Erről nem szoktak beszélni, Kapitány István se tudja: ez a valódi oka, miért nem olcsóbb az üzemanyag Magyarországon, ha egyszer orosz olajat vesz a Mol – itt az igazság

Az elmúlt napokban ismét felerősödött a vita arról, miért nem érzik a magyar autósok az orosz olaj árkedvezményét a hazai töltőállomásokon történő tankolás során. A kérdés azonban nem újkeletű: már 2022-ben, a háború kitörése után is jelentősen kinyílt az árolló az orosz Ural és az északi-tengeri Brent típusú kőolaj között.

A magyar üzemanyagárakat nem a beszerzési ár határozza meg, ezért sokkal drágább a tankolás. / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Akkor – a legnagyobb különbség idején – 30–37 dollár is volt a hordónkénti eltérés, jelenleg pedig mintegy 13 dollár (körülbelül 4 700 forint) az orosz olaj javára. Korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy önmagában az olcsóbb beszerzés nem jelenti azt, hogy a végtermék is olcsóbb lesz a fogyasztók számára.

Nem a beszerzési ár határozza meg a tankolásnál látott árat

A Mol százhalombattai finomítója döntően orosz típusú, úgynevezett Ural Blend nyersolajat dolgoz fel. Ez a típus nehezebb és magasabb kéntartalmú, mint a Brent, ezért hagyományosan is olcsóbb annál. A régió több finomítója – technológiai adottságai miatt – erre a keverékre van optimalizálva.

A 2022-es háborús fordulat után az orosz olaj ára jelentősen leszakadt a Brenttől. A piaci logika alapján ez versenyelőnyt biztosított a közép-európai finomítóknak, köztük a Molnak is.

Mindez azonban az árképzésben nem jelenik meg közvetlenül.

A Mol ugyanis a nagykereskedelmi árak meghatározásakor nem a saját nyersolaj-beszerzési költségéből indul ki, hanem az úgynevezett importparitásos elvet alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy azt vizsgálja, mennyibe kerülne a hazai nagykereskedelmi vevőnek a benzin vagy a dízel, ha azt külföldi – például mediterrán vagy északnyugat-európai – finomítóktól szerezné be.

Az árakat az európai jegyzésárakhoz igazítják, amelyeket többek között a genovai és rotterdami piaci tranzakciók alapján állapítanak meg.

A referenciaárakat dollárban jegyzik, így a forint–dollár árfolyam alakulása is közvetlen hatással van a hazai üzemanyagárakra.

Ha ingyen jönne az orosz olaj, akkor se lenne olcsóbb a tankolás

Az olcsóbb orosz olaj és az extraprofitadó

Mindennek az árképzésben még sincs jelentősége, a Mol profitjának alakulására annál inkább. A magyar olajtársaság ugyanis a beszerzésen realizált előnyt nem érvényesíti a feldolgozás után az értékesítési (nagykereskedelmi) áraiban, tehát annak, hogy mennyiért veszi az olajat, nincs szerepe az árak alakulásában – ugyanakkor a kormány 2022-ben extraprofitadót vetett ki a Molra, amely csaknem teljes egészében lefölözi az orosz olajon nyert hasznot, és azt a rezsivédelmi alapba irányítja, ahonnan a rezsicsökkentést finanszírozzák.