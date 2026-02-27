Deviza
Flamingo
rakétavédelmi rendszer
rakéta

Kitört a pánik Oroszországban, ilyen még nem történt a háborúban: általános riadót rendeltek el – kilőtték az ukránok halálos rakétáját

Az orosz–ukrán háború kezdete óta először adott ki Oroszország egyszerre több mint tíz régióra kiterjedő rakétariadót. Az intézkedések legalább 13 térséget érintettek, köztük több, a frontvonaltól távol eső területet is. A hatóságok szerint ukrán eredetű Flamingo rakétákat semmisítettek meg, miközben több repülőtéren is korlátozásokat vezettek be.
Csókási Annamária
2026.02.27, 19:30
Frissítve: 2026.02.27, 19:53

Az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta először fordult elő, hogy Oroszország egyszerre legalább 13 régióban adott ki Flamingo rakétatámadásra figyelmeztető riasztást. A február 27-én délután elrendelt intézkedések több, nem határ menti térséget is érintettek, ami új szintre emelte a konfliktus földrajzi kiterjedését — közölte a Moscow Times.

Mistral rakétarendszerFran flamingo ciaország, Romániaorosz-ukrán háborúfegyverkezés NATO
Tömeges rakétariadót rendeltek el Oroszországban az ukránok által kilőtt Flamingo rakéták miatt / Fotó: Clement Mahoudeau / AFP

Szinte mindenhol érvényben van a riasztás

A rakétariadó érvényes 

  • Tatárföldön, 
  • Baskíriában, 
  • Csuvasföldön, 
  • Udmurtföldön, 
  • valamint a Szamarai, 
  • Uljanovszki, 
  • Penzai, 
  • Szaratovi, 
  • Orenburgi, 
  • Szverdlovszki, 
  • Rosztovi 
  • és Kurszki területeken,
  • továbbá a Permi határterületen. 

A régiók közül legalább nyolc esetében ez volt az első alkalom, hogy ilyen jellegű figyelmeztetést adtak ki.

Egyes városokban azonnali óvintézkedéseket vezettek be. Almetyevszkben felfüggesztették a tömegközlekedést, Kazanyban és Izsevszkben diákokat evakuáltak, míg a szamarai Kurumocs repülőtér dolgozóit ideiglenesen kimenekítették. Több repülőtéren – köztük Orenburgban, Kazanyban, Uljanovszkban, Szaratovban, Penzában és Szamarában – korlátozták a járatok indulását és érkezését.

Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ a csuvasföldi kormányra hivatkozva arról számolt be, hogy egy ukrán eredetű Flamingo rakétát lelőttek a köztársaság felett, míg egy másik irányt változtatva áthaladt a térségen. A Shot Telegram-csatorna két elfogott rakétáról írt Csuvasföld felett. 

Bármelyik percben kitörhet a háború a piac szerint – geopolitikai feszültség hajtja az égbe az olaj árát

Kritikus infrastruktúrát céloztak a Flamingo rakéták

A Rosztovi terület kormányzója, Jurij Szljusar közlése szerint Taganrogban egy lakóépület erkélye megrongálódott a lehulló rakétatörmelékek miatt. Súlyos személyi sérülésekről nem érkezett hivatalos jelentés.

Az Orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma délután bejelentette, hogy a Volgai Szövetségi Körzet kilenc régiójában feloldották a rakétariadót. Az Orosz Védelmi Minisztérium ugyanakkor nem adott ki részletes hivatalos tájékoztatást az esetleges ukrán rakétatámadásokról.

Pénteken több térségben – köztük a Belgorodi, Szaratovi és Uljanovszki területeken, valamint a Krasznodari határterületen – drónriasztást is elrendeltek, ami arra utal, hogy a légi fenyegetettség több formáját is észlelték.

Az események előzményei között szerepel, hogy korábban ukrán erők Flamingo rakétákat indítottak az udmurtföldi Votkinszk stratégiai jelentőségű üzemére.

A létesítményben többek között az Iszkander–M és a Topol–M rakétarendszerekhez gyártanak eszközöket, az orosz hadiipar egyik kulcsfontosságú központjának számít. A mostani, széles körű riasztás három szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt földrajzilag jóval a harci érintkezési vonal mögötti régiókat is érintett, másrészt jelentős civil és közlekedési korlátozásokkal járt, harmadrészt pedig rávilágít arra, hogy a konfliktus légi dimenziója mindkét oldalon kiterjedtebbé válhat. Az orosz hatóságok visszafogottan tájékoztattak, ami információs bizonytalanságot is eredményez a történtek pontos körülményeit illetően.

