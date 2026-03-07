Trump azonnal kihirdette: Irán vereséget szenvedett a háborúban – "Vesztesek vagytok, ma olyan csapást kaptok, amit eddig még soha"

Donald Trump amerikai elnök éles hangvételű poszttal reagált az Irán körüli fejleményekre. Arról írt, hogy Teherán vereséget szenvedett azzal, hogy bocsánatot kért a Közel-Kelet országaitól. Az elnök szerint Irán megígérte, hogy többé nem támadja a térség államait, és felhagy a fenyegető politikával. Trump úgy fogalmazott az üzenetében, hogy Irán azért kényszerült erre az ígéretre, mert az Egyesült Államok és Izrael folyamatos katonai támadásai erős nyomást gyakoroltak rá.

Donald Trump amerikai elnök Iránról és a közel-keleti helyzetről írt egy posztjában / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai elnök állítása szerint Irán korábban arra törekedett, hogy átvegye az irányítást a Közel-Kelet felett, és domináns hatalommá váljon a térségben.

Trump úgy fogalmazott, hogy ez az első alkalom több ezer év alatt, amikor Irán vereséget szenvedett a környező közel-keleti országoktól.

Ezért köszönetet járt neki és az Egyesült Államoknak

Trump szerint Irán a Közel-Kelet vesztese

Az elnök bejegyzésében azt írta, hogy Irán már nem a „Közel-Kelet zaklatója”, hanem „a Közel-Kelet vesztese” és szerinte ez a helyzet hosszú ideig fennmaradhat, egészen addig, amíg Irán fel nem adja jelenlegi politikáját vagy – ahogy fogalmazott – akár teljesen össze nem omlik.

Trump azt is jelezte, hogy Irán a közeljövőben további súlyos csapásokkal nézhet szembe,

olyan célpontokat fognak támadni, amelyeket eddig soha.

Trump üzenete a Közel-Keleten zajló konfliktus közepette hangzott el, miközben Washington külpolitikai figyelme továbbra is a térségben zajló eseményekre összpontosul.

Az amerikai elnök korábban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok jelenleg az Iránnal kapcsolatos katonai helyzetre koncentrál.

Trump reakciójának előzménye, hogy az iráni elnök váratlanul bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, amelyekre támadást mért. Irán felfüggeszti a szomszédos országok elleni támadásait.

Érdemes tisztázni, hogy az iráni háború két mezsgyén zajlik: egyrészt a perzsa állam harcban áll Izraellel és Amerikával, másrészt a közel-keleti térségben számos csapást mért főképp arabb, de uniós országok területére, hogy bosszút álljon a nemzetközi haderők bázisain.