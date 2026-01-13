Most érkezett: bezárt Ferihegy – megcsúszott gurulás közben a világ legnagyobb két hajtóművese
Megcsúszott egy teherszállító repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kedd hajnalban, a téli időjárás okozta nehéz körülmények miatt. Az Ethiopian Cargo egyik Boeing 777F típusú repülőgépe az állóhelyre történő gurulás közben csúszott meg a gurulóúton, a személyzet vontató segítségét kérte. Az üzemeltető azóta közölte, hogy ideiglenesen nem indítanak és nem is fogadnak járatokat Ferihegyen.
Bezárt Ferihegy a megcsúszott teherszállító miatt
Az esettel kapcsolatban további részletek egyelőre nem ismertek, azokat a reptérüzemeltető válasza alapján közlik majd – tájékoztatott az AIRportal Facebookon. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője tájékoztatása szerint január 13. hajnal óta havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést a repülőtéren és környezetében. A biztonság érdekében a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültséget rendelték el, miközben a szakemberek folyamatosan takarítják a futópályákat, a gurulóutakat és az előtereket.
Időközben az AIRportal azt is megerősítette, hogy
kedden 10:25-kor bezárt Ferihegyen a repülőtér.
Egészen idáig a repülőtér két futópályával üzemelt, a járatok érkezése és indulása biztonságosan zajlott, de úgy tűnik, hogy a vezetőség túl kockázatosnak ítélte a helyzetet. A hivatalos közlés szerint „az ónos eső és az extrém jegesedés miatt” biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, és arra kérik az utasokat, hogy kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit.
Bő egy héten belül két megcsúszás is történt: a Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest–Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt – nyilatkozta a Budapest Airport január 5-én. A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.
Ítéletidő: elesett a bécsi reptér, ezzel már nem tudnak elbánni – máshol sem jobb a helyzet
Nem csak itthon esik az ónos eső. Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légi járatokat a bécsi repülőtér – jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője. A szóvivő szerint a bécsi repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani.
A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.
Az érkező járatokat más repülőterekre – például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe – irányítják át. A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető. Válságstáb alakult, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és dönt a forgalom újraindításáról – olvasható a repülőtér honlapján.
A szlovák meteorológiai szolgálat tükörjég veszélyére figyelmeztetett Pozsony térségében és a Nagyszombati járás több körzetében, a riasztás egyelőre este 6 óráig érvényes. Pozsonyban fennakadásokra kell számítani a közösségi közlekedésben, főleg a villamos- és trolibuszjáratoknál tükörjég és felsővezeték-jegesedés miatt – közölte a pozsonyi közlekedési vállalat (DPB).
Tükörjég bénította meg kedd reggel a prágai repülőteret is, amely „nagyon mérsékelt üzemmódban” működik az erős ónos eső miatt. A repülőtér szóvivője szerint korlátozzák az érkező járatok fogadását, hogy legyen idő a guruló-, parkoló- és kifutópályák jégmentesítésére. A meteorológiai szolgálat szerint kora reggel óta ónos eső esik Csehország több részén, és sokfelé délutánig jegesek maradnak az utak.
Továbbra sem számíthatunk tiszta, szép időre
Kedden tovább romlik az időjárás, erősen felhős, sokfelé borult égbolttal kell számolni országszerte. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint az ország északkeleti kétharmadában több helyen hullhat csapadék: nagyjából a Hatvan–Orosháza vonaltól keletre havazás valószínű, helyenként újabb 5-10 centiméter friss hóval. Nyugatabbra ugyanakkor a havat fokozatosan ónos eső, illetve fagyott eső válthatja fel, ami kiterjedt jegesedést okozhat, elsősorban a mellékutakon és a kevésbé járt szakaszokon. A közlekedés több térségben is rendkívül nehézzé válhat, ezért fokozott óvatosságra van szükség.
A hőmérséklet kedden általában mínusz 10 és plusz 2 Celsius-fok között alakul, a leghidegebb idő továbbra is az északkeleti országrészben várható.
Szerdára sem hoz megnyugvást az időjárás. Sokfelé képződik sűrű köd, tartósan rosszak lehetnek a látási viszonyok, csupán a délnyugati határ közelében szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Helyenként gyenge ónos csapadék, szállingózó hó vagy zúzmara is előfordulhat, ami tovább növeli a csúszásveszélyt. A hajnali minimumok jellemzően mínusz 7 fok körül alakulnak, napközben pedig legfeljebb plusz 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, így a téli, jeges körülmények többfelé tartósan megmaradhatnak.
A Wizz Airnek is több gépet kellet átirányítania
A társaság tájékoztatása szerint a rendkívüli időjárási helyzet miatt a budapesti, pozsonyi és bécsi repülőtér is ideiglenesen bezárt, az ónos eső a légiközlekedés minden szereplőjére kihatással van. A Wizz Air több járata is érintett,
eddig 5, Ferihegyre tartó repülőgép kényszerült másik repülőtéren landolni,
a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak addig, amíg a gép budapesti fogadása nem biztosított. A Wizz Air mindenben szorosan együttműködik a repülőterek üzemeltetőivel, hogy minden utas a lehető leghamarabb eljusson a célállomására. Azon utasokat, akik másik repülőtéren landoltak, a Wizz Air a lehető leghamarabb repülőgéppel, vagy busszal viszi a mentrendben szereplő légikikötőbe.