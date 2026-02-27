Kitört a pánik Oroszországban, ilyen még nem történt a háborúban: általános riadót rendeltek el – kilőtték az ukránok halálos rakétáját
Az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta először fordult elő, hogy Oroszország egyszerre legalább 13 régióban adott ki Flamingo rakétatámadásra figyelmeztető riasztást. A február 27-én délután elrendelt intézkedések több, nem határ menti térséget is érintettek, ami új szintre emelte a konfliktus földrajzi kiterjedését — közölte a Moscow Times.
Szinte mindenhol érvényben van a riasztás
A rakétariadó érvényes
- Tatárföldön,
- Baskíriában,
- Csuvasföldön,
- Udmurtföldön,
- valamint a Szamarai,
- Uljanovszki,
- Penzai,
- Szaratovi,
- Orenburgi,
- Szverdlovszki,
- Rosztovi
- és Kurszki területeken,
- továbbá a Permi határterületen.
A régiók közül legalább nyolc esetében ez volt az első alkalom, hogy ilyen jellegű figyelmeztetést adtak ki.
Egyes városokban azonnali óvintézkedéseket vezettek be. Almetyevszkben felfüggesztették a tömegközlekedést, Kazanyban és Izsevszkben diákokat evakuáltak, míg a szamarai Kurumocs repülőtér dolgozóit ideiglenesen kimenekítették. Több repülőtéren – köztük Orenburgban, Kazanyban, Uljanovszkban, Szaratovban, Penzában és Szamarában – korlátozták a járatok indulását és érkezését.
Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ a csuvasföldi kormányra hivatkozva arról számolt be, hogy egy ukrán eredetű Flamingo rakétát lelőttek a köztársaság felett, míg egy másik irányt változtatva áthaladt a térségen. A Shot Telegram-csatorna két elfogott rakétáról írt Csuvasföld felett.
Kritikus infrastruktúrát céloztak a Flamingo rakéták
A Rosztovi terület kormányzója, Jurij Szljusar közlése szerint Taganrogban egy lakóépület erkélye megrongálódott a lehulló rakétatörmelékek miatt. Súlyos személyi sérülésekről nem érkezett hivatalos jelentés.
Az Orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma délután bejelentette, hogy a Volgai Szövetségi Körzet kilenc régiójában feloldották a rakétariadót. Az Orosz Védelmi Minisztérium ugyanakkor nem adott ki részletes hivatalos tájékoztatást az esetleges ukrán rakétatámadásokról.
Pénteken több térségben – köztük a Belgorodi, Szaratovi és Uljanovszki területeken, valamint a Krasznodari határterületen – drónriasztást is elrendeltek, ami arra utal, hogy a légi fenyegetettség több formáját is észlelték.
Az események előzményei között szerepel, hogy korábban ukrán erők Flamingo rakétákat indítottak az udmurtföldi Votkinszk stratégiai jelentőségű üzemére.
A létesítményben többek között az Iszkander–M és a Topol–M rakétarendszerekhez gyártanak eszközöket, az orosz hadiipar egyik kulcsfontosságú központjának számít. A mostani, széles körű riasztás három szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt földrajzilag jóval a harci érintkezési vonal mögötti régiókat is érintett, másrészt jelentős civil és közlekedési korlátozásokkal járt, harmadrészt pedig rávilágít arra, hogy a konfliktus légi dimenziója mindkét oldalon kiterjedtebbé válhat. Az orosz hatóságok visszafogottan tájékoztattak, ami információs bizonytalanságot is eredményez a történtek pontos körülményeit illetően.