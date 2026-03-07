Trump azonnal kihirdette: Irán vereséget szenvedett a háborúban – "Vesztesek vagytok, ma olyan csapást kaptok, amit eddig még soha"
Donald Trump amerikai elnök éles hangvételű poszttal reagált az Irán körüli fejleményekre. Arról írt, hogy Teherán vereséget szenvedett azzal, hogy bocsánatot kért a Közel-Kelet országaitól. Az elnök szerint Irán megígérte, hogy többé nem támadja a térség államait, és felhagy a fenyegető politikával. Trump úgy fogalmazott az üzenetében, hogy Irán azért kényszerült erre az ígéretre, mert az Egyesült Államok és Izrael folyamatos katonai támadásai erős nyomást gyakoroltak rá.
Az amerikai elnök állítása szerint Irán korábban arra törekedett, hogy átvegye az irányítást a Közel-Kelet felett, és domináns hatalommá váljon a térségben.
Trump úgy fogalmazott, hogy ez az első alkalom több ezer év alatt, amikor Irán vereséget szenvedett a környező közel-keleti országoktól.
Ezért köszönetet járt neki és az Egyesült Államoknak
Trump szerint Irán a Közel-Kelet vesztese
Az elnök bejegyzésében azt írta, hogy Irán már nem a „Közel-Kelet zaklatója”, hanem „a Közel-Kelet vesztese” és szerinte ez a helyzet hosszú ideig fennmaradhat, egészen addig, amíg Irán fel nem adja jelenlegi politikáját vagy – ahogy fogalmazott – akár teljesen össze nem omlik.
Trump azt is jelezte, hogy Irán a közeljövőben további súlyos csapásokkal nézhet szembe,
olyan célpontokat fognak támadni, amelyeket eddig soha.
Trump üzenete a Közel-Keleten zajló konfliktus közepette hangzott el, miközben Washington külpolitikai figyelme továbbra is a térségben zajló eseményekre összpontosul.
Az amerikai elnök korábban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok jelenleg az Iránnal kapcsolatos katonai helyzetre koncentrál.
Trump reakciójának előzménye, hogy az iráni elnök váratlanul bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, amelyekre támadást mért. Irán felfüggeszti a szomszédos országok elleni támadásait.
Érdemes tisztázni, hogy az iráni háború két mezsgyén zajlik: egyrészt a perzsa állam harcban áll Izraellel és Amerikával, másrészt a közel-keleti térségben számos csapást mért főképp arabb, de uniós országok területére, hogy bosszút álljon a nemzetközi haderők bázisain.
Irán az őt érő amerikai-izraeli támadások február 28-i kezdete óta több támadást intézett a Perzsa-öböl országai,
- az Egyesült Arab Emírségek,
- Katar,
- Bahrein,
- Omán
- és Szaúd-Arábia
ellen részben azzal az indokkal, hogy a síita állam elleni műveletek közül többet az ott lévő amerikai támaszpontokról indítottak. Az irán elnök most az utóbbi katonai műveletekért kért bocsánatot, lényegében a semmiből, és hirdetett teljesen új megközelítést.
Izraellel és Amerikával szemben viszont változatlan az ellenségeskedés. Trump tehát ezért lépett fel az eddigieknél is keményebben a perzsa állammal szemben. Híradások szerint szérazföldi műveletekt is fontolgat.
Kuba is az összeomlás szélén áll
A közel-keleti feszültségek mellett Trump egy másik térség, a Karib-tenger helyzetéről is beszélt. Az amerikai elnök pénteken azt mondta, hogy Kuba az összeomlás szélén áll, és szerinte Havanna már készen állhat arra, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal. Trump a CNN amerikai hírtelevíziónak adott telefonos interjúban azt mondta, hogy Washingtonnak rengeteg ideje van, ugyanakkor szerinte
a kubai vezetés most, több mint ötven év után nyitott lehet egy megállapodásra.
Az elnök hozzátette, hogy a kubai ügyek kezelésével Marco Rubio külügyminisztert bízta meg. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok jelenleg elsősorban az Iránnal kapcsolatos háborús helyzetre összpontosít.
Kuba gazdasági helyzete az elmúlt hónapokban tovább romlott. A szigetországban egyre súlyosabb energiaválság alakult ki, amelynek egyik fő oka, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása után Washington nyomására leálltak a venezuelai olajszállítások a karibi országba. Ez jelentős üzemanyaghiányt okozott, amely már a közlekedést és a turizmust is érinti.
A kialakult helyzet miatt a légiközlekedésben is fennakadások jelentkeztek. Az Air France bejelentette, hogy a kubai üzemanyaghiány miatt ideiglenesen felfüggeszti járatait a Párizs–Charles de Gaulle repülőtér és Havanna között. A járatok március 29-től legalább június közepéig nem közlekednek.