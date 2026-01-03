Rendkívüli: az amerikaiak elfogták Maduro venezuelai elnököt – sőt még el is vitték
Az amerikaiak elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt ezt maga Donald Trump amerikai elnök jelentette be – ezt írja a Bloomberg. Nem is csak elfogták, hanem a világszerte elképedést kiváltó éjszakai légicsapás-sorozatot követően kirepítették Venezuelából. Az elképesztő fordulat elhárítja-e, hogy újabb veszélyes háború kezdődjön a Földön, még nem világos, de az már biztos, hogy az események másképpen pörögnek le, mint korábbi hasonló helyzetekben.
Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású csapást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit – feleségével együtt – elfogtunk és kirepítettünk az országból
– írta Trump a közösségi médiában a Bloomberg jelentése szerint.
Trump közölte, hogy 11 órakor sajtótájékoztatót tart floridai otthonában, Mar-a-Lagóban.
Itt az új háború – volt az első reakció, de ez most mindent felülírhat
Az amerikai hadsereg már helyi idő szerint éjszaka 2 óra előtt kezdett légicsapásokat végrehajtani caracasi és más venezuelai célpontok ellen.
"Itt az újabb háború" – értékelt a biztonságpolitika szakértő Demkó Attila, aki felhívta a figyelmet: ha az akciót előzetesen nem egyeztették az oroszokkal és a kínaiakkal, komoly világpolitikai feszültség keletkezhet miatta.
Maduró villámgyors elfogása, amely minden bizonnyal különleges esetként kerül a történelemkönyvekbe, mindezt akár felül is írhatja, amennyiben vezetője híján gyorsan összeomlik a venezuelai rezsim és az amerikai támadást nem követi háborút eredményező eszkaláció.
A venezuelai kormány, ez kiderült, a helyén van.
Maduro évtizede dacol az amerikaiakkal
Maduro eltávolítása példátlan beavatkozást jelent Venezuelával szemben. Megdöbbentő bukás – értékel a hírügynökség. Maduró 2013-ban lett elnök, és már Trump első elnöki ciklusa óta az Egyesült Államok nyomásgyakorló kampányának célpontja volt.
Trump hónapok óta növelte a térségben az amerikai katonai jelenlétet, engedélyezett több támadást állítólagos drogcsempész hajók ellen, és megszervezte a Venezuelába tartó és onnan induló, szankcionált olajszállító tankerek blokádját.
A múlt hónapban Trump arra figyelmeztetett, hogy kampánya „csak egyre nagyobb lesz, és a rájuk mért sokk olyan lesz, amilyet még soha nem tapasztaltak”. Marco Rubio külügyminiszter korábban azt mondta, hogy Venezuela együttműködése drogkartellekkel és terroristákkal közvetlen fenyegetést jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára.
Venezuelai kormány: az olajunkat akarják
A fővárosban az első robbanásokat helyi idő szerint hajnali 2 óra körül hallották, és a lakosok szerint órákon át lehetett látni és hallani a felettük repülő repülőgépeket. Több robbanás a caracasi Fuerte Tiuna katonai bázis környékén történt.
A venezuelai kormány közölte: három államban katonai és civil célpontokat értek támadások, hozzátéve, hogy ez az Egyesült Államok kísérlete az ország olajkészleteinek megszerzésére – számol be a Bloomberg. Meg nem erősített videófelvételeken repülőgépek láthatók Caracas felett, valamint olyan jelenetek, amelyek városi célpontok elleni rakétacsapásokra utalnak.
Felszólítjuk Latin-Amerika, a Karib-térség és a világ népeit és kormányait, hogy aktív szolidaritásban mozduljanak meg ezzel az imperialista agresszióval szemben
– áll a közleményben.