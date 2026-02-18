Robert Fico odavágott Ukrajnának: mi sem küldünk több dízelt, amit csináltok az zsarolás

A szlovák kormány rendkívüli lépésre szánta el magát az energiaellátás biztonsága érdekében: Robert Fico miniszterelnök jelentette be, hogy a pozsonyi Slovnaft finomító azonnali hatállyal leállítja az ukrajnai dízelexportot, és teljes kapacitását a belföldi piac kiszolgálására fordítja. Erre számítani lehetett, miután Ukrajna leállította a Barátság vezeték kőolajszállítását Szlovákia és Magyarország irányába. A kormányfő megerősítette: miképp Budapest, ő is a magyarok ellen irányuló zsarolásnak tekinti, amit Ukrajna tesz. A válaszlépések is hasonlók.

Robert Fico közölte a rendkívüli döntést: Szlovákia is leállítja az ukrajnai dízelexportot / Fotó: Robert Nemeti / AFP

Fico a kabinet szerdai ülését követően közölte: a kormány 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel az állami stratégiai készletekből a Slovnaft számára. Ezzel a lépéssel a kormányfő szerint áthidalható az az időszak, amíg a tengeri úton érkező szállítmányok Horvátországba befutnak, majd onnan vezetéken jutnak el Szlovákiába. A számítások szerint ez 20-30 napos átmeneti időszakot lehet.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

Szlovákiában nem fenyeget üzemanyaghiány, a belső ellátás biztosított.

A döntés ugyanakkor egyértelmű prioritásváltást jelent: a korábbi exportpiacok – köztük Ukrajna – helyett a hazai kereslet élvez elsőbbséget. Robert Fico bejelentése egyértelmű üzenet: Szlovákia elsődleges célja a hazai piac stabilitásának fenntartása, még akkor is, ha ez exportkorlátozással jár együtt. A következő hetekben az lesz a meghatározó kérdés, hogy a tengeri alternatív útvonalak valóban képesek-e pótolni a kieső vezetéki szállítást.

Nem csak Szlovákia érintett az ügyben

A vezetékes szállítás kiesése nemcsak Szlovákiát, hanem a teljes közép-európai ellátási láncot érinti, ezért a pozsonyi kabinet párhuzamosan regionális egyeztetéseket is indított.

Csehország jelezte, hogy korlátozott mennyiségben képes lehet nyersolajat átirányítani Szlovákia felé, ugyanakkor nagyobb volumen esetén műszaki fejlesztésekre lenne szükség az infrastruktúrában.

A helyzet Magyarországon is hasonló alkalmazkodást kényszerített ki:

a Mol a tengeri beszerzés felfuttatásán dolgozik, az Adria-kőolajvezeték szerepe ezzel felértékelődik.

Az alternatív útvonal azonban hosszabb szállítási idővel és fokozatos kapacitáskiépítéssel jár, ami átmenetileg növelheti a logisztikai terheket.