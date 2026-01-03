Rendkívüli: az amerikaiak elfogták Maduro venezuelai elnököt – sőt még el is vitték

Az amerikaiak elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt ezt maga Donald Trump amerikai elnök jelentette be – ezt írja a Bloomberg. Nem is csak elfogták, hanem a világszerte elképedést kiváltó éjszakai légicsapás-sorozatot követően kirepítették Venezuelából. Az elképesztő fordulat elhárítja-e, hogy újabb veszélyes háború kezdődjön a Földön, még nem világos, de az már biztos, hogy az események másképpen pörögnek le, mint korábbi hasonló helyzetekben.

Ez egy évtizedes párviadal: Trump most kiütötte Madurót? Fotó: AFP

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású csapást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit – feleségével együtt – elfogtunk és kirepítettünk az országból

– írta Trump a közösségi médiában a Bloomberg jelentése szerint.

Trump közölte, hogy 11 órakor sajtótájékoztatót tart floridai otthonában, Mar-a-Lagóban.

Itt az új háború – volt az első reakció, de ez most mindent felülírhat

Az amerikai hadsereg már helyi idő szerint éjszaka 2 óra előtt kezdett légicsapásokat végrehajtani caracasi és más venezuelai célpontok ellen.

"Itt az újabb háború" – értékelt a biztonságpolitika szakértő Demkó Attila, aki felhívta a figyelmet: ha az akciót előzetesen nem egyeztették az oroszokkal és a kínaiakkal, komoly világpolitikai feszültség keletkezhet miatta.

Maduró villámgyors elfogása, amely minden bizonnyal különleges esetként kerül a történelemkönyvekbe, mindezt akár felül is írhatja, amennyiben vezetője híján gyorsan összeomlik a venezuelai rezsim és az amerikai támadást nem követi háborút eredményező eszkaláció.

A venezuelai kormány, ez kiderült, a helyén van.

Maduro évtizede dacol az amerikaiakkal

Maduro eltávolítása példátlan beavatkozást jelent Venezuelával szemben. Megdöbbentő bukás – értékel a hírügynökség. Maduró 2013-ban lett elnök, és már Trump első elnöki ciklusa óta az Egyesült Államok nyomásgyakorló kampányának célpontja volt.

Trump hónapok óta növelte a térségben az amerikai katonai jelenlétet, engedélyezett több támadást állítólagos drogcsempész hajók ellen, és megszervezte a Venezuelába tartó és onnan induló, szankcionált olajszállító tankerek blokádját.