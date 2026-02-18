Kincset érő leleteket találtak az M1-es autópályán zajló munkálatok során – képek

A régészeti munkálatok magukban foglalják a történelmi források áttekintését, a légi felvételek vizsgálatát és a geofizikai kutatásokat is. Ennek a folyamatnak az a célja, hogy egyensúlyba hozza az infrastruktúra-fejlesztést a kulturális és történelmi értékek védelmével. 2025 őszén, a feltárások során a Nemzeti Régészeti Intézet szakemberei késő avar kori soros temető maradványaira bukkantak az M1-es autópálya építési területein. A felvételeket a leletek védelme érdekében, egyeztetve a régészekkel csak most hozták nyilvánosságra.

Kincset érő leleteket ástak ki az M1-es autópályán zajló munkálatok során / Fotó: MKIF Zrt.

Több mint száz középkori sírt és Árpád-kori falut is találtak az M1-es autópálya bővítési munkálatai során

A területeken összesen több mint száz sír és lelet került elő, melyek a 8–9. század közötti időszakból származnak. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szakemberei pedig egy 11. századi Árpád-kori, rövid ideig használt település nyomait tárták fel, házakkal, kemencékkel, árkokkal, jól látható településszerkezettel. A leletek elszállítása után meg is kezdődtek a bővítéshez szükséges földmunkák.

Fotó: MKIF Zrt.

Fotó: MKIF Zrt.

Gőzerővel zajlik az M1-es autópálya fejlesztése

Az M1-es autópálya bővítése szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, amelynek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás közel 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-stól a Concó pihenőig.

A munkálatok ütemezése a következő:

1. ütem: M0–Bicske (24 kilométer), határidő: 2028. augusztus 31.

2. ütem: Bicske–Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.

3. ütem: Concó–M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon 2-szer 2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés.

