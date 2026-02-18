Feje tetejére állította Izraelt a Wizz Air, pánikban a helyi versenytársak

A légi közlekedési ágazat egészére kiterjedő tiltakozást indított a Wizz Air izraeli légibázisának létrehozására vonatkozó terv miatt a Histadrut nevű szakszervezeti szövetség – írta meg szerdán a Bloomberg.

Rázós lehet a Wizz Air izraeli landolása / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

A lépés az El Al, az Arkia, az Israir és az Air Haifa légitársaság több mint 11 ezer alkalmazottját, valamint az Izraeli Repülőtéri Hatóság dolgozóit érinti az izraeli munkavállalói érdekvédelmi szervezet közleménye szerint.

Támogatjuk a versenyt, de ami itt történik, az nem tisztességes verseny; ez egy egyoldalú lépés, amely észszerűtlen előnyt biztosít egy külföldi üzemeltetőnek a munkavállalók, az izraeli vállalatok és a nemzeti érdekek rovására

– nyilatkozta Eyal Yadin, a közlekedési és tengeri kikötői szakszervezet elnöke.

Az izraeli kormány ezzel szemben üdvözli a magyar hátterű diszkont-légitársaság megjelenését. Miri Regev közlekedési miniszter közleményében úgy fogalmazott, hogy egy fapados légitársaság izraeli bázisának létrehozása elősegíti a verseny fokozását, a repülőjegyek árának csökkenését, a szolgáltatás javítását és a célállomások választékának bővítését.

A piacon és a Wizz Air nyereségén is nagyot lendíthet a tel-avivi bázis

A Wizz Air tavaly ősszel jelentette be, hogy 2026 tavaszára saját légibázist hoz létre Tel-Avivban, a Ben Gurion repülőtéren. A fapados egymilliárd dollárt fektet be Izraelbe, tíz új, korszerű repülőgépet állít szolgálatba, és az eddigi húsz útvonal mellé további ötvenet indít. A projekt közvetlenül mintegy ötszáz, közvetve pedig összesen négyezer munkahelyet teremt.

Váradi József vezérigazgató szerint céljuk, hogy a Wizz Air „beágyazódjon az izraeli társadalomba”, és a piacot egy erős, átlátható szereplőként gazdagítsa.

A légibázis megnyitása számottevően növelheti a versenyt az izraeli piacon, ahol jelenleg a jegyárak kiemelkedően magasak. Az elemzők szerint az izraeli bázis szinte bizonyosan átlag feletti nyereséggel kecsegtetne a magyar kötődésű légitársaság számára.

A befektetők komolyan vették az izraeli légibázis ellen irányuló szakszervezeti tiltakozást, a Wizz Air részvényei ugyanis 6 százalékot zuhantak szerda délután a londoni tőzsdén. Az év eleje óta 5 százalékos plusznál jár a kurzus.