Most érkezett: bezárt Ferihegy – megcsúszott gurulás közben a világ legnagyobb két hajtóművese

Az ítéletidő nem kímélte Ferihegyet sem: a hó és az ónos eső miatt megcsúszott az Ethiopian Cargo egyik Boeing 777F típusú teherszállító repülőgépe. A Budapest Airport közleménye szerint kedden 10:25-től kezdve átmenetileg nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.
VG
2026.01.13, 10:37
Frissítve: 2026.01.13, 13:44

Megcsúszott egy teherszállító repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kedd hajnalban, a téli időjárás okozta nehéz körülmények miatt. Az Ethiopian Cargo egyik Boeing 777F típusú repülőgépe az állóhelyre történő gurulás közben csúszott meg a gurulóúton, a személyzet vontató segítségét kérte. Az üzemeltető azóta közölte, hogy ideiglenesen nem indítanak és nem is fogadnak járatokat Ferihegyen.

Ferihegy
Most érkezett: bezárt Ferihegy – megcsúszott gurulás közben a világ legnagyobb két hajtóművese / Fotó: Budflyer / Facebook

Bezárt Ferihegy a megcsúszott teherszállító miatt

Az esettel kapcsolatban további részletek egyelőre nem ismertek, azokat a reptérüzemeltető válasza alapján közlik majd – tájékoztatott az AIRportal Facebookon. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője tájékoztatása szerint január 13. hajnal óta havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést a repülőtéren és környezetében. A biztonság érdekében a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültséget rendelték el, miközben a szakemberek folyamatosan takarítják a futópályákat, a gurulóutakat és az előtereket.

Időközben az AIRportal azt is megerősítette, hogy

kedden 10:25-kor bezárt Ferihegyen a repülőtér.

Egészen idáig a repülőtér két futópályával üzemelt, a járatok érkezése és indulása biztonságosan zajlott, de úgy tűnik, hogy a vezetőség túl kockázatosnak ítélte a helyzetet. A hivatalos közlés szerint „az ónos eső és az extrém jegesedés miatt”  biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, és arra kérik az utasokat, hogy kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit. 

Bő egy héten belül két megcsúszás is történt: a Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest–Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt – nyilatkozta a Budapest Airport január 5-én. A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.

Ítéletidő: elesett a bécsi reptér, ezzel már nem tudnak elbánni – máshol sem jobb a helyzet

Nem csak itthon esik az ónos eső. Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légi járatokat a bécsi repülőtér – jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője. A szóvivő szerint a bécsi repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani.

A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban. 

Az érkező járatokat más repülőterekre – például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe – irányítják át. A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető. Válságstáb alakult, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és dönt a forgalom újraindításáról – olvasható a repülőtér honlapján.

Töb légitársaság is átirányítja gépeit / Fotó: Lázár János / Facebook

A szlovák meteorológiai szolgálat tükörjég veszélyére figyelmeztetett Pozsony térségében és a Nagyszombati járás több körzetében, a riasztás egyelőre este 6 óráig érvényes. Pozsonyban fennakadásokra kell számítani a közösségi közlekedésben, főleg a villamos- és trolibuszjáratoknál tükörjég és felsővezeték-jegesedés miatt – közölte a pozsonyi közlekedési vállalat (DPB).

Tükörjég bénította meg kedd reggel a prágai repülőteret is, amely „nagyon mérsékelt üzemmódban” működik az erős ónos eső miatt. A repülőtér szóvivője szerint korlátozzák az érkező járatok fogadását, hogy legyen idő a guruló-, parkoló- és kifutópályák jégmentesítésére. A meteorológiai szolgálat szerint kora reggel óta ónos eső esik Csehország több részén, és sokfelé délutánig jegesek maradnak az utak.

Tükörjég borítja jelenleg Ferihegy kifutóit / Fotó: Lázár János / Facebook

Továbbra sem számíthatunk tiszta, szép időre

Kedden tovább romlik az időjárás, erősen felhős, sokfelé borult égbolttal kell számolni országszerte. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint az ország északkeleti kétharmadában több helyen hullhat csapadék: nagyjából a Hatvan–Orosháza vonaltól keletre havazás valószínű, helyenként újabb 5-10 centiméter friss hóval. Nyugatabbra ugyanakkor a havat fokozatosan ónos eső, illetve fagyott eső válthatja fel, ami kiterjedt jegesedést okozhat, elsősorban a mellékutakon és a kevésbé járt szakaszokon. A közlekedés több térségben is rendkívül nehézzé válhat, ezért fokozott óvatosságra van szükség. 

A hőmérséklet kedden általában mínusz 10 és plusz 2 Celsius-fok között alakul, a leghidegebb idő továbbra is az északkeleti országrészben várható.

Szerdára sem hoz megnyugvást az időjárás. Sokfelé képződik sűrű köd, tartósan rosszak lehetnek a látási viszonyok, csupán a délnyugati határ közelében szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Helyenként gyenge ónos csapadék, szállingózó hó vagy zúzmara is előfordulhat, ami tovább növeli a csúszásveszélyt. A hajnali minimumok jellemzően mínusz 7 fok körül alakulnak, napközben pedig legfeljebb plusz 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, így a téli, jeges körülmények többfelé tartósan megmaradhatnak.

A Wizz Airnek is több gépet kellet átirányítania

A társaság tájékoztatása szerint a rendkívüli időjárási helyzet miatt a budapesti, pozsonyi és bécsi repülőtér is ideiglenesen bezárt, az ónos eső a légiközlekedés minden szereplőjére kihatással van. A Wizz Air több járata is érintett, 

eddig 5, Ferihegyre tartó repülőgép kényszerült másik repülőtéren landolni, 

a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak addig, amíg a gép budapesti fogadása nem biztosított. A Wizz Air mindenben szorosan együttműködik a repülőterek üzemeltetőivel, hogy minden utas a lehető leghamarabb eljusson a célállomására. Azon utasokat, akik másik repülőtéren landoltak, a Wizz Air a lehető leghamarabb repülőgéppel, vagy busszal viszi a mentrendben szereplő légikikötőbe.

