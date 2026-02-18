Deviza
Robert Fico odavágott Ukrajnának: mi sem küldünk több dízelt, amit csináltok az zsarolás

Rendkívüli lépéssel reagál Szlovákia a Barátság kőolajvezeték leállására. A bejelentést követően a Slovnaft teljes kapacitását a hazai piacra irányítja át, miközben stratégiai készletekhez is hozzányúlnak. Robert Fico szerint az ellátás stabil marad, de a prioritás most egyértelműen a belföldi fogyasztás.
VG
2026.02.18, 16:13
Frissítve: 2026.02.18, 16:19

A szlovák kormány rendkívüli lépésre szánta el magát az energiaellátás biztonsága érdekében: Robert Fico miniszterelnök jelentette be, hogy a pozsonyi Slovnaft finomító azonnali hatállyal leállítja az ukrajnai dízelexportot, és teljes kapacitását a belföldi piac kiszolgálására fordítja. Erre számítani lehetett, miután Ukrajna leállította a Barátság vezeték kőolajszállítását Szlovákia és Magyarország irányába. A kormányfő megerősítette: miképp Budapest, ő is a magyarok ellen irányuló zsarolásnak tekinti, amit Ukrajna tesz. A válaszlépések is hasonlók.

Robert Fico közölte a rendkívüli döntést: Szlovákia is leállítja az ukrajnai dízelexportot
Robert Fico közölte a rendkívüli döntést: Szlovákia is leállítja az ukrajnai dízelexportot / Fotó: Robert Nemeti / AFP

Fico a kabinet szerdai ülését követően közölte: a kormány 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel az állami stratégiai készletekből a Slovnaft számára. Ezzel a lépéssel a kormányfő szerint áthidalható az az időszak, amíg a tengeri úton érkező szállítmányok Horvátországba befutnak, majd onnan vezetéken jutnak el Szlovákiába. A számítások szerint ez 20-30 napos átmeneti időszakot lehet.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy 

Szlovákiában nem fenyeget üzemanyaghiány, a belső ellátás biztosított. 

A döntés ugyanakkor egyértelmű prioritásváltást jelent: a korábbi exportpiacok – köztük Ukrajna – helyett a hazai kereslet élvez elsőbbséget. Robert Fico bejelentése egyértelmű üzenet: Szlovákia elsődleges célja a hazai piac stabilitásának fenntartása, még akkor is, ha ez exportkorlátozással jár együtt. A következő hetekben az lesz a meghatározó kérdés, hogy a tengeri alternatív útvonalak valóban képesek-e pótolni a kieső vezetéki szállítást.

Nem csak Szlovákia érintett az ügyben

A vezetékes szállítás kiesése nemcsak Szlovákiát, hanem a teljes közép-európai ellátási láncot érinti, ezért a pozsonyi kabinet párhuzamosan regionális egyeztetéseket is indított. 

Csehország jelezte, hogy korlátozott mennyiségben képes lehet nyersolajat átirányítani Szlovákia felé, ugyanakkor nagyobb volumen esetén műszaki fejlesztésekre lenne szükség az infrastruktúrában.

A helyzet Magyarországon is hasonló alkalmazkodást kényszerített ki: 

a Mol a tengeri beszerzés felfuttatásán dolgozik, az Adria-kőolajvezeték szerepe ezzel felértékelődik. 

Az alternatív útvonal azonban hosszabb szállítási idővel és fokozatos kapacitáskiépítéssel jár, ami átmenetileg növelheti a logisztikai terheket.

A mostani fejlemények rámutatnak arra, hogy a régió energiaellátása továbbra is erősen függ a geopolitikai kockázatoktól. A következő hetekben az lesz a meghatározó, hogy az alternatív szállítási csatornák milyen ütemben tudják stabilizálni a finomítók nyersanyagellátását.

Magyarország is meghozta a döntést

A fejlemények érintik Magyarországot is: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szintén szerdán jelentette be, hogy Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-szállítást, amíg nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. A miniszter közölte: a Mol már megrendelt 500 ezer tonna orosz kőolajat tengeri szállításra, amely – ha a horvát fél betartja az uniós szabályokat – várhatóan március közepétől érkezhet meg.

Szijjártó Péter az ukrán döntést politikai indíttatásúnak nevezte, és arra is felhívta a figyelmet, hogy 

Magyarország és Szlovákia jelentős szerepet játszik Ukrajna villamosenergia-, földgáz- és dízelellátásában. 

A magyar kormány álláspontja szerint a kőolajszállítás újraindítása műszaki szempontból lehetséges lenne.

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

