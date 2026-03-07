Harc nélkül megadná magát Amerikának egy újabb ország, nem akar Venezuela és Irán sorsára jutni: Trump már a visszatérést tervezi

Kuba az összeomlás szélén áll, és már megegyezne az Egyesült Államokkal – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök szerint Havanna készen állhat a tárgyalásokra Washingtonnal, miközben a szigetország gazdasági és energiaellátási válsága egyre súlyosabb.

Kuba az összeomlás szélén áll Donald Trump amerikai elnök kijelentése szerint / Fotó: Mandel Ngan /AFL

Trump a CNN amerikai hírtelevíziónak adott telefonos interjúban azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak „rengeteg ideje van”, ugyanakkor szerinte Kuba most, több mint ötven év után készen állhat egy megállapodásra. Hozzátette, hogy a kubai ügyek kezelésével Marco Rubio külügyminisztert bízta meg. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, hogy Washington jelenleg elsősorban az Iránnal zajló háborúra összpontosít.

Korábban Trump már azt is kijelentette, hogy szerinte csak idő kérdése, hogy az emberek az Egyesült Államokból hazatérjenek a karibi országba. A kubai gazdaság helyzete az elmúlt hónapokban tovább romlott és a korábban is gyengélkedő gazdaság január óta még nehezebb helyzetbe került, miután Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását követően Washington nyomására leálltak a venezuelai olajszállítások a szigetre.

A légiközlekedést is elérte a Kuba üzemanyaghiánya

A kialakult üzemanyaghiány már a közlekedést és a turizmust is érinti. Az Air France szerdán bejelentette, hogy a kubai üzemanyaghiány miatt ideiglenesen felfüggeszti járatait a Párizs–Charles de Gaulle repülőtér és Havanna között. A járatok március 29-től legalább június közepéig nem közlekednek.

A francia légitársaság közleményt adott ki, ami szerint döntést a kubai üzemanyaghiány, valamint annak gazdasági és turisztikai tevékenységre gyakorolt hatása indokolta. A jelenlegi tervek szerint a járatok június 15-től indulhatnak újra, amennyiben a helyzet addigra javul. Az Air France eddig heti három alkalommal közlekedett a karibi szigetre Boeing 787-es nagy kapacitású repülőgéppel.

Az utasok megfelelő tájékoztatást kapnak

A légitársaság közölte azt is, hogy a foglalással rendelkező utasokat egyénileg értesítik e-mailben, SMS-ben és az Air France alkalmazásán keresztül. Az érintettek számára elhalasztást, jóváírást vagy teljes visszatérítést kínálnak fel díjmentesen.