A II. világháború óta nem történt ilyen a Földön: amerikai tengeralattjáró torpedóval lőtt szét egy iráni hadihajót – videón a brutális találat

Egy amerikai haditengerészeti tengeralattjáró elsüllyesztette az iráni IRIS Dena fregattot az Indiai-óceánon egy Mark–48 torpedóval. A támadás a második világháború óta az első olyan eset, amikor amerikai tengeralattjáró torpedóval semmisített meg ellenséges hadihajót. A támadás ismét ráirányította a figyelmet az amerikai haditengerészet tengeralattjáró-flottájának csapásmérő képességeire.
VG
2026.03.07, 14:13

Egy amerikai haditengerészeti tengeralattjáró elsüllyesztette az iráni IRIS Dena fregattot az Indiai-óceánon egyetlen Mark–48 torpedóval. A támadás történelmi jelentőségű, mert a második világháború óta ez volt az első alkalom, hogy egy amerikai tengeralattjáró torpedóval süllyesztett el ellenséges hadihajót – írja a Marine Insight.

India és a Fülöp-szigetek először tartott közös haditengerészeti járőrözést a Dél-kínai-tengeren / Fotó: AFP
Amerikai haditengerészeti torpedótámadás süllyesztett el iráni fregattot / Fotó: AFP

A jelentések szerint a fregatt 180 fős legénységgel tartózkodott a fedélzeten. A támadást követően a Srí Lanka-i haditengerészet 32 tengerészt tudott kimenteni a vízből, miközben a mentési és keresési műveletek tovább folytatódtak. A hatóságok a helyszínen holttesteket is találtak, ami azt jelzi, hogy a támadás súlyos veszteségekkel járt.

Vijitha Herath külügyminiszter közlése szerint a segélyhívás helyi idő szerint hajnali 5 óra 8 perckor érkezett be.

Az IRIS Dena egy Moudge-osztályú fregatt volt, amely Srí Lanka déli partjai közelében hajózott, miután korábban részt vett egy haditengerészeti gyakorlaton a Bengáli-öbölben. A támadást végrehajtó amerikai gyors támadó tengeralattjáró kilétét a hadműveleti biztonságra hivatkozva nem hozták eddig nyilvánosságra.

A fregattot egy Mark–48 típusú torpedó találta el. Ez a fegyver közel 3800 fontot nyom, és egy körülbelül 650 fontos robbanófejjel van felszerelve. A torpedó a hajó tatja alatt robbant fel, ami rendkívül pusztító hatással járt. A robbanás felemelte a hajót a vízből, majd kettészakította a hajótestet, amely néhány percen belül elsüllyedt.

Azonnali hatást ért el a haditengerészet torpedótámadása

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a támadást „csendes halálnak” nevezte, utalva a tengeralattjárók rejtett és váratlan csapásmérő képességére. Dan Caine tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke megerősítette, hogy a csapás azonnali hatást ért el.

A szakértők szerint az ilyen típusú támadások rendkívül ritkák a modern hadviselésben. 

Thomas Shugart, az amerikai haditengerészet egykori tengeralattjáró-parancsnoka arra emlékeztetett, hogy hasonló tengeralattjárós támadások főként a második világháború idején történtek. A későbbi évtizedekből szinte egyetlen ismert eset említhető: az 1982-es falklandi háború, amikor a brit HMS Conqueror tengeralattjáró elsüllyesztette az argentin General Belgrano cirkálót.

Shugart szerint a mostani művelet egyértelműen demonstrálja az amerikai haditengerészet képességeit. Mint fogalmazott, az akció azt mutatja, hogy az Egyesült Államok képes felkutatni, követni és megsemmisíteni a távoli fenyegetéseket.

A Mark–48 torpedó működése

A Mark–48 ADCAP torpedó jelenleg az amerikai haditengerészet egyik fő hajó elleni fegyvere. A rendszer szonárral követi a célpontot, majd a hajó gerince alatt robban. Az így keletkező gázbuborék megbontja a hajótest szerkezetét, ami gyors elsüllyedést okozhat.

A támadás tovább növelheti az Egyesült Államok és Irán közötti tengeri feszültséget. Caine tábornok szerint eddig már több mint húsz iráni haditengerészeti egységet semlegesítettek, és a következő 24–48 órában további csapások is várhatók iráni hajók és infrastruktúra ellen.

Az amerikai tengeralattjárók az elmúlt évtizedekben elsősorban felderítési feladatokat és rakétacsapásokat hajtottak végre. A legutóbbi amerikai torpedós tengeralattjáró-támadás 1945-ben történt, amikor a USS Torsk elsüllyesztett egy japán járőrhajót. A mostani incidens ezért nemcsak katonai, hanem történelmi szempontból is jelentős eseménynek számít.

