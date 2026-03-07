Deviza
Iráni háború: sokkal nagyobb a baj az olajnál és a gáznál, itt az első világváros, ami kifogy az élelmiszerből – tíz napnyi tartalék maradt

A Perzsa-öböl térségében kialakult szállítási fennakadások miatt az egyik leggazdagabb városban akár tíz napon belül kifogyhatnak a friss élelmiszerek. A katonai konfliktus miatt a légi és tengeri áruszállítás is súlyosan korlátozott, Dubaj ellátása pedig különösen érzékeny a szállítási zavarokra: a város élelmiszereinek jelentős részét importból biztosítja.
VG
2026.03.07, 16:15

A Perzsa-öböl térségében kialakult szállítási zavarok miatt Dubajban mindössze mintegy tíz napra elegendő friss élelmiszerkészlet maradhat – figyelmeztetett Stefan Paul, a svájci Kuehne+Nagel logisztikai óriáscég vezérigazgatója. A vállalat vezetője a svájci SRF televíziónak adott interjúban beszélt arról, hogy a térségben zajló katonai műveletek következtében komoly fennakadások alakultak ki a szállítmányozásban – írja a The Moscow Times.

Dubaj
Dubaj ellátása különösen érzékeny a szállítási zavarokra /Fotó: Unsplash

A válság hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai műveleteket hajt végre Irán ellen, ami a térség közlekedési és kereskedelmi útvonalain is érezhető hatást gyakorol. A konfliktus miatt a Közel-Keleten a légi közlekedés szinte teljesen leállt. 

Stefan Paul szerint a fennakadások a globális légi teherszállítás mintegy 18 százalékát érintik. A problémák nemcsak az élelmiszer-ellátást nehezítik, hanem más érzékeny árucsoportokat is.

A zavarok miatt késnek a hűtött szállítást igénylő gyógyszerek, valamint a friss gyümölcsök és más rövid eltarthatóságú termékek. A tengeri szállítás sem működik zavartalanul. A Perzsa-öböl térségében mintegy száz konténerszállító hajó rekedt a kikötők közelében, miközben több hajótársaság igyekszik elkerülni a Hormuzi-szoroson való áthaladást. 

A logisztikai vállalatok korlátozottan működnek Dubaj területén

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy egyes logisztikai vállalatok már korlátozták működésüket a térségben. A dán Maersk például felfüggesztette a rakományok fogadását és indítását több Perzsa-öböl menti országban, köztük az Egyesült Arab Emírségekben, Ománban, Kuvaitban, Katarban, Bahreinben, Szaúd-Arábiában és Irakban.

A logisztikai cégek alternatív megoldásokat keresnek a szállítás fenntartására. Az egyik lehetőség, hogy a termékeket repülőgéppel juttatják el Szaúd-Arábiába, majd onnan teherautókkal szállítják tovább a régió más országaiba. Stefan Paul azonban arra figyelmeztetett, hogy ez rendkívül bonyolult és korlátozott hatékonyságú megoldás.

A logisztikai fennakadások érzékelhető hatással vannak a szállítási költségekre

A Bloomberg adatai szerint a Délkelet-Ázsiából Európába irányuló áruszállítás díja

több mint 6 százalékkal emelkedett, kilogrammonként 3,82 dollárra.

A Közel-Keletről az Európai Unióba irányuló fuvarozás ára 8 százalékkal nőtt, míg a Kínából az Egyesült Államokba irányuló szállítás költsége 15 százalékkal emelkedett, elérve a 6,90 dollárt kilogrammonként. A térség legnagyobb légitársaságai – köztük a Qatar Airways, az Emirates és az Etihad – szintén korlátozták a teherszállítást. Ez tovább nehezíti az áruk gyors eljuttatását a Közel-Kelet országaiba.

A hajósokat is sújtja a Perzsa-öböl válsága

A helyzet a térségben dolgozó tengerészeket is súlyosan érinti. A londoni székhelyű Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára, Arsenio Dominguez szerint mintegy húszezer hajós rekedt a Perzsa-öbölben az Irán elleni izraeli-amerikai offenzíva miatt.

A szakember elfogadhatatlannak és fenntarthatatlannak nevezte a kialakult helyzetet, és felszólította az érintett feleket, hogy tegyenek lépéseket a tengerészek biztonságának, egészségének és a hajózás szabadságának biztosítására.

