Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 501,99 -0,25% MTELEKOM1 990 0% MOL3 562 -0,39% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 093,9 +0,65% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 685,68 +0,17% BUX127 501,99 -0,25% MTELEKOM1 990 0% MOL3 562 -0,39% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 093,9 +0,65% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 685,68 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
M1-es autópálya
régészeti kutatás
régészeti felfedezés

Kincset érő leleteket találtak az M1-es autópályán zajló munkálatok során – képek

Az M1-es autópálya összesen 78 kilométer hosszan bővül. A munkálatok egyik fontos eleme a területek régészeti felmérése, feltárása. Az autópálya bővítését végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) ezúttal igazán izgalmas régészeti leletekről számolt be.
VG
2026.02.18, 14:48
Frissítve: 2026.02.18, 15:15

A régészeti munkálatok magukban foglalják a történelmi források áttekintését, a légi felvételek vizsgálatát és a geofizikai kutatásokat is. Ennek a folyamatnak az a célja, hogy egyensúlyba hozza az infrastruktúra-fejlesztést a kulturális és történelmi értékek védelmével. 2025 őszén, a feltárások során a Nemzeti Régészeti Intézet szakemberei késő avar kori soros temető maradványaira bukkantak az  M1-es autópálya építési területein. A felvételeket a leletek védelme érdekében, egyeztetve a régészekkel csak most hozták nyilvánosságra.

Kincset érő leleteket ástak ki az M1-es autópályán zajló munkálatok során. Fotó: MKIF Zrt.
Kincset érő leleteket ástak ki az M1-es autópályán zajló munkálatok során / Fotó: MKIF Zrt.

Több mint száz középkori sírt és Árpád-kori falut is találtak az M1-es autópálya bővítési munkálatai során

A területeken összesen több mint száz sír és lelet került elő, melyek a 8–9. század közötti időszakból származnak. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szakemberei pedig egy 11. századi Árpád-kori, rövid ideig használt település nyomait tárták fel, házakkal, kemencékkel, árkokkal, jól látható településszerkezettel. A leletek elszállítása után meg is kezdődtek a bővítéshez szükséges földmunkák. 

Fotó: MKIF Zrt.
Fotó: MKIF Zrt.

Gőzerővel zajlik az M1-es autópálya fejlesztése

Az M1-es autópálya bővítése szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, amelynek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás közel 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-stól a Concó pihenőig. 

A munkálatok ütemezése a következő:

1. ütem: M0–Bicske (24 kilométer), határidő: 2028. augusztus 31.

2. ütem: Bicske–Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.

3. ütem: Concó–M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon 2-szer 2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés.

További fotók a régészeti feltárásokról az Origo oldalán láthatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu