Az EU-tagnak eurója már van, kormánya nincs, de most reményük nyílt erre is

Bulgáriában tavasszal megtartják a nyolcadik parlamenti választást öt éven belül. Mivel a korrupcióellenes tüntetések miatt megbukott a koalíciós kormány, az átmeneti időszakban ideiglenes kabinet készíti elő a voksolást. Bulgária politikai válságba süllyedt, az ideiglenes kormányfő civil társadalmi aktivistát jelölt helyettesének, hogy a társadalmat megbékéltesse.
VG/MTI
2026.02.18, 15:09
Frissítve: 2026.02.18, 15:25

Bulgáriában április 19-én ismét parlamenti választásokat tartanak, öt év alatt a nyolcadikat, miután december közepén lemondott a koalíciós kormány, amelyet a korrupció elleni tömegdemonstrációk kényszerítettek távozásra.

Flag of Bulgaria bulgária
 Bulgária politikai válságba süllyedt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Aláírom (...) a 2026. április 19-re kitűzött parlamenti választásokról szóló rendeletet” – jelentette be Ilijana Jotova bolgár elnök. A politikus egyben fogadta Andrej Gjurovot, a nemzeti bank volt alelnökét, akit ideiglenes miniszterelnöknek nevezett ki a választások eredményének kihirdetéséig. „A legfontosabb feladat a törvényes parlamenti választások előkészítése, az ország törvényeinek megfelelően” – hangoztatta Jotova.

Gjurov válaszában kijelentette, hogy nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. Ennek érdekében javasolta egy olyan civil társadalmi aktivista kinevezését felelős miniszterelnök-helyettesi posztra, aki évek óta elkötelezett híve volt a választási szabálytalanságok elleni küzdelemnek.

Roszen Zseljazkov törékeny kormánya 2025 januárjában alakult, összefogva a volt miniszterelnök, Bojko Boriszov vezette Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű konzervatív pártot és három másik formációt. Kevesebb mint egy évig maradt hatalmon.

A Zseljazkov bukását kiváltó elégedetlenség hulláma az elmúlt évek során példátlan volt, és a fiatalok jelentős részét mozgósította. Tavaly november végén botrányba fulladt a kormánynak az a kísérlete, hogy gyorsított szavazáson fogadtassa el a parlamenttel a 2026-os, az első euróban számított költségvetés tervezetét. Ez a költségvetés adó- és társadalombiztosítási járulékemelést irányzott elő.

A kormány lemondását követően Rumen Radev államfő január közepén lemondott tisztségéről, azzal a céllal, hogy új pártot alapítson, és induljon a parlamenti választásokon. Bulgária így már nemcsak kormány, hanem elnök nélkül is maradt.

Ennyi volt: 146 év után megszűnt az európai ország saját pénze, mostantól már csak euróval lehet fizetni – azonnal meglátszik az infláción

Szófia jogilag köteles volt bevezetni az eurót a 2007-es Európai Unióhoz való csatlakozásakor aláírt csatlakozási szerződés értelmében. Az óvatos kiskereskedők azonban jelentős kezdőkészletet halmoztak fel euróból, illetve a pénztárgépeknek csak egy részét frissítették, hogy az első napokban levát és eurót is tudjanak kezelni.

