Ilyet még nem láttak a magyarok: jönnek haza a MÁV mozdonyai Ausztriából, a Budapest–Belgrád vasútvonalon fognak száguldani – fotón az első két Siemens Eurosprinter

„A MÁV Személyszállítási Zrt. már készül a 150-es vonal újranyitasa okán a többletjármű-igényre” – olvasható a HBweb Facebook-posztjában.

Fotó: Xinhua via AFP

A tömegközlekedésre szakosodott oldal szerint a 2024 óta bérelt, de EVM-hiány és futáskiegyenlítés miatt eddig csak Ausztriában közlekedett Siemens ES64U2-es villamos mozdonyok megkezdik hazai pályafutásukat.

A honosítás és a futásengedély megszerzése után – a korábbiaktól eltérően magyar pályaszámot is kapnak. 91 55 0470 2xy az új pályaszám, ahol xy megegyezik a német 182 5xy számaival. A mozdonyok 2024 óta a MÁV arculatát viselik.

A Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán az infrastruktúra már elkészült: a váltók, az épületek, a peronok és a felsővezeték már áll – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

Most következnek az úgynevezett sötétüzemi próbák, amelyeken a vasúti szerelvényekkel tesztelik a pályát és a rendszert.

Az irányítóközpont Kiskunhalason épült meg, ahonnan Budapesttől Kelebiáig irányítják a vonatokat, sőt az utastájékoztatás is onnan történik. Hegyi Zsolt a létesítmény korszerűnek nevezte, mivel az nagyrészt automatizált.

A Keleti pályaudvaron többről van szó, mint két peron 300 millió forintból való megemeléséről

Korábban attól volt hangos a sajtó, hogy a BuBe vonalán közlekedő kínai vonatokat a budapesti Keleti pályaudvaron már tesztelték, és megállapították, hogy meg kell emelni a peronokat, hogy szinkronba hozzák őket a szerelvényekkel.

Hegyi Zsolt az ATV-nek elmondta, hogy a Keleti pályaudvaron az összes peront meg kellene emelni 20 centivel. Ez azonban nagyjából annyiba – ötmilliárd forintba – kerülne, mint a Keleti pályaudvaron tavaly végzett felújítás. A munka azért ilyen drága, mert nem egyszerűen betont kell önteni a meglévőre.