Miklós. „Tíz sajtot teszteltünk a Mindmegette csapatával, ebből hármat kiválasztottunk végső tesztelésre. Gianni és Miki szakértői tanácsokat is kapott a kóstoláshoz, Gundel Károly sajtbírától, aki elmondta, mire figyeljen az ember, ha jó sajtot szeretne venni” – árulta el Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója.

Nemcsak a sajtokról esik szó a műsorban

A Magyarországon élő olasz szakembernek nagy élmény volt, hogy a második részben egy igazi magyar legendával is találkozott: Ternovszky Béla, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező nemcsak az otthonába engedi be a két műsorvezetőt, hanem kulisszatitkokat is elárul a leghíresebb alkotásáról, a Macskafogóról.

„Gyönyörű helyeken jártunk ismét. Megtudtam, hogy mi Magyarország egyik nemzeti sportja, ezen a forgatáson az is kiderült számomra, micsoda természeti kincsek vannak ezen a tájon. A sorozattal a célunk, hogy a magyar értékeket bemutassuk” – mondta a műsorról Gianni Annoni.

A Hír TV-n a nagy sajtteszt március 1-jén 11 órától lesz látható. A Mindmegette felületén pedig kedden és csütörtökön 16.30-kor jön Gianni és Miki újabb gasztrokalandja.

